Thua sốc đội Việt Nam ở 'môn tủ' SEA Games 33, HLV Thái Lan bị đuổi việc

Theo tờ Matichon, ngày 24/12, sau cú sốc trắng tay ở các nội dung nam tại SEA Games 33 - vốn được xem là sở trường của chủ nhà, Hiệp hội Cầu mây Thái Lan quyết định thực hiện cuộc cải tổ mạnh mẽ. Huấn luyện viên và ban quản lý đội tuyển cầu mây Thái Lan đồng loạt bị sa thải.

Ông Thana Chaiyaprasit - Chủ tịch Hiệp hội Cầu mây Thái Lan - thừa nhận nhận màn trình diễn đáng thất vọng của đội tuyển cầu mây nam tại SEA Games 33. Theo ông Thana, việc không giành được bất kỳ huy chương vàng nào ở các nội dung đơn nam, đồng đội nam và đồng đội bốn người nam, đặc biệt là thất bại ngay trên sân nhà, là điều khó chấp nhận. Suốt nhiều thập kỷ qua, cầu mây vốn được xem là niềm tự hào và biểu tượng thống trị của Thái Lan.

“Thất bại ở môn cầu mây đến từ nhiều nguyên nhân, liên quan đến cả vận động viên, huấn luyện viên lẫn công tác quản lý của liên đoàn. Đội tuyển cầu mây nam là bộ mặt của chúng tôi, nên việc trắng tay ở SEA Games, nhất là khi thi đấu trên sân nhà, được xem là một thất bại nghiêm trọng”, ông Thana chia sẻ.

Chủ tịch Hiệp hội Cầu mây Thái Lan quyết định sa thải HLV và ban quản lý đội tuyển quốc gia. (Nguồn: Matichon)

Tại bán kết nội dung đồng đội bốn người nam, đội tuyển Thái Lan đã để thua Việt Nam với tỷ số 1-2. Sau đó, các tuyển thủ Việt Nam tiếp tục vượt qua Myanmar trong trận chung kết để bước lên bục cao nhất và giành huy chương vàng.

Không dừng lại ở đó, ở nội dung regu (đội ba người) - nội dung truyền thống và được coi là “đặc sản” của môn cầu mây Thái Lan - đội chủ nhà một lần gây thất vọng khi gục ngã trước Việt Nam ngay từ bán kết. Dù Malaysia là đội giành huy chương vàng chung cuộc, chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan vẫn được xem là dấu mốc đáng nhớ, mang ý nghĩa lịch sử đối với cầu mây Việt Nam.

Trước thực tế đó, Hiệp hội Cầu mây Thái Lan đã thành lập một ủy ban tuyển chọn mới để giám sát toàn diện quá trình xây dựng đội tuyển. Sau kỳ nghỉ năm mới, liên đoàn sẽ tổ chức cuộc họp tổng kết, đánh giá lại toàn bộ công tác chuyên môn nhằm đưa ra giải pháp khắc phục và cải thiện thành tích trong tương lai.

Ông Thana cho biết việc tuyển chọn vận động viên, huấn luyện viên và ban quản lý sẽ được làm lại từ đầu cho các giải đấu sắp tới. “SEA Games 2025 đã khép lại. Với ASIAD lần thứ 20 tại Nhật Bản, chúng tôi sẽ triển khai một quy trình tuyển chọn mới để tìm ra những cá nhân xuất sắc nhất cho từng vị trí”, ông nhấn mạnh.

Không chỉ dừng lại ở việc cải tổ nhân sự, Hiệp hội Cầu mây Thái Lan còn lên kế hoạch hồi sinh giải cầu mây chuyên nghiệp. Giải này vốn là nền tảng từng giúp cầu mây Thái Lan duy trì sức cạnh tranh và chiều sâu lực lượng. Theo tiết lộ của ông Thana, hiện đã có hai nhà tài trợ sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện để giải đấu sớm được tái khởi động.