Trực tiếp bóng đá nữ Hàn Quốc - Uzbekistan: Chờ "mưa bàn thắng" (Tứ kết Asian Cup)

16h, /3 | Accor Hàn Quốc 0 - 0 Uzbekistan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Hàn Quốc vs Uzbekistan Uzbekistan Điểm Kim Min Jung Kim Hye Ri Ko Yoo Jin Noh Jin Yuong Jang Sel Gi Mun Eun Ju Jung Min Young Kang Chae Rim Choe Yu Ri Ji So Yun Choi Yoo Jung Điểm Jonimqulova Khikmatova Shoyimova Dadaboeva Asadova Kudratova Ablyakimova Mamatkarimova Zoirova Khabibullaeva Karachik Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hàn Quốc Hàn Quốc Uzbekistan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kim Min Jung, Kim Hye Ri, Ko Yoo Jin, Noh Jin Yuong, Jang Sel Gi, Mun Eun Ju, Jung Min Young, Kang Chae Rim, Choe Yu Ri, Ji So Yun, Choi Yoo Jung Jonimqulova, Khikmatova, Shoyimova, Dadaboeva, Asadova, Kudratova, Ablyakimova, Mamatkarimova, Zoirova, Khabibullaeva, Karachik

Chênh lệch lớn về trình độ

ĐT nữ Hàn Quốc khẳng định được vị thế của một trong năm nền bóng đá nữ mạnh nhất của châu Âu ở vòng bảng. Họ giành ngôi đầu ở bảng đấu có hiện diện của đội chủ nhà Australia. Họ khiến cho đội bóng xứ "Chuột túi" vất vả lắm mới có được 1 điểm.

Trong khi đó, Uzbekistan chật vật vượt qua vòng bảng nhờ vào việc để thủng lưới ít hơn ĐT nữ Việt Nam qua đó giành 1 trong 2 vị trí thứ ba có thành tích tốt nhất. Ở vòng bảng, đội bóng nữ Trung Á này đã bị các đội bóng mạnh như Triều Tiên, Trung Quốc “vùi dập” suốt trận, cho dù sử dụng chiêu phòng ngự ngay sau tiếng còi khai cuộc.