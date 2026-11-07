Thể thao Việt Nam có huy chương thứ hai ở Olympic trẻ 2026

Rạng sáng 7/11 (giờ Việt Nam), bơi Việt Nam đón nhận tin vui từ Olympic trẻ Dakar 2026 khi Dương Văn Hoàng Quy xuất sắc cán đích thứ hai ở chung kết bơi bướm 200m nam và giành HCB.

Kết quả chi tiết nội dung bơi bướm 200m nam ở Olympic trẻ 2026. (Ảnh: BTC).

Bước vào chung kết với sự góp mặt của 8 kình ngư, Hoàng Quy phải cạnh tranh với các đối thủ đến từ Ai Cập, Ấn Độ, Colombia, Brazil, Malta, Namibia và Jamaica. Tuy nhiên, VĐV sinh năm 2009 của Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh thi đấu cùng khả năng phân phối sức hợp lý để tạo nên dấu ấn đáng nhớ.

Dù chỉ có thành tích xếp thứ tư vòng loại nhưng Hoàng Quy đã có phần thi chung kết xuất sắc với thông số 2 phút 00 giây 32, chỉ kém người giành HCV là Zain Ali của Ai Cập với thành tích 1 phút 57 giây 88.

Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của bơi Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay, ghi nhận bước tiến đáng khích lệ của lực lượng VĐV trẻ trên đấu trường quốc tế.

Với thành tích của Dương Văn Hoàng Quy, đoàn thể thao Việt Nam đã có 2 HCB tại Olympic trẻ Dakar 2026. Trước đó, ngày 3/11, võ sĩ wushu Nguyễn Khắc Lê Hoàng là người mở hàng huy chương cho đoàn Việt Nam khi giành HCB nội dung thái cực quyền tổng hợp nam.

Hiện tại, Đoàn Thể thao Việt Nam đang tạm xếp thứ 38 trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội.