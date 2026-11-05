Bóng rổ, pickleball Việt Nam mở rộng cơ hội tranh tài ở đấu trường quốc tế

New Sports công bố kế hoạch bóng rổ, pickleball 2027

Kế hoạch của New Sports tập trung vào việc mở rộng các giải đấu trong nước, kết nối với sân chơi quốc tế và phát triển trải nghiệm khán giả tại sân cũng như qua phát sóng.

Từ 2022 đến nay, New Sports đã từng bước xây dựng hệ thống giải đấu để vận động viên có điều kiện thi đấu, tích lũy kinh nghiệm, góp phần ươm mầm những thế hệ vận động viên kế cận. Bước sang năm thứ năm hoạt động, New Sports sẽ tiếp tục phát triển từ mục tiêu ban đầu: tạo sân chơi thể thao cho nhiều lứa tuổi và trình độ.

Trong bóng rổ, New Sports đã hoàn thiện hệ thống giải đấu theo lứa tuổi và trình độ, gồm Vietnam Students Basketball League (VSBL) dành cho học sinh, Vietnam Collegiate Basketball Championship (VCBC) dành cho sinh viên và Vietnam Pro-Am Basketball Championship (VBC) dành cho các vận động viên phong trào và chuyên nghiệp. Mỗi giải đáp ứng nhu cầu thi đấu của một nhóm đối tượng, tạo điều kiện để người chơi được cọ xát và phát triển chuyên môn ở từng giai đoạn.

Ký kết hợp tác giữa New Sports và Asian University Basketball League

Riêng ở cấp đại học, năm 2027 mở ra lộ trình từ giải trong nước đến sân chơi khu vực thông qua hợp tác giữa New Sports và Asian University Basketball League (AUBL – Giải bóng rổ Đại học Châu Á). Tại lễ công bố, New Sports ký kết thỏa thuận hợp tác với AUBL, trở thành đơn vị tổ chức AUBL 2026–27 Southern Conference (phân khu phía Nam của giải). Dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 11/4/2027 tại Hà Nội, sự kiện lần đầu đưa sân chơi bóng rổ đại học quốc tế AUBL đến với khán giả trong nước, mở ra giai đoạn phát triển mới cho bóng rổ sinh viên Việt Nam. Với lộ trình đưa đội vô địch VCBC tham dự AUBL, các đội bóng đại học có thêm mục tiêu để phấn đấu, từ thành tích trong nước đến cơ hội tranh tài với các đại diện trong khu vực.

Ở môn pickleball, New Sports phát triển các sân chơi phục vụ nhiều nhóm người chơi, từ Vietnam Pickleball Open Cup (VPC) dành cho học sinh đến Giải pickleball Công an nhân dân mở rộng dành cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân và các vận động viên khách mời. Cùng với các hoạt động dành cho cộng đồng, việc đưa PPA Tour Asia lần đầu đến Việt Nam từ năm 2025 mở thêm cơ hội để vận động viên trong nước tham gia hệ thống thi đấu chuyên nghiệp quốc tế trên sân nhà.

Ký kết hợp tác giữa New Sports và PPA Tour Asia

Các chặng PPA Tour Asia có nội dung dành cho vận động viên chuyên nghiệp và người chơi phong trào, tạo điều kiện để nhiều trình độ cùng trải nghiệm môi trường tổ chức theo tiêu chuẩn của hệ thống. Mùa giải 2026 đã ghi nhận những kết quả đáng chú ý của các tay vợt Việt Nam: Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển góp mặt trong chung kết đơn nam tại PPA Asia 1000 – MB Hanoi Cup; Trang Huỳnh đi từ vòng loại đến chung kết đơn nữ trong lần đầu tiên thi đấu tại hệ thống PPA Tour Asia. Những kết quả này bổ sung cơ sở thực tiễn cho định hướng duy trì các giải quốc tế thường xuyên tại Việt Nam.

Tại lễ công bố, New Sports và PPA ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2027–2028, duy trì hai giải mỗi năm tại Việt Nam. Việc chuyển từ thời hạn thỏa thuận từ 1 năm sang cam kết 2 năm mở ra kế hoạch hợp tác dài hạn hơn, thể hiện sự tin tưởng của PPA Tour Asia vào khả năng tổ chức tại Việt Nam. PPA Tour Asia đồng thời cam kết đưa các tay vợt hàng đầu thế giới đến thi đấu, tạo cơ hội để vận động viên Việt Nam tranh tài với những đối thủ trình độ cao và khán giả trong nước trực tiếp theo dõi các ngôi sao quốc tế.

Song song với kế hoạch chuyên môn, New Sports dành trọng tâm cho trải nghiệm của người xem. Trong năm 2027, các hoạt động bên lề sẽ được phát triển với gian hàng mua sắm, ăn uống, giao lưu giữa vận động viên và người hâm mộ cùng các hoạt động cộng đồng. Vị trí ngồi và không khí tại sân cũng nằm trong kế hoạch nâng cấp, hướng tới mô hình thể thao giải trí, nơi khán giả có thể dành thời gian thưởng thức trận đấu và tham gia các hoạt động trong cùng một sự kiện.

Ký kết hợp tác giữa New Sports và FPT

Trải nghiệm đó được mở rộng đến khán giả xem truyền hình thông qua hợp tác lâu dài với FPT Play. Với vai trò Đối tác Chiến lược về Truyền thông & Phát sóng, FPT Play sẽ đồng hành cùng New Sports trong công tác truyền thông, sản xuất và phát sóng các giải đấu bóng rổ, pickleball trong hệ thống. Với kinh nghiệm khai thác bản quyền, tổ chức sản xuất và phát sóng nhiều giải thể thao trong nước, quốc tế, FPT Play sở hữu hệ thống phân phối nội dung trên đa nền tảng, đáp ứng nhu cầu theo dõi của đông đảo khán giả.

Trên cơ sở đó, FPT Play hướng đến quy trình sản xuất chuyên nghiệp, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng cao trong ghi hình và truyền dẫn, bảo đảm chất lượng nội dung và tín hiệu phát sóng. Sự hợp tác lâu dài giữa đôi bên không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận các giải đấu mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm thưởng thức bóng rổ, pickleball của người hâm mộ, dù theo dõi trực tiếp tại sân hay qua ứng dụng FPT Play dành cho SmartTV, Smart Mobile, Laptop/PC, FPT Play Box và tại website http://fptplay.vn

Hợp tác dài hạn với New Sports cũng là bước đi giúp FPT Play mở rộng hệ sinh thái nội dung thể thao, bổ sung các giải đấu bóng rổ và pickleball vào danh mục nội dung, đồng thời đa dạng hóa lựa chọn thưởng thức thể thao cho khán giả.

Ba thỏa thuận được ký tại sự kiện gắn với những phần việc cụ thể trong kế hoạch năm 2027: AUBL mở hướng thi đấu quốc tế cho bóng rổ đại học; PPA duy trì lịch giải pickleball chuyên nghiệp và sự tham dự của các tay vợt quốc tế; FPT Play đưa các giải đấu đến với đông đảo người xem. Trên cơ sở đó, New Sports tiếp tục hoàn thiện hệ thống giải trong nước, tạo lộ trình thi đấu rõ ràng hơn cho vận động viên và phát triển các hình thức thưởng thức thể thao dành cho khán giả.