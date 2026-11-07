Trực tiếp bóng đá Leeds United - Tottenham: Tiếp đà hồi sinh (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 19h30, 7/11 | SVĐ Elland Road Leeds United 0 - 0 Tottenham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Leeds United vs Tottenham Tottenham Điểm Trafford Justin Elvedi Muharemovic Bogle Ampadu Tanaka Gudmundsson Wilson James Calvert Lewin Điểm Kinsky Porro Van Hecke Van De Ven Robertson Fernandes Tonali Kudus Maddison Tel Solanke Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Leeds United Leeds United Tottenham Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Wilson, James, Calvert Lewin Kinsky, Porro, Van Hecke, Van De Ven, Robertson, Fernandes, Tonali, Kudus, Maddison, Tel, Solanke

Tottenham đang hồi sinh mạnh mẽ

Sau khởi đầu tệ hại với 6 trận liên tiếp không thắng tại Premier League, những khó khăn đầu mùa của Tottenham dường như đã lùi lại phía sau. Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi, đội bóng thành London đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước Coventry City, Chelsea và Crystal Palace.

Tottenham mở màn chuỗi trận thăng hoa bằng chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Coventry City cách đây chưa đầy hai tuần. Sau đó, họ liên tiếp đánh bại Chelsea và Crystal Palace với cùng tỷ số 2-0. Ở trận đấu cuối tuần trước, “Gà trống” tận dụng lợi thế hơn người sau khi tiền đạo Jean Philippe Mateta của Crystal Palace nhận thẻ đỏ ở phút 13 để giành trọn 3 điểm.

Tottenham đã vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League. Đội bóng thành London hiện hướng đến mục tiêu giành 4 chiến thắng liên tiếp tại giải đấu cao nhất nước Anh lần đầu tiên kể từ tháng 9 và tháng 10/2023.

Ngược lại, Leeds United hiện đã trải qua 5 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng (hòa 3, thua 2) và tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League.