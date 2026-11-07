Trực tiếp bóng đá Leeds United - Tottenham: Tiếp đà hồi sinh (Ngoại hạng Anh)
(19h30, 7/11, vòng 10) Tottenham đang hồi sinh mạnh mẽ sẽ hành quân đến sân Elland Road để đối đầu với Leeds United, đội bóng đang sa sút phong độ.
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Premier League | 19h30, 7/11 | SVĐ Elland Road
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Tottenham đang hồi sinh mạnh mẽ
Sau khởi đầu tệ hại với 6 trận liên tiếp không thắng tại Premier League, những khó khăn đầu mùa của Tottenham dường như đã lùi lại phía sau. Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi, đội bóng thành London đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước Coventry City, Chelsea và Crystal Palace.
Tottenham mở màn chuỗi trận thăng hoa bằng chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Coventry City cách đây chưa đầy hai tuần. Sau đó, họ liên tiếp đánh bại Chelsea và Crystal Palace với cùng tỷ số 2-0. Ở trận đấu cuối tuần trước, “Gà trống” tận dụng lợi thế hơn người sau khi tiền đạo Jean Philippe Mateta của Crystal Palace nhận thẻ đỏ ở phút 13 để giành trọn 3 điểm.
Tottenham đã vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League. Đội bóng thành London hiện hướng đến mục tiêu giành 4 chiến thắng liên tiếp tại giải đấu cao nhất nước Anh lần đầu tiên kể từ tháng 9 và tháng 10/2023.
Ngược lại, Leeds United hiện đã trải qua 5 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng (hòa 3, thua 2) và tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League.
Vòng 10 Ngoại hạng Anh hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt, trước khi các CLB nhường chỗ cho đợt tập trung ĐTQG.