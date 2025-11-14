Thể thao Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33: Thách thức từ khâu y tế

Đã được quan tâm hơn

Kỳ SEA Games 32 tại Campuchia đánh dấu sự thay đổi tích cực của Đoàn Thể thao Việt Nam về khâu y tế, chăm sóc VĐV. Khi đó, trong danh sách 1.003 thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam, đội ngũ y tế có 31 người. Trong đó có 16 bác sĩ, 3 y sĩ, 7 kỹ thuật viên, 5 điều dưỡng viên…

Thực tế, đội ngũ này phục vụ, hỗ trợ cho 702 VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam. Và nếu trừ 5 người thuộc đội ngũ y tế để phục vụ 2 đội tuyển bóng đá nam, nữ thì Đoàn Thể thao Việt Nam còn 26 bác sĩ, y sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên phục vụ cho 37 môn, phân môn với khoảng hơn 650 VĐV.

Tất nhiên, 26 người trong đội ngũ y tế không phải phục vụ cùng lúc hơn 650 VĐV vì tại SEA Games 32, có môn thi đấu trước, có môn thi đấu sau.

Trước đó, ở SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam, Đoàn Thể thao Việt Nam cũng có 31 thành viên thuộc đội ngũ y tế. Đây là con số đáng kể của Đoàn Thể thao Việt Nam và lớn hơn nhiều so với các kỳ SEA Games trước đó. Dù vậy, việc Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 có 31 người thuộc đội ngũ y tế đã cho thấy việc chăm sóc VĐV đã được quan tâm hơn. Bởi rõ ràng, chi phí cho việc huy động đội ngũ y tế tham dự SEA Games ở nước ngoài tốn kém hơn rất nhiều so với tham dự SEA Games được tổ chức ngay tại Việt Nam. Và việc này đã chứng minh qua hiệu quả làm việc của đội ngũ này cũng như phản hồi từ các VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 31.

Tất nhiên, số lượng người như trên để phục vụ, hỗ trợ y tế, chăm sóc, hồi phục cho ngần ấy VĐV tại một kỳ SEA Games như SEA Games 32 vẫn chưa thể đáp ứng hết yêu cầu. Ông Đặng Hà Việt, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 từng chia sẻ rằng, phải có gấp đôi con số 31 người của đội ngũ y tế mới đáp ứng được yêu cầu về chăm sóc, hồi phục, chữa trị chấn thương cho VĐV. Và để khắc phục theo hướng “liệu cơm, gắp mắm”, Đoàn Thể thao Việt Nam phải căn cứ vào lịch thi đấu xem môn nào có lịch thi đấu dày đặc, nhiều nguy cơ chấn thương để ưu tiên phân bổ bác sĩ, y sĩ, kỹ thuật viên…

Cũng phải kể thêm, khối lượng công việc của đội ngũ y tế khi tham gia Đoàn Thể thao Việt Nam dự các sự kiện thể thao quốc tế, trong đó có SEA Games, cực kỳ nặng nhọc. Các bác sĩ, kỹ thuật viên, y sĩ trong Đoàn Thể thao Việt Nam không chỉ là những người điều trị, xử lý những vấn đề y tế theo chuyên môn mà còn giúp đỡ VĐV hồi phục sau thi đấu.

Bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, người từng tham dự nhiều kỳ SEA Games và ASIAD giai đoạn những năm 2000 và đầu 2010 trong thành phần Đoàn Thể thao Việt Nam cũng kể, đội ngũ y tế thuộc Đoàn Thể thao Việt Nam trong các kỳ SEA Games hay ASIAD không chỉ là đồng hành cùng các đội tuyển tại các địa điểm tập luyện, thi đấu. Họ còn phải tham gia hồi phục cho các VĐV, đặc biệt VĐV chủ lực, khi họ về phòng nghỉ ngơi vào mỗi tối. Không kể, các bác sĩ cũng phải nắm bắt hết tình trạng cơ thể, chấn thương của từng VĐV để đưa ra chỉ định phù hợp.

Bên cạnh đó, có những giải pháp về tâm lý để giúp VĐV thi đấu với trạng thái tốt nhất. Hiểu đơn giản, đội ngũ y tế theo Đoàn Thể thao Việt Nam có rất ít thời gian nghỉ ngơi khi phải cùng lúc thực hiện nhiều đầu việc. Điều đó cũng lý giải phần nào việc khó tìm được các bác sĩ thể thao có thể đồng hành với đội tuyển tại các sự kiện thể thao.

Đội tuyển Karate tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 33.

Không chỉ đến SEA Games mới cần đội ngũ y tế

Từ lâu, các thế hệ lãnh đạo của Cục TDTT Việt Nam đều chia sẻ về việc cần có nhiều hơn bác sĩ, nhân viên y tế… cho các đội tuyển ngay trong quá trình tập huấn. Trong khi đó, trong lần trao đổi gần đây, bác sĩ thể thao Phạm Mạnh Hùng cho rằng, nếu có điều kiện thì mỗi đội cần có 1 bác sĩ, 1 kỹ thuật viên luôn đồng hành trong quá trình chuẩn bị, tập huấn chứ không chỉ là lúc đi thi đấu. Thực sự, không dễ tìm được những bác sĩ, y sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên thực sự hiểu được và điều trị cho VĐV thể thao thành tích cao.

Cách đây ít tháng, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt đã làm việc trực tiếp với đại diện Ban huấn luyện, VĐV tất cả đội tuyển thể thao quốc gia đang tập huấn tại Hà Nội chuẩn bị SEA Games 33. bên cạnh những kiến nghị về cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, tập huấn nước ngoài để nâng cao chuyên môn, vấn đề về chăm sóc y tế cho VĐV cũng được đặt ra.

Trong đó, có việc nhiều đội tuyển thể thao quốc gia chưa có đội ngũ y tế riêng để chăm sóc VĐV.

Điều này đang là khó khăn lớn của thể thao Việt Nam khi một số trung tâm tập huấn của các đội tuyển quốc gia thiếu trầm trọng bác sĩ, nhân viên y tế, nhân viên vật lý trị liệu. Nơi đông cũng chỉ có hơn chục người để phục vụ cho gần 1.000 VĐV, ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện, tập luyện và thi đấu. Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam khẳng định đang thực hiện từng bước để sớm thay đổi chế độ kinh phí thu hút đội ngũ này. Qua đó, bảo đảm đủ đội ngũ y tế cho các đội tuyển thể thao quốc gia.

Trong khi đó, một số quốc gia trong khu vực đã xây dựng hệ thống y học thể thao bài bản. Trong đó, Thái Lan duy trì tỷ lệ 23 VĐV/1 nhân viên y tế từ SEA Games 30 cùng hệ thống giám sát chấn thương theo chuẩn Ủy ban Olympic quốc tế.

Còn giải pháp trước mắt của Thể thao Việt Nam vẫn là phối hợp với Bệnh viện thể thao Việt Nam để tăng cường lực lượng bác sĩ, đội ngũ vật lý trị liệu dành cho VĐV đang tập luyện tại đại điểm tập huấn hoặc đưa VĐV sang Bệnh viện Thể thao Việt Nam vật lý trị liệu theo các mức độ.

Cũng để giải quyết việc này, không thể chỉ trông vào nỗ lực của đơn vị quản lý nhà nước về thể thao. Vẫn cần sự chung tay, “chia lửa” từ phía các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia. Như gần đây, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cũng hỗ trợ kinh phí để VĐV đội tuyển điền kinh tập trung cho SEA Games 33 có thể đi vật lý trị liệu 2 buổi mỗi tuần nhằm đẩy nhanh quá trình hồi phục sau tập luyện. Ước tính tổng chi phí cho việc này cũng khoảng 100 triệu đồng.

Và nếu đến SEA Games 33, nếu các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia có thể thuê thêm nhân viên vật lý trị liệu đi cùng đội để hỗ trợ hồi phục sau tập luyện, thi đấu cho VĐV thì đó cũng là điều đáng khích lệ. Quan trọng vẫn là sự “chịu chơi” của các tổ chức này.