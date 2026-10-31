Thanh Thúy vào sân tạo bước ngoặt, hạ đội của Bích Thủy ở bóng chuyền Nhật Bản

Trận tái đấu đầy duyên nợ giữa hai ngôi sao bóng chuyền Việt Nam tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản (SV.League) chiều 31/10 đã khép lại với kịch bản nghẹt thở. Sự xuất hiện của chủ công Trần Thị Thanh Thúy từ băng ghế dự bị đã trở thành chiếc chìa khóa vàng giúp Gunma Green Wings đánh bại Okayama Seagulls của người đồng hương Trần Thị Bích Thủy.

Thanh Thúy vào sân từ set 3, tạo khác biệt giúp Gunma đánh bại Okayama

Set 1 và 2: Bích Thủy vào sân, Okayama phản đòn dữ dội

Ngay từ những phút đầu, Gunma Green Wings đã khẳng định sức mạnh khi vươn lên dẫn trước trong set 1 với tỷ số 25-22 nhờ sự ổn định của các ngoại binh.

Bước sang set 2, nhận thấy hàng thủ có dấu hiệu chệch choạc, ban huấn luyện Okayama Seagulls quyết định tung phụ công Trần Thị Bích Thủy vào sân nhằm gia cố hàng chắn. Sự thay đổi này lập tức phát huy tác dụng. Dù mới bay sang Nhật Bản hội quân vỏn vẹn 4 ngày và chưa đạt 100% thể lực, Bích Thủy vẫn chứng minh đẳng cấp với những pha bám chắn (block) thương hiệu.

Cô bẻ gãy hoàn toàn các đợt hãm thành của Gunma, giúp Okayama gỡ hòa 25-20. Bích Thủy khép lại trận đấu đầy nỗ lực với 3 điểm (2 điểm tấn công và 1 điểm phát bóng ăn điểm trực tiếp).

Bích Thủy (số 27) cũng có một trận đấu tốt trên đất Nhật Bản

Set 3 và 4: "Khủng long" Thanh Thúy xuất hiện, định đoạt trận đấu

Giữa bối cảnh đội nhà có dấu hiệu hụt hơi trước sự hưng phấn của đối thủ, HLV trưởng Gunma Green Wings quyết định tung Trần Thị Thanh Thúy vào sân ở set 3. Đây chính là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cục diện trận đại chiến.

Sự góp mặt của Thanh Thúy với chiều cao 1m93 như một bức tường thành sừng sững dựng lên trước lưới. Hàng công của Okayama Seagulls, bao gồm cả hướng tấn công của Bích Thủy, liên tục bất lực trước tầm chắn quá khủng khiếp của "4T".

Không chỉ phòng ngự xuất sắc, Thanh Thúy còn liên tục ghi điểm với những pha đập bóng sấm sét sau vạch 3m, xé toạc hàng thủ đối phương. Lối chơi của Gunma trở nên bùng nổ, giúp họ liên tiếp áp đảo trong cả hai set 3 và 4 với cùng tỷ số cách biệt 25-19, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-1.

Màn so tài đỉnh cao giữa hai nội binh xuất sắc bậc nhất Việt Nam tại SV.League đã kết thúc mãn nhãn, làm nức lòng người hâm mộ quê nhà. Dù ở hai đầu chiến tuyến, cả Thanh Thúy và Bích Thủy đều đã khẳng định được giá trị và đẳng cấp cá nhân tại sân chơi quốc tế. Ngay trưa mai (1/11), hai đội sẽ tiếp tục bước vào trận tái đấu lượt về.