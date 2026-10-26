Kiều Trinh nghẹn ngào, hot girl bóng chuyền Thông tin bật khóc khi vô địch sau 5 năm

Tối ngày 25/10, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam hướng sự chú ý vào trận chung kết bóng chuyền nữ quốc gia 2026 diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long với màn so tài giữa Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 (CLB Thông tin) và Hà Nội Tasco Auto (CLB Hà Nội).

Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, hai đội cống hiến cho khán giả một màn đọ sức mãn nhãn trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Khá nhiều điểm số chỉ được quyết định sau những tình huống giằng co nghẹt thở.

Phải đến thời điểm quyết định, khi mà ngoại binh Temi Thomas Ailara tỏa sáng còn các cô gái Hà Nội mắc lỗi thì CLB Thông tin mới vượt lên, thắng 27-25 sau set đầu.

Tiếp đà hưng phấn cùng mũi nhọn Temi Thomas Ailara chơi tỏa sáng, CLB Thông tin tiếp tục lấn lướt để thắng set 2 với cách biệt 25-17.

Sang vào set 3, ngoại binh Temi Thomas Ailara có dấu hiệu xuống sức, được rút ra sân nghỉ. Thiếu cây ghi điểm chủ lực, hàng công của CLB Thông tin không thể xuyên phá hàng chắn vững chắc của CLB Hà Nội. Các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tạo nên set đấu áp đảo, dẫn 17-6 trước khi thắng 25-16, rút ngắn cách biệt còn 1-2.

Set 4 tiếp tục chứng kiến một thế trận giằng co hấp dẫn. Trong một ngày mà ngoại binh của CLB Hà Nội là cựu vô địch thế giới Brankica Mihajlovic chơi mờ nhạt, hàng công của CLB Thông tin chơi hiệu quả hơn, giúp đội bóng này thắng 25-19, qua đó thắng chung cuộc với tỉ số 3-1.

Kết quả này giúp Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 chính thức trở thành nhà vô địch của giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026.

Các VĐV của Thông tin ôm lấy nhau, bật khóc sau khi trận đấu kết thúc. Sau 5 năm, đội bóng áo lính mới có thể trở lại vị trí cao nhất của bóng chuyền nữ nước nhà.

Đối chuyền Kiều Trinh, người đã chơi xuất sắc trong trận chung kết nghẹn ngào trên bục nhận giải.

Dàn hot girl Thông tin rạng rỡ ăn mừng chức vô địch.