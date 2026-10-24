Hoa khôi bóng chuyền Thanh Thúy nén đau, cùng ngoại binh cao 1m89 đưa đội nhà vào chung kết

🔥 🌟 Khởi đầu kịch tính, Thanh Thúy nén đau thi đấu

Chiều 24/10, trận bán kết đầu tiên giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long, với màn so tài giữa Hà Nội Tasco Auto (CLB Hà Nội) và Hóa Chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai.

Phụ công xinh đẹp Thanh Thúy có trận đấu nổi bật dù bị đau

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất. HCĐG Lào Cai có sự góp mặt của ngoại binh Thái Lan Kuttika Kaewpin, phụ công Lý Thị Luyến, Bích Thủy và chủ công Trần Tú Linh. Trong khi đó, Hà Nội Tasco Auto sở hữu cựu vô địch thế giới Brankica Mihajlovic, chủ công Ánh Thảo cùng phụ công Lê Thanh Thúy.

Sự hiện diện của dàn ngôi sao khiến trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu. Hai đội liên tục tạo ra những pha bóng giằng co, buộc đối thủ phải vất vả mới có thể giành điểm.

Ở set 1, Lê Thanh Thúy bất ngờ bị đau và phải rời sân. Sự thiếu vắng của phụ công này ảnh hưởng nhất định đến lối chơi của CLB Hà Nội. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, HCĐG Lào Cai mắc lỗi bước một, tạo cơ hội để đội bóng Thủ đô giành chiến thắng 25-21.

Sang set 2, Thanh Thúy trở lại sân và nhanh chóng tạo dấu ấn bằng những pha chắn bóng hiệu quả, giúp CLB Hà Nội dẫn trước 5-1. Bích Thủy sau đó liên tục ghi điểm, giúp HCĐG Lào Cai san bằng cách biệt rồi vượt lên dẫn trước với khoảng cách 5 điểm.

Dù vậy, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn cho thấy bản lĩnh khi Thanh Thúy và Mihajlovic cùng chơi nổi bật ở cả khâu tấn công lẫn phòng thủ. Hà Nội Tasco Auto lật ngược tình thế, thắng 25-22 để nâng tỷ số lên 2-0.

✅ 💪 Mihajlovic tỏa sáng, Hà Nội Tasco Auto giành vé chung kết

Ở set 3, HLV Nguyễn Hữu Hà thực hiện một số điều chỉnh nhằm giúp HCĐG Lào Cai tìm kiếm cơ hội lội ngược dòng. Tuy nhiên, những thay đổi này không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Mihajlovic tỏa sáng trên hàng công đưa CLB Hà Nội vào chung kết

Với chiều cao 1m89 cùng khả năng tấn công ấn tượng, ngoại binh Brankica Mihajlovic tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong đội hình Hà Nội Tasco Auto. Sự phối hợp giữa cô và Thanh Thúy giúp đội bóng Thủ đô duy trì sức ép, thắng tiếp 25-17.

Chung cuộc, Hà Nội Tasco Auto giành chiến thắng trước HCĐG Lào Cai để ghi tên mình vào trận chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026. Đây là thành quả đáng chú ý của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sau màn trình diễn bản lĩnh ở trận bán kết.

Ở trận bán kết còn lại, đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An sẽ đối đầu Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 vào lúc 19h30 cùng ngày để xác định đội bóng còn lại góp mặt ở trận tranh ngôi vô địch. Trận chung kết của giải sẽ diễn ra vào tối ngày 25/10.