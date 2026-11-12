Ronaldo chia tay ĐT Bồ Đào Nha, siêu sao nào sẽ phá đổ kỷ lục 146 bàn?

Kỷ lục 146 bàn thắng của Ronaldo trở thành mục tiêu mới

Kỷ nguyên Messi - Ronaldo ở cấp độ đội tuyển quốc gia đã khép lại. Khi các giải đấu cấp độ đội tuyển trở lại trong tuần này, các chân sút hàng đầu châu Âu tiếp tục hành trình chinh phục những cột mốc ghi bàn mà hai huyền thoại bóng đá thế giới để lại.

Việc Cristiano Ronaldo chính thức giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha trong tuần trước đồng nghĩa với việc kỷ lục 146 bàn thắng của anh trở thành mục tiêu để các thế hệ tiền đạo tiếp theo hướng đến.

Trong số những cầu thủ đang thi đấu, Harry Kane hiện có 91 bàn cho đội tuyển Anh, Kylian Mbappe ghi 67 bàn cho Pháp và Erling Haaland có 65 bàn trong màu áo Na Uy.

Ronaldo đạt thành tích này sau 234 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia trong suốt 23 năm. Với khoảng cách hiện tại, kỷ lục 146 bàn thắng nhiều khả năng vẫn sẽ được duy trì ít nhất đến World Cup 2030, giải đấu mà Bồ Đào Nha đồng đăng cai.

Trong khi đó, Lionel Messi đã kết thúc sự nghiệp quốc tế với đội tuyển Argentina vào tháng trước, khép lại hành trình ở vị trí thứ hai trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cấp đội tuyển với 126 bàn thắng.

Xếp sau Messi là huyền thoại bóng đá Iran Ali Daei, người ghi 108 bàn trong giai đoạn 1993-2006.

Kane, Mbappe và Haaland chạy đua cột mốc ghi bàn

Trong nhóm những cầu thủ còn thi đấu tại châu Âu, Romelu Lukaku đang có 94 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Tiếp theo là Robert Lewandowski với 92 bàn và Harry Kane với 91 bàn.

Lukaku chỉ lớn hơn Kane vài tuần tuổi, cả hai đều 33 tuổi. Tuy nhiên, tiền đạo người Bỉ thường xuyên gặp vấn đề về chấn thương và mới ghi được 5 bàn cho đội tuyển trong năm nay, trong khi Kane đã có 13 bàn.

Ở nhóm cầu thủ trẻ hơn, Mbappe và Haaland được xem là những cái tên có khả năng tiếp tục thu hẹp khoảng cách với các huyền thoại.

Mbappe sẽ bước sang tuổi 28 vào tháng tới, trong khi Haaland hiện 26 tuổi. Tiền đạo người Na Uy đang duy trì hiệu suất ghi bàn trung bình hơn một bàn mỗi trận cho đội tuyển quốc gia.

Đây là thành tích hiếm gặp trong lịch sử bóng đá. Người gần nhất đạt hiệu suất tương tự là huyền thoại Gerd Muller, người ghi 68 bàn sau 62 trận cho đội tuyển Tây Đức. Sự nghiệp quốc tế của ông khép lại bằng bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup 1974.

Trong danh sách những chân sút ghi bàn nhiều nhất ở cấp độ đội tuyển, Mohamed Salah là cầu thủ ngoài châu Âu còn thi đấu có thứ hạng cao nhất. Tiền đạo người Ai Cập hiện có 66 bàn, đứng thứ 32, giữa Mbappe và Haaland.