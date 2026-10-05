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Man City đối mặt mức bồi thường 528 triệu bảng, MU chờ "tiền rơi vào đầu"

Sự kiện: Man City vi phạm quy định Ngoại hạng Anh Manchester City Premier League 2026-27

Manchester City có thể phải đối mặt với án phạt nghiêm khắc sau khi bị kết luận vi phạm 114/115 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính của Premier League. Nếu những cáo buộc này được giữ nguyên sau quá trình kháng cáo, nhiều CLB từng chịu thiệt hại về tiền thưởng có thể yêu cầu Man City bồi thường.

   

38 CLB có thể bị ảnh hưởng

Ngày 29/9, Man City bị kết luận vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc mà Premier League đưa ra, liên quan đến giai đoạn 9 năm từ 2009 đến 2018. Đây là quãng thời gian đội chủ sân Etihad giành 3 chức vô địch Premier League, 3 League Cup, 1 FA Cup và 1 Community Shield.

Man City đối mặt án phạt tàn khốc

Man City đối mặt án phạt tàn khốc

Theo các tính toán được đưa ra, thành công của Man City trong giai đoạn bị điều tra có thể khiến các đối thủ mất hơn 500 triệu bảng tiền thưởng. Tổng cộng có tới 38 CLB từng thi đấu tại Premier League được cho là chịu ảnh hưởng bởi những khoản tiền thưởng bị mất do thành tích của Man City.

Tuy nhiên, các cáo buộc vẫn đang trong quá trình kháng cáo. Nếu Man City thành công, đội bóng này có thể tránh được những hình phạt nghiêm khắc. Ngược lại, nếu phán quyết được giữ nguyên, án phạt được dự báo sẽ rất nặng do quy mô chưa từng có của vụ việc.

Các hình thức trừng phạt được đề cập gồm phạt tiền rất lớn, tước các danh hiệu trong giai đoạn liên quan và thậm chí là đánh tụt hạng.

MU - Newcastle - Everton nhận khoản tiền lớn

Một trong những hình thức trừng phạt có khả năng tác động trực tiếp đến các CLB khác là bồi thường tài chính.

Newcastle United thi đấu ở Premier League trong gần như tất cả các mùa mà Man City bị điều tra giai đoạn 2009 - 2018 (có 1 mùa bị xuống hạng). Đáng chú ý, “Chích chòe” đều xếp dưới Man City ở những mùa giải này.

MU có thể được nhận đền bù lớn trong giai đoạn này

MU có thể được nhận đền bù lớn trong giai đoạn này

Điều đó tạo cơ sở để Newcastle lập luận rằng họ đã mất một khoản doanh thu đáng kể do phải đứng sau một đội bóng sau này bị kết luận vi phạm các quy định tài chính.

Theo tính toán, Newcastle có thể được bồi thường khoảng 27 triệu bảng tiền thưởng vì liên tục xếp sau Man City trong giai đoạn nói trên.

Tuy nhiên, Everton mới là đội có thể nhận khoản bồi thường cao nhất. Đội chủ sân Goodison Park góp mặt ở Premier League trong toàn bộ giai đoạn liên quan và đều kết thúc mùa giải phía sau Man City. Vì vậy, Everton được cho là có thể yêu cầu khoảng 29 triệu bảng.

Manchester United, West Ham United và Crystal Palace lần lượt nằm trong nhóm 5 CLB có khả năng nhận mức bồi thường lớn nhất. Đặc biệt, “Quỷ đỏ” còn 2 lần bị đối thủ cùng thành phố cuỗm mất chức vô địch Ngoại hạng Anh. Do vậy, thiệt hại mà đội chủ sân Old Trafford phải gánh chịu là rất lớn và họ có quyền sang nhà “gã hàng xóm ồn ào” để đòi tiền.

Tổng tiền bồi thường có thể lên tới 528 triệu bảng

Không chỉ những đội bóng lớn được hưởng lợi. Theo các tính toán, tổng cộng 38 CLB có thể đưa ra yêu cầu bồi thường do từng kết thúc mùa giải phía sau Man City.

Man City đang nỗ lực để kháng cáo

Man City đang nỗ lực để kháng cáo

Ở chiều ngược lại, Blackburn Rovers và Bolton Wanderers nằm trong nhóm nhận ít nhất, với khoản tiền được ước tính khoảng 750.000 bảng mỗi đội.

Đáng chú ý, Bolton từng rơi xuống League Two sau khi xuống hạng Premier League năm 2012. Blackburn cũng chưa thể trở lại giải đấu cao nhất nước Anh kể từ lần xuống hạng ở cùng mùa giải.

Nếu các cáo buộc chống lại Man City được giữ nguyên, tổng giá trị các khoản bồi thường tiềm năng dành cho các CLB bị ảnh hưởng có thể lên tới 528 triệu bảng.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, chưa có hình phạt chính thức nào được áp dụng đối với Man City. Kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quá trình kháng cáo và quyết định về hình thức xử phạt đối với nhà vô địch nước Anh.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/10/2026 11:50 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Man City vi phạm quy định Ngoại hạng Anh
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