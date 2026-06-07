Trực tiếp bóng đá U19 Indonesia - U19 Việt Nam: So tài đỉnh cao (U19 Đông Nam Á)

U19 Đông Nam Á | 20h, 7/6 | U19 Indonesia 0 - 0 U19 Việt Nam (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U19 Indonesia vs U19 Việt Nam U19 Việt Nam Điểm Dafa Al Gasemi Raditya Raharjo Putu Panji Timothy Baker Fabio Azkairawan Muhammad Isfandyar Evandra Florasta Welber Jardim Irpan Siregar Dimas Adi Reno Salampessy Điểm Xuân Tín Quốc Khánh Minh Hợi Việt Anh Tấn Dũng Duy Khang Gia Hưng Văn Khánh Đức Vũ Công Hậu Văn Bách Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U19 Indonesia U19 Indonesia U19 Việt Nam Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Dafa Al Gasemi, Raditya Raharjo, Putu Panji, Timothy Baker, Fabio Azkairawan, Muhammad Isfandyar, Evandra Florasta, Welber Jardim, Irpan Siregar, Dimas Adi, Reno Salampessy Xuân Tín, Quốc Khánh, Minh Hợi, Việt Anh, Tấn Dũng, Duy Khang, Gia Hưng, Văn Khánh, Đức Vũ, Công Hậu, Văn Bách

Lợi thế của U19 Việt Nam

Với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn nên U19 Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng A. Với vị trí này, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi chỉ cần hòa là thẳng vào bán kết. Trong lúc đó, kết quả ấy không đảm bảo chắc chắn cho U19 Indonesia để tiến bước vào vòng knock-out và phải đợi 2 bảng kia kết thúc mới biết được số phận.

U19 Indonesia sức mạnh trải đều 3 tuyến

Cũng như U19 Việt Nam, U19 Indonesia đã chơi gần như áp đảo trước Timor Leste và Myanmar. Mọi con số thống kê hướng đến chiến thắng đều nghiêng về phía chủ nhà. Sáu bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào cũng là con số đáng hài lòng với các học trò của ông Nova Arianto.

Về lối chơi, U19 Indonesia vận hành sơ đồ 3-4-3. Lực lượng của chủ nhà là sự kết hợp giữa các cầu thủ bản địa cũng như một số cầu thủ “nhập tịch” như hậu vệ Timothy Baker, tiền vệ Welber Jardim hay tiền đạo Reno Salampessy… được trải đều ở cả 3 tuyến. Điều này tạo nên lối chơi đầy mạnh mẽ khi chắc chắn trong phòng ngự, hiệu quả trong tấn công cho U19 Indonesia.

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