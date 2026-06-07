Trực tiếp bóng đá U19 Indonesia - U19 Việt Nam: So tài đỉnh cao (U19 Đông Nam Á)
(20h, 7/6, giải U19 Đông Nam Á) U19 Việt Nam và U19 Indonesia được đánh giá là đối thủ lớn của nhau. Màn so tài sắp tới chỉ ra điều đó.
U19 Đông Nam Á | 20h, 7/6 |
Điểm
Dafa Al Gasemi
Raditya Raharjo
Putu Panji
Timothy Baker
Fabio Azkairawan
Muhammad Isfandyar
Evandra Florasta
Welber Jardim
Irpan Siregar
Dimas Adi
Reno Salampessy
Điểm
Xuân Tín
Quốc Khánh
Minh Hợi
Việt Anh
Tấn Dũng
Duy Khang
Gia Hưng
Văn Khánh
Đức Vũ
Công Hậu
Văn Bách
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Lợi thế của U19 Việt Nam
Với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn nên U19 Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng A. Với vị trí này, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi chỉ cần hòa là thẳng vào bán kết. Trong lúc đó, kết quả ấy không đảm bảo chắc chắn cho U19 Indonesia để tiến bước vào vòng knock-out và phải đợi 2 bảng kia kết thúc mới biết được số phận.
U19 Indonesia sức mạnh trải đều 3 tuyến
Cũng như U19 Việt Nam, U19 Indonesia đã chơi gần như áp đảo trước Timor Leste và Myanmar. Mọi con số thống kê hướng đến chiến thắng đều nghiêng về phía chủ nhà. Sáu bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào cũng là con số đáng hài lòng với các học trò của ông Nova Arianto.
Về lối chơi, U19 Indonesia vận hành sơ đồ 3-4-3. Lực lượng của chủ nhà là sự kết hợp giữa các cầu thủ bản địa cũng như một số cầu thủ “nhập tịch” như hậu vệ Timothy Baker, tiền vệ Welber Jardim hay tiền đạo Reno Salampessy… được trải đều ở cả 3 tuyến. Điều này tạo nên lối chơi đầy mạnh mẽ khi chắc chắn trong phòng ngự, hiệu quả trong tấn công cho U19 Indonesia.
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ANTD.VN - Dù thắng liên tiếp hai lượt trận với cùng tỉ số 3-0 song đương kim vô địch Indonesia vẫn nguy cơ bị loại nếu không thể thắng Việt Nam tại...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/06/2026 12:20 PM (GMT+7)