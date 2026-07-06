Tennis đỉnh cao Wimbledon: Zverev đại chiến Lehecka, mỹ nhân Philippines viết tiếp cổ tích

Jiri Lehecka - Alexander Zverev: Khoảng 23h, 6/7 (vòng 4 đơn nam Wimbledon)

Zverev đang cho thấy hình ảnh cực kỳ ổn định tại Wimbledon 2026. Sau chức vô địch Roland Garros hồi tháng trước, tay vợt người Đức tiếp tục duy trì phong độ cao trên mặt sân cỏ khi chưa gặp quá nhiều khó khăn trong hành trình vào vòng 4. Chiến thắng thuyết phục trước Marcos Giron ở vòng ba thêm một lần cho thấy Zverev đang đạt trạng thái thi đấu rất tốt cả về giao bóng lẫn kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Zverev (bên phải) đang thể hiện phong độ cực kỳ ổn định trên hành trình chinh phục Wimbledon 2026

Điểm đáng chú ý nhất ở Wimbledon năm nay là khả năng nhập cuộc cực tốt của Zverev. Tay vợt số 3 thế giới đã thắng set đầu tiên trong 10 trận liên tiếp, đồng thời duy trì hiệu suất giao bóng cực kỳ ổn định. Trước Giron, anh tung ra tới 17 cú ace và liên tục gây áp lực trong các game trả giao bóng bằng khả năng điều bóng sâu và nặng từ cuối sân.

Tuy nhiên, Lehecka chắc chắn sẽ là thử thách khó chịu hơn nhiều so với những đối thủ trước đó. Tay vợt CH Czech đang có giải đấu rất ấn tượng khi mới thua đúng 1 set sau 3 trận. Lehecka sở hữu lối đánh giàu tốc độ, giao bóng tốt và đặc biệt nguy hiểm ở những pha bóng tấn công sớm trên sân cỏ. Việc lọt vào chung kết Miami Masters hồi đầu năm cũng cho thấy tay vợt 24 tuổi đang ngày càng trưởng thành ở các trận đấu lớn.

Cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ được định đoạt bởi chất lượng giao bóng và khả năng kiểm soát các loạt rally ngắn. Lehecka đủ khả năng tạo ra sức ép nhờ những cú thuận tay rất nặng, nhưng kinh nghiệm thi đấu Grand Slam cùng sự ổn định trong các thời điểm then chốt vẫn là lợi thế lớn dành cho Zverev.

Thống kê đối đầu hiện đang cân bằng 1-1, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên hai tay vợt gặp nhau trên mặt sân cỏ. Trong bối cảnh Zverev đang đạt độ ổn định rất cao và di chuyển ngày càng tốt hơn tại All England Club, tay vợt người Đức vẫn được đánh giá nhỉnh hơn ở khả năng duy trì cường độ trong các set đấu kéo dài.

Lehecka nhiều khả năng sẽ tạo ra không ít game đấu căng thẳng, thậm chí đủ sức giành một set nếu tận dụng tốt giao bóng một. Dẫu vậy, đẳng cấp và bản lĩnh của Zverev ở thời điểm hiện tại vẫn là khác biệt đáng kể.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng 3-1.

Grigor Dimitrov - Arthur Fery: Khoảng 21h, 6/7 (vòng 4 đơn nam Wimbledon)

Dimitrov đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ tại Wimbledon 2026. Tay vợt Bulgaria vừa vượt qua Matteo Berrettini sau trận đấu kéo dài 5 set đầy bản lĩnh trên sân Trung tâm, qua đó lần thứ 6 góp mặt ở vòng 4 tại All England Club. Trước đó, Dimitrov cũng đánh bại hạt giống Jakub Mensik với màn trình diễn rất thuyết phục.

Dimitrov (bên phải) hồi sinh mạnh mẽ và hướng tới thêm một lần bùng nổ tại All England Club

Lối chơi giàu kỹ thuật, khả năng cắt bóng và chuyển đổi nhịp độ linh hoạt tiếp tục giúp Dimitrov trở thành đối thủ cực kỳ khó chịu trên mặt sân cỏ. Kinh nghiệm thi đấu tại các trận Grand Slam lớn cũng đang là điểm tựa đáng kể cho cựu số 3 thế giới.

Trong khi đó, Fery là bất ngờ thú vị của Wimbledon năm nay. Tay vợt chủ nhà lần đầu vào vòng 4 Grand Slam sau chiến thắng giàu cảm xúc trước Zizou Bergs. Fery sở hữu lối đánh tốc độ và tinh thần thi đấu rất lì lợm, đặc biệt khi được tiếp lửa từ khán giả Anh.

Dẫu vậy, Dimitrov vẫn được đánh giá cao hơn nhờ sự ổn định và kinh nghiệm vượt trội ở những trận đấu lớn. Nếu duy trì chất lượng giao bóng cùng khả năng điều bóng đa dạng như các vòng trước, tay vợt Bulgaria nhiều khả năng sẽ kiểm soát được thế trận.

Dự đoán kết quả: Grigor Dimitrov thắng 3-1.

Jasmine Paolini - Alexandra Eala: Khoảng 19h30, 6/7 (vòng 4 đơn nữ Wimbledon)

Eala đang tiếp tục tạo nên hành trình đáng nhớ tại Wimbledon 2026. Tay vợt Philippines vừa gây chấn động khi loại đương kim vô địch Iga Swiatek sau chiến thắng thuyết phục 7-6, 6-2 ngay trên sân Trung tâm. Đây cũng là lần đầu tiên Eala góp mặt ở vòng 4 một giải Grand Slam.

Eala (bên trái) tiếp tục trở thành hiện tượng thú vị nhất Wimbledon sau khi đánh bại đương kim vô địch Iga Swiatek ở vòng 3

Lối chơi giàu tốc độ, khả năng phản công nhanh cùng sự tự tin đang giúp Eala trở thành hiện tượng thực sự tại London năm nay. Đáng chú ý, cô từng đánh bại chính Jasmine Paolini hồi tháng 2 tại Dubai mà không thua set nào.

Tuy nhiên, Paolini cũng đang cho thấy phong độ rất tích cực trên sân cỏ. Tay vợt Ý vừa dễ dàng vượt qua Maria Sakkari và ngày càng tìm lại hình ảnh của một nhà cựu á quân Wimbledon. Khả năng di chuyển linh hoạt cùng những pha điều bóng bền bỉ vẫn là điểm mạnh lớn nhất của hạt giống số 13.

Dẫu vậy, với sự hưng phấn hiện tại cùng tâm lý cực kỳ thoải mái sau chiến thắng trước Swiatek, Eala được đánh giá đủ sức tiếp tục tạo bất ngờ. Nếu duy trì chất lượng giao bóng và tốc độ trong các pha đôi công, tay vợt Philippines hoàn toàn có cơ hội đi tiếp.

Dự đoán kết quả: Alexandra Eala thắng 2-1.