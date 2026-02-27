Ronaldo bị cấm thi đấu tại Tây Ban Nha sau khi mua CLB ở giải hạng Hai

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Ronaldo bị cấm thi đấu tại Tây Ban Nha sau khi mua CLB ở giải hạng Hai

Sự kiện: Cristiano Ronaldo La liga 2025-26

Ronaldo đã chính thức bị cấm thi đấu bóng đá trên đất Tây Ban Nha sau khi mua cổ phần của CLB Almeria.

  

Cristiano Ronaldo đã được xác nhận trở thành chủ nhân của 25% cổ phần trong CLB Almeria, đội bóng đang đá ở giải Segunda của Tây Ban Nha. Mặc dù vẫn đang thi đấu ở Al Nassr (hợp đồng đến 2027), Ronaldo đã đi bước đầu trong việc trở thành chủ của một CLB, tất nhiên có sự trợ giúp không nhỏ của giới tài phiệt Saudi Arabia.

Ronaldo đã sở hữu 25% cổ phần của Almeria

Ronaldo đã sở hữu 25% cổ phần của Almeria

Việc Ronaldo có cổ phần ở Almeria đã khiến dư luận đồn rằng CR7 sẽ trở lại châu Âu sau khi xong việc ở Al Nassr, khoác áo thi đấu cho đội bóng thuộc vùng Andalusia này. Câu chuyện trở lại châu Âu đá bóng trước khi giải nghệ đã được nói đến nhiều lần trong những năm qua về Ronaldo, rằng chính mẹ anh cũng hy vọng Ronaldo sẽ kết thúc sự nghiệp ở CLB Sporting tại quê nhà.

Tuy nhiên Ronaldo có trở về châu Âu thì phải đá ở nước khác chứ không phải Tây Ban Nha. Chính báo chí nước này đã xác nhận điều đó, rằng Ronaldo với việc trở thành cổ đông tại Almeria sẽ bị cấm thi đấu hoàn toàn cho bất cứ CLB nào thuộc hệ thống bóng đá của Tây Ban Nha.

Hội đồng thể thao Quốc gia (CSD) vào đầu năm 2025 đã ban hành quy định mới, theo đó một cầu thủ vẫn đang thi đấu (được đăng ký hành nghề với FIFA) sẽ không được chơi bóng ở Tây Ban Nha nếu có bất cứ mối quan hệ thương mại nào với chỉ 1 CLB bóng đá ở nước này. Trường hợp này áp dụng cho không chỉ việc sở hữu cổ đông mà cả các thương vụ kinh doanh khác.

Sergio Ramos đang đàm phán mua lại Sevilla

Sergio Ramos đang đàm phán mua lại Sevilla

Điều luật này thực tế được ban hành nhằm phản ứng cho việc Gerard Pique từng có quan hệ thương mại với LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF). Khi còn là cầu thủ của Barcelona, Pique đã thông qua công ty của mình đàm phán với RFEF quanh thương quyền cho các trận Siêu cúp Tây Ban Nha. Nhờ Pique làm môi giới mà 2 năm qua Siêu cúp TBN đã chuyển thành một giải đấu mini tổ chức ở Saudi Arabia.

Tranh cãi xoay quanh vụ Pique đã dẫn đến điều luật mới, nên cánh cửa Ronaldo trở lại đá ở La Liga, hay thậm chí Segunda, đã khép lại. Không chỉ Ronaldo, trung vệ Sergio Ramos cũng đang đàm phán mua lại Sevilla và nếu Ramos thành công, anh cũng sẽ không được phép chơi bóng tại La Liga.

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
Ronaldo chính thức làm ông chủ CLB Tây Ban Nha, bắt đầu giấc mơ mua lại MU?
Ronaldo chính thức làm ông chủ CLB Tây Ban Nha, bắt đầu giấc mơ mua lại MU?

Cristiano Ronaldo chính thức làm đồng sở hữu đội bóng khi mua 25% cổ phần UD Almeria. Thương vụ không chỉ đánh dấu tham vọng mới của siêu sao người Bồ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/02/2026 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cristiano Ronaldo Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN