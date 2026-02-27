Ronaldo bị cấm thi đấu tại Tây Ban Nha sau khi mua CLB ở giải hạng Hai

Cristiano Ronaldo đã được xác nhận trở thành chủ nhân của 25% cổ phần trong CLB Almeria, đội bóng đang đá ở giải Segunda của Tây Ban Nha. Mặc dù vẫn đang thi đấu ở Al Nassr (hợp đồng đến 2027), Ronaldo đã đi bước đầu trong việc trở thành chủ của một CLB, tất nhiên có sự trợ giúp không nhỏ của giới tài phiệt Saudi Arabia.

Ronaldo đã sở hữu 25% cổ phần của Almeria

Việc Ronaldo có cổ phần ở Almeria đã khiến dư luận đồn rằng CR7 sẽ trở lại châu Âu sau khi xong việc ở Al Nassr, khoác áo thi đấu cho đội bóng thuộc vùng Andalusia này. Câu chuyện trở lại châu Âu đá bóng trước khi giải nghệ đã được nói đến nhiều lần trong những năm qua về Ronaldo, rằng chính mẹ anh cũng hy vọng Ronaldo sẽ kết thúc sự nghiệp ở CLB Sporting tại quê nhà.

Tuy nhiên Ronaldo có trở về châu Âu thì phải đá ở nước khác chứ không phải Tây Ban Nha. Chính báo chí nước này đã xác nhận điều đó, rằng Ronaldo với việc trở thành cổ đông tại Almeria sẽ bị cấm thi đấu hoàn toàn cho bất cứ CLB nào thuộc hệ thống bóng đá của Tây Ban Nha.

Hội đồng thể thao Quốc gia (CSD) vào đầu năm 2025 đã ban hành quy định mới, theo đó một cầu thủ vẫn đang thi đấu (được đăng ký hành nghề với FIFA) sẽ không được chơi bóng ở Tây Ban Nha nếu có bất cứ mối quan hệ thương mại nào với chỉ 1 CLB bóng đá ở nước này. Trường hợp này áp dụng cho không chỉ việc sở hữu cổ đông mà cả các thương vụ kinh doanh khác.

Sergio Ramos đang đàm phán mua lại Sevilla

Điều luật này thực tế được ban hành nhằm phản ứng cho việc Gerard Pique từng có quan hệ thương mại với LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF). Khi còn là cầu thủ của Barcelona, Pique đã thông qua công ty của mình đàm phán với RFEF quanh thương quyền cho các trận Siêu cúp Tây Ban Nha. Nhờ Pique làm môi giới mà 2 năm qua Siêu cúp TBN đã chuyển thành một giải đấu mini tổ chức ở Saudi Arabia.

Tranh cãi xoay quanh vụ Pique đã dẫn đến điều luật mới, nên cánh cửa Ronaldo trở lại đá ở La Liga, hay thậm chí Segunda, đã khép lại. Không chỉ Ronaldo, trung vệ Sergio Ramos cũng đang đàm phán mua lại Sevilla và nếu Ramos thành công, anh cũng sẽ không được phép chơi bóng tại La Liga.