Tuchel cảnh báo dàn sao ĐT Anh vì lo học trò bị thẻ đỏ giống Ronaldo - Rooney

Tuchel cảnh báo học trò

ĐT Anh chuẩn bị bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2026 với đội tuyển Albania (0h, 17/11). Đây chỉ là trận đấu mang tính thủ tục đối với "Tam sư" bởi họ đã sớm giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Mặc dù vậy, HLV Thomas Tuchel vẫn gửi cảnh báo nghiêm túc tới các học trò trong buổi họp báo.

Tuchel khuyên học trò nên tránh trường hợp của Ronaldo và Rooney

Ông thầy người Đức không muốn đội tuyển Anh phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào, đặc biệt là thẻ đỏ trong trận cầu với Albania. Thậm chí, Tuchel nhấn mạnh điều đó bằng việc khuyên cầu thủ để đối phương có cơ hội ghi bàn hơn là phải nhận thẻ phạt.

"Điều đó rất quan trọng, tôi cực kỳ chú ý đến điều đó và chúng tôi sẽ thảo luận kỹ về vấn đề này. Làm ơn đừng có ai phải nhận thẻ đỏ hay bị treo giò. Trong trường hợp xấu nhất, nếu một cầu thủ đối phương có cơ hội vượt qua, tôi không muốn hậu vệ cuối cùng của mình phạm lỗi trong ngày mai. Các cầu thủ của tôi phải xử lý thông minh hơn.

Tôi không muốn làm quá vấn đề này lên nhưng những án treo giò sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chúng tôi tại vòng chung kết. Tôi không muốn gặp rủi ro trong vấn đề này. Bởi vậy, tôi muốn nhấn mạnh lại rằng các cầu thủ nên lựa chọn chính xác, đừng phạm lỗi dẫn đến bị thẻ phạt".

"Vết xe đổ" của Rooney và Ronaldo

Không phải ngẫu nhiên mà Thomas Tuchel lại bày tỏ quan ngại về vấn đề này. Ở lượt đấu trước, Cristiano Ronaldo nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu với Ireland khiến Bồ Đào Nha chưa có vé dự World Cup 2026. Không những vậy, siêu sao này còn đứng trước nguy cơ lỡ toàn bộ vòng bảng ở VCK.

Một ví dụ khác là Wayne Rooney, tiền đạo chủ lực của ĐT Anh tại EURO 2012, bị treo giò 2 trận vòng bảng ở VCK do nhận thẻ đỏ trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại với Montenegro. Thomas Tuchel rõ ràng là không muốn điều đó lặp lại, đặc biệt là trong trận đấu chỉ mang tính chất thủ tục.

ĐT Anh dưới thời Tuchel đang phải nhận khá ít thẻ phạt. Sau 7 trận tại vòng loại World Cup 2026, họ mới chỉ phải nhận 4 thẻ phạt dành cho Anthony Gordon, Dan Burn, Ezri Konsa và Jude Bellingham. Nếu không có cầu thủ nào phải nhận thẻ đỏ trong cuộc đối đầu với Albania, ĐT Anh sẽ không có cầu thủ nào bị treo giò tại VCK World Cup 2026.