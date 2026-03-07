Tennis đỉnh cao Indian Wells: Zverev đọ sức Berrettini, Sinner thị uy sức mạnh

Matteo Berrettini - Alexander Zverev: Khoảng 2h, 7/3 (vòng 2 đơn nam Indian Wells)

Đây là cuộc tái ngộ quen thuộc giữa hai tay vợt từng nhiều lần so tài ở các giải lớn. Zverev hiện dẫn 4-3 trong thành tích đối đầu, nhưng Berrettini lại thắng cả hai lần gặp gần nhất, điều khiến trận đấu sắp tới trở nên khó đoán.

Tay vợt người Đức bước vào Indian Wells với quyết tâm tìm lại phong độ sau khi gây thất vọng tại Acapulco, giải đấu đầu tiên của anh kể từ Australian Open. Với vị thế hạt giống số 4, Zverev vẫn được đánh giá cao nhờ lối chơi ổn định từ cuối sân cùng khả năng giao bóng và phòng ngự bền bỉ.

Zverev (bên trái) gặp Berrettini (bên phải) là cuộc đọ sức được chờ đợi tại vòng 2

Ở phía bên kia lưới, Berrettini đang từng bước tìm lại nhịp thi đấu sau quãng nghỉ ba tháng vì chấn thương. Tay vợt người Ý đã có màn khởi động khá tích cực khi lội ngược dòng đánh bại Adrian Mannarino 4-6, 7-5, 7-5 ở vòng một. Vũ khí quen thuộc của Berrettini vẫn là cú giao bóng uy lực và những pha thuận tay đầy sức nặng, tuy nhiên điểm yếu ở cú trái tay có thể trở thành mục tiêu khai thác của Zverev trong những loạt bóng bền.

Đáng chú ý, Zverev đã thắng cả hai lần chạm trán Berrettini trên sân cứng trước đây, yếu tố có thể tạo lợi thế nhất định tại Indian Wells. Nếu Berrettini duy trì được hiệu suất giao bóng cao, anh hoàn toàn có khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co và thậm chí giành một set. Tuy nhiên, xét về sự ổn định và khả năng kiểm soát nhịp độ từ cuối sân, Zverev nhiều khả năng vẫn là người chiếm ưu thế trong những thời điểm quyết định.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng 2-1.

Dalibor Svrcina - Jannik Sinner: Khoảng 9h, 7/3 (vòng 2 đơn nam Indian Wells)

Cuộc đối đầu giữa Dalibor Svrcina và Jannik Sinner tại vòng hai BNP Paribas Open 2026 được dự báo khá chênh lệch, khi tay vợt người Ý trở lại giải đấu tại Indian Wells với mục tiêu chinh phục ngôi vô địch.

Svrcina (bên phải) khó có thể cản bước Sinner (bên trái)

Sinner từng hai lần vào bán kết Indian Wells và luôn được đánh giá rất cao trên mặt sân cứng ngoài trời. Sau quãng thời gian vắng mặt vì án treo vợt, ngôi sao người Italy đang hướng tới một màn trở lại mạnh mẽ, và trận mở màn của anh tại giải năm nay được xem là cơ hội thuận lợi để tìm lại cảm giác thi đấu.

Ở phía đối diện, Svrcina phải đi từ vòng loại nhưng đã khởi đầu khá ấn tượng khi đánh bại James Duckworth với tỷ số 6-2, 6-4 để giành vé vào vòng hai. Tuy nhiên, thử thách lần này hoàn toàn khác khi tay vợt người CH Séc, hiện xếp ngoài top 100 thế giới, phải đối đầu một trong những ứng viên vô địch của giải.

Về chuyên môn, Sinner vượt trội ở gần như mọi khía cạnh, khả năng giao bóng, kiểm soát bóng từ cuối sân và nhịp độ tấn công. Trên mặt sân cứng vốn phù hợp với lối đánh áp lực cao của mình, tay vợt người Italia nhiều khả năng sẽ sớm áp đặt thế trận. Cơ hội của Svrcina chủ yếu nằm ở việc kéo dài các game đấu và tận dụng những khoảnh khắc Sinner chưa đạt nhịp thi đấu tốt nhất sau thời gian nghỉ.

Dù vậy, khoảng cách trình độ giữa hai tay vợt là khá lớn. Nếu chơi đúng sức, Sinner nhiều khả năng sẽ kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng khá nhanh, với kịch bản số game không quá nhiều.

Dự đoán kết quả: Sinner thắng 2-0.

Adam Walton - Learner Tien: Khoảng 2h, 7/3 (vòng 2 đơn nam Indian Wells)

Màn so tài giữa Adam Walton và Learner Tien được dự báo nghiêng về tay vợt trẻ người Mỹ, người đang hướng tới mục tiêu lọt top 20 ATP trong năm nay.

Tien bước vào giải với sự tự tin sau khi vào bán kết giải Delray Beach Open, dù trước đó gây thất vọng tại Dallas Open sau chiến tích vào tứ kết Australian Open. Là hạt giống số 25, tay vợt 20 tuổi được vào thẳng vòng hai và kỳ vọng sẽ tiến sâu để tích lũy thêm điểm số.

Trong khi đó, Walton vừa có chiến thắng thứ hai trong mùa giải khi vượt qua Quentin Halys 6-3, 6-3 ở vòng một. Tuy nhiên, tay vợt người Australia (hạng 91 thế giới) sẽ đối mặt thử thách lớn trước đối thủ trẻ đang có phong độ ổn định.

Hai tay vợt từng gặp nhau một lần, với chiến thắng 6-4, 6-3 thuộc về Tien tại Delray Beach năm ngoái. Với lợi thế sân nhà cùng phong độ tốt, Tien nhiều khả năng tiếp tục chiếm ưu thế và có được thắng lợi.

Dự đoán kết quả: Tien thắng sau 2 set.

Vòng hai đơn nữ Indian Wells 2026 có sự xuất hiện của hàng loạt tay vợt tên tuổi. Hạt giống số 1 Aryna Sabalenka có màn ra quân tương đối dễ thở trước tay vợt Nhật Bản Himeno Sakatsume, trong khi nhà vô địch US Open 2023 Coco Gauff đối đầu Kamilla Rakhimova. Một trong những cặp đấu đáng chú ý là cuộc chạm trán giữa Naomi Osaka và tài năng trẻ Victoria Jimenez Kasintseva, nơi cựu số 1 thế giới được kỳ vọng tận dụng kinh nghiệm để tiến sâu. Bên cạnh đó, tay vợt Philippines Alexandra Eala cũng thu hút sự chú ý khi chạm trán Dayana Yastremska.

Lịch thi đấu tennis ngày 7/3