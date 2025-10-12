Tennis đỉnh cao châu Á: Hai anh em họ tranh cúp, chuyện thần thoại ở Thượng Hải

✨ Arthur Rinderknech - Valentin Vacherot: Khoảng 15h30, 12/10 (chung kết đơn nam Thượng Hải Masters)

Thượng Hải Masters 2025 đã ghi dấu ấn lịch sử khi hai tay vợt là người thân trong gia đình, Arthur Rinderknech (Pháp, hạng 54 ATP) và Valentin Vacherot (Monaco, hạng 204), anh em họ ngoài đời thực (Vacherot là cháu ruột của mẹ Rinderknech) là cô ruột ) cùng nhau bước vào trận chung kết ATP Masters 1000 lần đầu tiên, điều chưa từng có trong lịch sử quần vợt thế giới. Câu chuyện của họ khiến giải đấu tại Thượng Hải trở nên như một bộ phim Hollywood, rất ly kỳ, hấp dẫn.

Trận chung kết đặc biệt giữa 2 anh em "con dì, con già" (Rinderknech (áo xanh), Vacherot (áo đen))

Arthur Rinderknech, 30 tuổi, mới có lần đầu tiên lọt vào bán kết Masters 1000 tại Thượng Hải sau một sự nghiệp trưởng thành từ những năm tháng trong màu áo đại học Texas A&M. Ở trận bán kết đầy cảm xúc, anh đánh bại nhà cựu vô địch Thượng Hải 2019, Daniil Medvedev, với tỷ số 4-6, 6-2, 6-4.

Trận đấu chứng kiến Rinderknech thể hiện sức mạnh bản lĩnh, kỹ thuật điêu luyện, đặc biệt cứu thành công tổng cộng 9 điểm break trong hai set cuối để lật ngược thế cờ. Trận đấu khép lại với lỗi kép từ phía Medvedev giúp Rinderknech ăn mừng vỡ oà trên sân đấu.

Valentin Vacherot, 26 tuổi, dù chỉ đứng hạng 204 thế giới, làm nên cú sốc lớn khi khuất phục Novak Djokovic, người có bốn lần vô địch Thượng Hải với tỷ số 3-6, 6-4, 7-6 (sau khi Djokovic chịu tổn thương đáng kể giữa trận). Vacherot trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất trong lịch sử vào chung kết một giải Masters 1000 nam, đồng thời là tay vợt đến từ Monaco đầu tiên đạt cột mốc lớn này.

Hai anh em họ từng chơi cùng nhau trong màu áo đại học Texas A&M, và giờ đây, họ sánh vai nhau ở trận chung kết quan trọng bậc nhất ATP mùa giải.

Họ đã tạo ra những cột mốc đáng nhớ. Hai tay vợt là người thân trong cùng một gia đình góp mặt trận chung kết. Rinderknech đánh bại liên tiếp các tay vợt trong top đầu, trong đó có Medvedev và Zverev, đánh dấu chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước các ngôi sao top 20.

Rinderknech và Vacherot chưa từng đối đầu chính thức trên ATP Tour trước đây. Lần gặp nhau sắp tới sẽ là trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp, làm cho cuộc chạm trán trở nên đặc biệt hơn gấp bội khi họ bước vào trận tranh cúp danh giá.

🔥 Dự đoán kết quả. Rinderknech được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và sự ổn định, nhưng có thể gây nhiều bất ngờ với sức trẻ và tâm lý thoải mái. Tỷ số có thể khép lại với kết quả 2-1 cho Rinderknech.

✨ Jessica Pegula và Cori Gauff: Khoảng 17h30, 12/10 (chung kết đơn nữ Wuhan Open)

Trận chung kết WTA 1000 Wuhan Open năm 2025 hứa hẹn là màn so tài đỉnh cao và kịch tính giữa hai tay vợt Mỹ, Jessica Pegula và Cori Gauff. Đây cũng là lần thứ tư trong năm 2025 có một trận chung kết WTA 1000 toàn Mỹ.

Pegula (bên trái) sẽ so tài với Gauff (bên phải) ở trận chung kết toàn Mỹ

Jessica Pegula, hạng 6 thế giới, đã có một hành trình xuất sắc tại Wuhan khi đánh bại liên tiếp các đối thủ khó nhằn, trong đó có chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước đương kim số 1 thế giới Aryna Sabalenka, chấm dứt chuỗi 20 trận thắng liên tiếp của Sabalenka tại giải này. Đây cũng là lần thứ 7 Pegula lọt vào chung kết các giải WTA 1000 và hứa hẹn đem về danh hiệu Masters 1000 thứ tư sự nghiệp.

Phía bên kia lưới, Cori Gauff, hạng 3 thế giới và tay vợt trẻ tài năng, cũng có phong độ cực kỳ ấn tượng khi nhanh chóng vượt qua Jasmine Paolini 2-0 (6-4, 6-3) trong trận bán kết. Mặc dù gặp một số khó khăn trong khâu giao bóng với 7 lỗi giao bóng kép, Gauff vẫn chứng tỏ sự bản lĩnh khi bứt lên đúng lúc và hoàn toàn làm chủ thế trận. Gauff cũng dẫn đầu WTA về số trận thắng trước các tay vợt top 10 khi mới 21 tuổi.

Trong 6 lần đụng độ trước đây, Pegula đang tạm chiếm ưu thế với 4 chiến thắng so với 2 của Gauff. Tuy nhiên, các cuộc so tài gần đây có kết quả rất cân bằng và đều diễn ra quyết liệt, khiến trận chung kết Wuhan Open càng thêm phần khó đoán.

🔥 Dự đoán kết quả. Cuộc đấu hứa hẹn sẽ căng thẳng đến phút cuối cùng với cả hai tay vợt đều có lợi thế riêng. Dựa trên thành tích đối đầu và phong độ cho đến nay, Jessica Pegula hơi được đánh giá cao hơn nhờ bản lĩnh vượt khó trong các trận dài. Pegula có thể nâng cúp sau 3 set kịch tính.