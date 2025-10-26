Tennis đỉnh cao ATP 500: Sinner tranh cúp với Zverev, Fonseca mơ làm nên lịch sử

🏆 Jannik Sinner - Alexander Zverev: Khoảng 20h, 26/10 (chung kết đơn nam Vienna Open)

Trận chung kết Vienna Open 2025 giữa Jannik Sinner và Alexander Zverev hứa hẹn là cuộc so tài đỉnh cao, điển hình của tennis hiện đại.

Sinner (bên trái) đấu Zverev (bên phải), tái hiện chung kết Australian Open 2025

Sinner thể hiện lối chơi tấn công từ cuối sân rất linh hoạt, phối hợp tốt giữa các cú đánh mạnh, xoáy sâu và khả năng di chuyển liên tục. Anh tận dụng tốt sự đa dạng trong kỹ thuật để kiểm soát nhịp độ trận đấu, ép đối thủ phải phản ứng trong thế bị động.

Trái lại, Zverev là người chơi sở hữu cú giao bóng uy lực và các pha kết thúc nhanh sắc bén. Lối chơi của Zverev thiên về áp đảo bằng sức mạnh và tận dụng các tình huống phản công nhanh để áp đặt đối thủ.

Hai tay vợt đã chạm trán 7 lần với kết quả tương đối cân bằng, Zverev thắng 4 còn Sinner thắng 3. Tuy nhiên, ở trận chung kết Australian Open 2025 gần đây nhất, Sinner đã cho thấy sự chiếm ưu thế rõ ràng về chiến thuật và khả năng giữ bình tĩnh qua từng set, giành chiến thắng 3-0. Trận đấu này minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của Sinner về mặt ý chí và kỹ thuật thi đấu đỉnh cao.

📊 Dự đoán kết quả. Trận đấu sẽ kéo dài căng thẳng đến 3 set, trong đó Sinner có xác suất cao hơn để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.

🏆 Alejandro Davidovich Fokina - Joao Fonseca: Khoảng 21h30, 26/10 (chung kết đơn nam Basel Open)

Trận chung kết Basel Open 2025 giữa Alejandro Davidovich Fokina và Joao Fonseca hứa hẹn sẽ là màn đối đầu kịch tính tại Thụy Sĩ.

Fonseca (bên trái) hướng tới danh hiệu ATP 500 đầu tiên sự nghiệp

Fokina, với vị trí hạt giống số 8, là tay vợt có kinh nghiệm thi đấu phong phú, sở hữu lối chơi linh hoạt kết hợp giữa khả năng tấn công đa dạng, khả năng phòng thủ tốt, lên lưới thông minh trên mặt sân cứng.

Fonseca, tay vợt trẻ 19 tuổi người Brazil, đã tạo dấu ấn mạnh trong mùa giải 2025 với danh hiệu ATP đầu tiên tại Buenos Aires. Fonseca luôn chơi tấn công quyết liệt, có những cú đánh chủ động từ cuối sân, phối hợp tốt giữa các cú giao bóng, và khả năng duy trì áp lực liên tục.

Hai tay vợt mới chỉ gặp nhau một lần, tại giải Cincinnati Masters 2025, khi Davidovich Fokina phải rút lui khi đang để thua Fonseca ở set thứ hai. Fonseca vì vậy đang có thành tích đối đầu nhỉnh hơn.

Hiện tại, Fonseca đang đạt phong độ rất cao với trận bán kết thắng thuyết phục trước Jaume Munar (7-6, 7-5), trong khi đó, Fokina có phần may mắn khi các đối thủ trước ở bán kết của anh phải rút lui khi đang thi đấu.

📊 Dự đoán kết quả. Fonseca sẽ thắng với tỷ số 2-1, lần đầu tiên giành danh hiệu ATP 500, trước đó anh có danh hiệu ATP đầu tiên ở Argentina Open 2025, giải đấu thuộc hệ thống ATP 250.

Lịch thi đấu tennis ngày 26/10