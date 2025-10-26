Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Tennis đỉnh cao ATP 500: Sinner tranh cúp với Zverev, Fonseca mơ làm nên lịch sử

Sự kiện: ATP Tour Alexander Zverev Jannik Sinner

(Tin thể thao, tin tennis) Hai trận chung kết Vienna Open và Basel Open 2025 hứa hẹn hấp dẫn với những màn đọ sức đỉnh cao, nơi Sinner, Zverev, Fokina và Fonseca cùng hướng tới danh hiệu.

  

🏆 Jannik Sinner - Alexander Zverev: Khoảng 20h, 26/10 (chung kết đơn nam Vienna Open)

Trận chung kết Vienna Open 2025 giữa Jannik SinnerAlexander Zverev hứa hẹn là cuộc so tài đỉnh cao, điển hình của tennis hiện đại.

Sinner (bên trái) đấu Zverev (bên phải), tái hiện chung kết Australian Open 2025

Sinner (bên trái) đấu Zverev (bên phải), tái hiện chung kết Australian Open 2025

Sinner thể hiện lối chơi tấn công từ cuối sân rất linh hoạt, phối hợp tốt giữa các cú đánh mạnh, xoáy sâu và khả năng di chuyển liên tục. Anh tận dụng tốt sự đa dạng trong kỹ thuật để kiểm soát nhịp độ trận đấu, ép đối thủ phải phản ứng trong thế bị động. 

Trái lại, Zverev là người chơi sở hữu cú giao bóng uy lực và các pha kết thúc nhanh sắc bén. Lối chơi của Zverev thiên về áp đảo bằng sức mạnh và tận dụng các tình huống phản công nhanh để áp đặt đối thủ. 

Hai tay vợt đã chạm trán 7 lần với kết quả tương đối cân bằng, Zverev thắng 4 còn Sinner thắng 3. Tuy nhiên, ở trận chung kết Australian Open 2025 gần đây nhất, Sinner đã cho thấy sự chiếm ưu thế rõ ràng về chiến thuật và khả năng giữ bình tĩnh qua từng set, giành chiến thắng 3-0. Trận đấu này minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của Sinner về mặt ý chí và kỹ thuật thi đấu đỉnh cao.

📊 Dự đoán kết quả. Trận đấu sẽ kéo dài căng thẳng đến 3 set, trong đó Sinner có xác suất cao hơn để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.

🏆 Alejandro Davidovich Fokina - Joao Fonseca: Khoảng 21h30, 26/10 (chung kết đơn nam Basel Open)

Trận chung kết Basel Open 2025 giữa Alejandro Davidovich Fokina và Joao Fonseca hứa hẹn sẽ là màn đối đầu kịch tính tại Thụy Sĩ. 

Fonseca (bên trái) hướng tới danh hiệu ATP 500 đầu tiên sự nghiệp

Fonseca (bên trái) hướng tới danh hiệu ATP 500 đầu tiên sự nghiệp

Fokina, với vị trí hạt giống số 8, là tay vợt có kinh nghiệm thi đấu phong phú, sở hữu lối chơi linh hoạt kết hợp giữa khả năng tấn công đa dạng, khả năng phòng thủ tốt, lên lưới thông minh trên mặt sân cứng.

Fonseca, tay vợt trẻ 19 tuổi người Brazil, đã tạo dấu ấn mạnh trong mùa giải 2025 với danh hiệu ATP đầu tiên tại Buenos Aires. Fonseca luôn chơi tấn công quyết liệt, có những cú đánh chủ động từ cuối sân, phối hợp tốt giữa các cú giao bóng, và khả năng duy trì áp lực liên tục. 

Hai tay vợt mới chỉ gặp nhau một lần, tại giải Cincinnati Masters 2025, khi Davidovich Fokina phải rút lui khi đang để thua Fonseca ở set thứ hai. Fonseca vì vậy đang có thành tích đối đầu nhỉnh hơn.

Hiện tại, Fonseca đang đạt phong độ rất cao với trận bán kết thắng thuyết phục trước Jaume Munar (7-6, 7-5), trong khi đó, Fokina có phần may mắn khi các đối thủ trước ở bán kết của anh phải rút lui khi đang thi đấu.

📊 Dự đoán kết quả. Fonseca sẽ thắng với tỷ số 2-1, lần đầu tiên giành danh hiệu ATP 500, trước đó anh có danh hiệu ATP đầu tiên ở Argentina Open 2025, giải đấu thuộc hệ thống ATP 250.

Lịch thi đấu tennis ngày 26/10

Giờ

Cặp đấu

Trực tiếp

Tennis ATP 500 - Erste Bank Open 2025 - chung kết

Chủ nhật, 26/10/2025

17:30

Francisco Cabral
Lucas Miedler

đôi

Lloyd Glasspool
Julian Cash

On Sports News

20:00

Jannik Sinner

đơn

Alexander Zverev

On Sports News

Tennis ATP 500 - Swiss Indoors Basel 2025 - chung kết

Chủ nhật, 26/10/2025

19:00

Marcel Granollers
Horacio Zeballos

đôi

Adam Pavlasek
Jan Zielinski

21:30

Alejandro Davidovich Fokina

đơn

Joao Fonseca

Tennis WTA 500 - Pan Pacific Open (Tokyo) - chung kết

Chủ nhật, 26/10/2025

10:00

Belinda Bencic

đơn

Linda Noskova

11:30

Timea Babos
Luisa Stefani

đôi

Anna Danilina
Aleksandra Krunic

Tennis WTA 250 - Guangzhou Open - bán kết

Chủ nhật, 26/10/2025

12:30

Katarzyna Piter
Janice Tjen

đôi

Eudice Chong
En-Shuo Liang

15:00

Lulu Sun

đơn

Ann Li

8

Real Madrid - Barcelona 26.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 22:15 ngày 26/10
Thể lệ
Sinner bị chỉ trích "vô ơn", cả nước Ý quay lưng khi từ chối làm nhiệm vụ ĐTQG
Sinner bị chỉ trích "vô ơn", cả nước Ý quay lưng khi từ chối làm nhiệm vụ ĐTQG

(Tin thể thao, tin tennis) Jannik Sinner cương quyết bảo vệ quyết định không dự Davis Cup 2025 dù nhận nhiều chỉ trích.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/10/2025 07:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
ATP Tour Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN