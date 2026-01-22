Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

denis-vs-marin
Australian Open
Denis Shapovalov 0
Marin Cilic 3
marie-vs-iga
Australian Open
Marie Bouzkova 0
Iga Swiatek 2
james-vs-jannik
Australian Open
James Duckworth 0
Jannik Sinner 3
naomi-vs-sorana
Australian Open
Naomi Osaka 2
Sorana Cirstea 1
jaume-vs-casper
Australian Open
Jaume Munar -
Casper Ruud -
learner-vs-nuno
Australian Open
Learner Tien -
Nuno Borges -
daniil-vs-fabian
Australian Open
Daniil Medvedev -
Fabian Marozsan -
aryna-vs-anastasia
Australian Open
Aryna Sabalenka -
Anastasia Potapova -
carlos-vs-corentin
Australian Open
Carlos Alcaraz -
Corentin Moutet -
coco-vs-hailey
Australian Open
Coco Gauff -
Hailey Baptiste -
francisco-vs-andrey
Australian Open
Francisco Cerundolo -
Andrey Rublev -
alexander-vs-cameron
Australian Open
Alexander Zverev -
Cameron Norrie -
frances-vs-alex
Australian Open
Frances Tiafoe -
Alex De Minaur -
elena-gabriela-vs-mirra
Australian Open
Elena-Gabriela Ruse -
Mirra Andreeva -

Tay vợt số 2 thế giới tự tay xé váy ở Australian Open 2026, khán giả “đứng hình”

Sự kiện: Australian Open 2026 Iga Swiatek

(Tin thể thao, tin tennis) Sự cố trang phục hy hữu khiến Iga Swiatek phải tự tay xé váy ngay trên sân Melbourne Park ở Australian Open 2026. Dù khởi đầu chật vật, tay vợt số 2 thế giới vẫn bản lĩnh vượt khó, giành vé vào vòng 2.

  

Sự cố hy hữu trên sân Melbourne Park

Australian Open 2026 chứng kiến một khoảnh khắc hiếm thấy trong ngày ra quân, khi tay vợt số 2 thế giới Iga Swiatek buộc phải tự tay xé váy thi đấu ngay giữa trận để có thể tiếp tục thi đấu, khiến khán giả tại Melbourne Park không khỏi sửng sốt.

Swiatek buộc phải xé để nới rộng chiếc váy có phần chật chội

Swiatek buộc phải xé để nới rộng chiếc váy có phần chật chội

Ở vòng 1 đơn nữ diễn ra ngày 19/1, Swiatek đối đầu tay vợt Trung Quốc Yuan Yue. Dù được đánh giá cao hơn hẳn, ngôi sao người Ba Lan nhập cuộc thiếu mượt mà, sớm bị bẻ game giao bóng và phải bước vào loạt tie-break ở set đầu tiên trước khi giành chiến thắng 7-6.

Không chỉ gặp trục trặc về chuyên môn, Swiatek còn rơi vào tình huống “dở khóc dở cười” khi chiếc váy thi đấu quá chật, khiến cô di chuyển nặng nề và lộ rõ sự khó chịu. Trong thời gian nghỉ giữa các game, Swiatek ngồi trên ghế và chủ động xé một đường ở bên hông váy để nới rộng trang phục, khoảnh khắc gây “đứng hình” trên khán đài và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Váy rách, phong độ bật lên, Swiatek đi tiếp

Điều chỉnh bất đắc dĩ lại phát huy hiệu quả. Bước sang set hai, Swiatek chơi thanh thoát hơn, kiểm soát tốt nhịp độ và khép lại trận đấu bằng chiến thắng 6-3, qua đó vượt qua vòng mở màn Australian Open 2026 sau hai set.

Sau trận, tay vợt người Ba Lan thừa nhận phong độ chưa đạt trạng thái tốt nhất: “Khởi đầu của tôi khá căng thẳng và thiếu nhịp. Đây không phải trận đấu hoàn hảo, nhưng tôi hài lòng vì vẫn giành chiến thắng khi mọi thứ không diễn ra suôn sẻ”.

Bình luận trên TNT Sports, cựu tay vợt Anh Anne Keothavong cho rằng Swiatek đôi khi nhập cuộc quá vội, cố gắng áp đảo đối thủ ngay từ đầu thay vì chơi chắc chắn.

Chiến thắng với chiếc váy rách giúp Swiatek tiến bước tại Australian Open 2026, và để lại hình ảnh đặc biệt về tay vợt số 2 thế giới, cô sẵn sàng ứng biến để vượt qua mọi trở ngại trên sân đấu.

Trong ngày 22/1, Swiatek sẽ ra sân chơi trận vòng 2 với Marie Bouzkova.

8

Arsenal - Man United 25.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man United
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 25/01
Thể lệ
Sabalenka - Swiatek đua ngôi hậu tennis 2025, người tám lạng kẻ nửa cân
Sabalenka - Swiatek đua ngôi hậu tennis 2025, người tám lạng kẻ nửa cân

(Tin thể thao, tin tennis) Mùa giải 2025 chứng kiến Sabalenka và Swiatek tạo nên cuộc đua nghẹt thở cho ngôi số 1 WTA, khi cả hai thay nhau tỏa sáng ở...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/01/2026 14:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Australian Open 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN