Tay vợt số 2 thế giới tự tay xé váy ở Australian Open 2026, khán giả “đứng hình”

Sự cố hy hữu trên sân Melbourne Park

Australian Open 2026 chứng kiến một khoảnh khắc hiếm thấy trong ngày ra quân, khi tay vợt số 2 thế giới Iga Swiatek buộc phải tự tay xé váy thi đấu ngay giữa trận để có thể tiếp tục thi đấu, khiến khán giả tại Melbourne Park không khỏi sửng sốt.

Swiatek buộc phải xé để nới rộng chiếc váy có phần chật chội

Ở vòng 1 đơn nữ diễn ra ngày 19/1, Swiatek đối đầu tay vợt Trung Quốc Yuan Yue. Dù được đánh giá cao hơn hẳn, ngôi sao người Ba Lan nhập cuộc thiếu mượt mà, sớm bị bẻ game giao bóng và phải bước vào loạt tie-break ở set đầu tiên trước khi giành chiến thắng 7-6.

Không chỉ gặp trục trặc về chuyên môn, Swiatek còn rơi vào tình huống “dở khóc dở cười” khi chiếc váy thi đấu quá chật, khiến cô di chuyển nặng nề và lộ rõ sự khó chịu. Trong thời gian nghỉ giữa các game, Swiatek ngồi trên ghế và chủ động xé một đường ở bên hông váy để nới rộng trang phục, khoảnh khắc gây “đứng hình” trên khán đài và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Váy rách, phong độ bật lên, Swiatek đi tiếp

Điều chỉnh bất đắc dĩ lại phát huy hiệu quả. Bước sang set hai, Swiatek chơi thanh thoát hơn, kiểm soát tốt nhịp độ và khép lại trận đấu bằng chiến thắng 6-3, qua đó vượt qua vòng mở màn Australian Open 2026 sau hai set.

Sau trận, tay vợt người Ba Lan thừa nhận phong độ chưa đạt trạng thái tốt nhất: “Khởi đầu của tôi khá căng thẳng và thiếu nhịp. Đây không phải trận đấu hoàn hảo, nhưng tôi hài lòng vì vẫn giành chiến thắng khi mọi thứ không diễn ra suôn sẻ”.

Bình luận trên TNT Sports, cựu tay vợt Anh Anne Keothavong cho rằng Swiatek đôi khi nhập cuộc quá vội, cố gắng áp đảo đối thủ ngay từ đầu thay vì chơi chắc chắn.

Chiến thắng với chiếc váy rách giúp Swiatek tiến bước tại Australian Open 2026, và để lại hình ảnh đặc biệt về tay vợt số 2 thế giới, cô sẵn sàng ứng biến để vượt qua mọi trở ngại trên sân đấu.

Trong ngày 22/1, Swiatek sẽ ra sân chơi trận vòng 2 với Marie Bouzkova.