U17 Việt Nam chờ phép màu trước đối thủ mạnh

U17 Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng G với 1 điểm sau hai trận. Trong khi đó, U17 Mali đã toàn thắng cả hai lượt trận, lần lượt đánh bại New Zealand 3-0 và vượt qua Bỉ 2-1 để sớm giành vé vào vòng knock-out.

U17 Việt Nam nuôi hy vọng gây bất ngờ trước đối thủ mạnh U17 Mali.

Muốn tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp, U17 Việt Nam cần hướng tới kết quả tích cực trước đại diện châu Phi, đồng thời chờ diễn biến thuận lợi ở trận đấu còn lại giữa New Zealand và Bỉ. Thầy trò HLV Cristiano Roland không còn nắm quyền tự quyết hoàn toàn.

U17 Mali vượt trội, U17 Việt Nam trông chờ bất ngờ

Sức mạnh của U17 Mali được thể hiện qua 5 bàn thắng sau hai lượt trận. Đội bóng châu Phi sở hữu nền tảng thể chất tốt, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và những cầu thủ có thể tạo đột biến như Djigui Koita, Halidou Maiga, Yaya Niang hay Makan Sacko.

Trong khi đó, U17 Việt Nam cũng đã ghi 5 bàn nhưng để thủng lưới tới 6 lần. Những hạn chế trong tổ chức phòng ngự sẽ là vấn đề HLV Cristiano Roland cần khắc phục, đặc biệt khi đối thủ có ưu thế rõ rệt về thể hình và sức mạnh.

Trên hàng công, Nguyễn Lực, Sỹ Bách, Đại Nhân và Duy Khang được kỳ vọng tiếp tục phát huy khả năng phối hợp, tạo ra những tình huống nguy hiểm. U17 Việt Nam cần duy trì sự chủ động, tận dụng tốt cơ hội và hạn chế tối đa những sai sót ở hàng thủ.

Một chi tiết có thể mang đến hy vọng là U17 Mali đã chắc chắn giành quyền đi tiếp, nên không còn chịu áp lực phải giành thêm điểm số. Khả năng đội bóng châu Phi điều chỉnh nhân sự để bảo toàn lực lượng cho vòng đấu tiếp theo có thể mở ra cơ hội cho U17 Việt Nam.

Dù vậy, xét về tương quan lực lượng, U17 Mali vẫn được đánh giá cao hơn. Muốn tạo bất ngờ, U17 Việt Nam cần chơi tập trung, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng hiệu quả những cơ hội có được. Sau màn trình diễn giàu cảm xúc trước New Zealand, thầy trò HLV Cristiano Roland có quyền hy vọng vào một kết quả tích cực để tiếp tục nuôi giấc mơ tại World Cup.

Dự đoán U17 Việt Nam hòa U17 Mali với tỉ số 2-2

📋 Đội hình dự kiến

U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Nguyễn Khắc Minh Đức, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Minh Thủy, Lê Trọng Đại Nhân, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Nguyễn Trọng Phong, Lê Sỹ Bách.

U17 Mali: Abdoul Coulibaly, Cheickna Coulibaly, Makan Sacko, Youssouf Sylla, Moussa Dianessi, Lassana Diawara, Ismail Kamissoko, Halidou Maiga, Yaya Niang, Issiaka Kone, Djigui Koita.