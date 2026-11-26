Mauricio Pochettino vẫn đang trên con đường tìm kiếm chiến thắng đầu tay với Man United. Sau trận thua tan tác trước Liverpool, “Quỷ đỏ” chỉ có được trận hòa trước Sporting Lisbon ở lượt 5 vòng bảng UEFA Champions League. Giống như trận đấu với AS Roma, đây lại là cuộc rượt đuổi tỉ số “tuyệt đối điện ảnh” với nhiều cung bậc cảm xúc dành cho cổ động viên của Man United.

Bị thổi phạt đền rồi được hưởng phạt đền, bị dẫn trước rồi lại dẫn trước và trọng tài tiếp tục mang tới những quyết định bất lợi của “Quỷ đỏ” dù đây là đấu trường châu Âu. Hãy cùng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

“Mèo vẫn hoàn mèo”

Pochettino là HLV chính thức thứ ba của Man United chỉ trong vòng 24 tháng qua nhưng có một chuyện chưa bao giờ thay đổi. Đó là hàng thủ của “Quỷ đỏ” thường xuyên mắc sai lầm dẫn đến bàn thua và trận đấu này không phải ngoại lệ.

MU biếu đối thủ 2 quả phạt đền chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút

Thực sự khó tin nhưng MU biếu đối thủ tới 2 quả phạt đền chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút. Đầu tiên là pha đá chân đối thủ cực kỳ nghiệp dư của Lisandro Martinez và sau đó là pha bỏ người ngớ ngẩn của Amad Diallo khiến Lammens phải phạm lỗi trong vòng cấm. May cho “Quỷ đỏ” là Sporting Lisbon chỉ tận dụng được 1 trong 2 cơ hội từ chấm 11m.

Đến cuối trận, Lammens tiếp tục “biếu” thêm cho đối thủ một bàn thắng với pha bắt bóng bổng nghiệp dư của mình. Yoro và Maguire cũng có lỗi không nhỏ trong bàn thua này khi không che chắn đủ tốt để tạo không gian bắt bóng cho thủ môn của mình.

Mắc lỗi dẫn đến bàn thua dường như đã trở thành thói quen của các cầu thủ MU. HLV có thể khác nhưng vấn đề vẫn không thay đổi. Điều đó chứng tỏ Amorim hay Carrick chưa hẳn đã là “tội đồ”. Các HLV chỉ là những người đưa ra phương hướng, còn người thực hiện trên sân là các cầu thủ. Nếu phương hướng đúng mà người thực hiện sai, kết quả cũng từ đúng thành sai.

Dấu ấn của Pochettino

So với Amorim, Pochettino có nhiều kinh nghiệm hơn. So với Carrick, Pochettino thể hiện sự nhiệt huyết nhiều hơn. Đa phần khán giả của “Quỷ đỏ” đều cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn thấy ông thầy người Argentina nhiệt tình với công việc, ra sát đường biên chỉ đạo, vỗ về các học trò ngay khi họ rời sân. So với sự điềm tĩnh đến lạnh lùng của Carrick, Pochettino đã thắng về mặt cảm xúc.

Pochettino để lại dấu ấn với khả năng gây áp lực và thu hồi bóng ở giữa sân

Không những vậy, ông thầy người Argentina còn để dấu ấn chuyên môn đậm nét. Mới chỉ 1 tuần thôi nhưng Pochettino đã biến MU trở thành cỗ máy pressing thực thụ. Rất lâu rồi người ta mới thấy “Quỷ đỏ” cướp được bóng trên phần sân của đối thủ nhiều như vậy trong một trận đấu.

Sporting Lisbon cũng cho thấy sự lì lợm khi cố gắng phát triển bóng từ phần sân nhà nhưng MU rất khác so với chính họ chỉ 1 tháng trước. Hai trung vệ Maguire và Yoro sẵn sàng băng qua cả vòng tròn giữa sân để cắt bóng từ sớm. Bruno Fernandes dồn ra biên để phối hợp cùng các đồng đội khép chặt vòng vây. Kobbie Mainoo cùng Yoro và Lisandro thường xuyên có mặt đúng ở vị trí cắt bóng.

Đó chính là sự khác biệt trong lối chơi của Pochettino và Carrick. Một bên muốn gây áp lực và giành bóng lại thật nhanh, còn một bên là lối chơi thiên về kiểm soát và sẵn sàng để đối thủ chơi bóng. Chiến thuật nào cũng có ưu và nhược điểm riêng. Vấn đề là HLV làm sao phát huy tối đa được ưu điểm và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của nhược điểm.

Những vấn đề còn tồn tại

Màn trình diễn của MU hôm nay chắc chắn không thể nhận được điểm 10. Họ đã làm tốt một số vấn đề nhưng một số vấn đề chưa tốt, thậm chí là kém. Điển hình nhất là khả năng tạo ra cơ hội. Cả trận, “Quỷ đỏ” chỉ sút được 7 lần, tức là trung bình phải hơn 10 phút họ mới tạo ra được một cú sút. Cả hiệp một, họ có được 2 pha dứt điểm và tất cả đều không trúng đích.

Zirkzee không đủ tốt để đá cho MU

Đây là vấn đề cần giải quyết ngay lập tức. Thực tế, MU có tới 131 đường chuyền ở 1/3 cuối sân của đối thủ. Tuy nhiên, họ lại chỉ có 12 lần chạm bóng trong vòng cấm, còn kém hơn cả Sporting Lisbon (18 lần). Điều đó cho thấy vị trí tiền đạo đang có vấn đề. Cũng dễ hiểu thôi, tiền đạo chính là Sesko nghỉ dài hạn.

Joshua Zirkzee được HLV Pochettino cho thử sức nhưng quả thật là cầu thủ người Hà Lan không đủ chất lượng để thi đấu cho MU. Chậm chạp và thiếu nhạy bén trong khâu di chuyển, Zirkzee cũng chẳng có thể hình hay thể lực để che chắn hay giữ bóng, kỹ năng rê bóng cũng chẳng đâu vào đâu, khả năng dứt điểm lại càng không đáng nói. Nếu Zirkzee có chút “bản năng sát thủ”, MU đã có thể mở tỉ số trước ngay từ phút 20.

Đó có lẽ là lý do Carrick rồi trước đó là Amorim không dùng cầu thủ này. Họ không phải có xích mích gì, chỉ là Zirkzee không đủ tốt mà thôi.

Trái tim mang tên Bruno Fernandes

Cuối cùng, người ghi bàn đầu tiên cho MU dưới thời Pochettino vẫn là Bruno Fernandes. Thậm chí, tiền vệ người Bồ Đào Nha còn lập cú đúp trong trận đấu này và nhận về phần thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”. 6 năm trước, Fernandes tới MU từ chính Sporting Lisbon và bắt đầu hành trình đầy tranh cãi trong màu áo “Quỷ đỏ”.

Fernandes vẫn là "trái tim" của MU

Tiền vệ người Bồ Đào Nha luôn phải chịu hai luồng ý kiến. Một bên là tung hô khả năng tạo ra bàn thắng, tận dụng cơ hội, còn nửa còn lại cho rằng lối chơi chuyền ẩu, thiếu đi sự chắt chiu của Bruno Fernandes là nguyên nhân chính khiến Man United “sống dở, chết dở”.

Dù nói gì đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận rằng MU vẫn đang sống nhờ những bàn thắng và kiến tạo của Bruno Fernandes. Từ Solskjaer đến Rangnick rồi Ten Hag, Amorim, Carrick và bây giờ là Pochettino, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn biết cách tỏa sáng trên sân. Như vậy thôi, đôi khi cũng là đủ.