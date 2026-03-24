Tennis đỉnh cao Miami Open: Sinner chờ thắng “hủy diệt”, Zverev gặp thử thách lớn

Alex Michelsen - Jannik Sinner: Khoảng 3h, 25/3 (vòng 4 đơn nam Miami Open 2026)

Trên mặt sân cứng tại Hard Rock Stadium, cuộc đối đầu giữa Sinner và Michelsen là màn so tài có sự chênh lệch rõ rệt về đẳng cấp, nhưng vẫn tiềm ẩn yếu tố bùng nổ từ tay vợt trẻ người Mỹ.

Michelsen (bên trái) dự báo khó cản Sinner (bên phải)

Sinner đang ở trạng thái gần như hoàn hảo. Kể từ cú sảy chân trước Jakub Mensik tại Doha, tay vợt số 2 thế giới thắng liền 8 trận mà chưa thua set nào. Chuỗi phong độ này bao gồm những chiến thắng cực kỳ thuyết phục trước các đối thủ lớn như Daniil Medvedev hay Alexander Zverev. Lối chơi của Sinner lúc này đạt độ ổn định cao, giao bóng chắc, đánh cuối sân áp đảo và đặc biệt là khả năng trả giao bóng thuộc top đầu ATP, yếu tố có thể “bóp nghẹt” những tay vợt thiên về tấn công nhanh.

Ở phía bên kia, Michelsen đang có giải đấu khá tích cực khi lần lượt vượt qua Cameron Norrie và Alejandro Tabilo. Tay vợt 20 tuổi sở hữu lối đánh mạnh mẽ, sẵn sàng “tất tay” với những cú đánh uy lực từ baseline. Tuy nhiên, vấn đề của Michelsen nằm ở sự ổn định và khả năng chống đỡ trước áp lực liên tục, điều anh từng bộc lộ khi thua chính Sinner 0-2 trong cả hai lần đối đầu trước (US Open và Cincinnati 2024).

Thế trận nhiều khả năng sẽ xoay quanh việc Michelsen cố gắng đánh nhanh, rút ngắn điểm, còn Sinner kéo trận đấu về nhịp kiểm soát quen thuộc. Nếu không duy trì tỷ lệ giao bóng một cao và hạn chế lỗi tự đánh hỏng, tay vợt Mỹ rất khó tạo bất ngờ trước một Sinner đang “vào phom” cực gắt.

Dự đoán kết quả: Sinner thắng 2-0.

Quentin Halys - Alexander Zverev: Khoảng 7h30, 25/3 (vòng 4 đơn nam Miami Open 2026)

Cuộc đối đầu lần đầu tiên giữa Zverev và Halys trên mặt sân cứng tại Hard Rock Stadium mang đến sự tương phản rõ nét, một bên là tay vợt top đầu giàu kinh nghiệm, một bên là “cỗ máy giao bóng” đang vào phom.

Zverev (bên phải) phải cẩn trọng trước đối thủ Halys (bên trái)

Halys chính là hiện tượng thú vị của giải khi mới chỉ bị bẻ game giao bóng 3 lần sau 3 trận. Khi duy trì được nhịp giao bóng ổn định và những cú đánh dứt điểm sớm, tay vợt người Pháp trở nên cực kỳ nguy hiểm, đủ sức gây áp lực lên bất kỳ đối thủ nào. Những chiến thắng trước Alejandro Davidovich Fokina hay Kamil Majchrzak cho thấy anh đang có sự tự tin cao.

Tuy nhiên, thử thách lần này là đẳng cấp hoàn toàn khác. Zverev, nhà vô địch 7 danh hiệu Masters 1000, đang âm thầm khẳng định vị thế ứng viên vô địch bên cạnh những cái tên như Carlos Alcaraz hay Jannik Sinner. Tay vợt người Đức thắng 7/10 trận gần nhất, vừa vượt qua Marin Cilic và duy trì phong độ ổn định ở cả giao bóng lẫn baseline.

Điểm mấu chốt nằm ở khả năng trả giao và độ bền trong các pha bóng dài. Zverev sở hữu cú trái hai tay cực kỳ chắc chắn cùng khả năng điều bóng sâu, đủ để kéo Halys ra khỏi “vùng an toàn” và bào mòn dần hiệu quả giao bóng của đối thủ. Nếu Halys không duy trì được tỷ lệ giao bóng một cao, thế trận nhiều khả năng sẽ nghiêng dần về phía tay vợt Đức. Dù vậy, với phong độ giao bóng hiện tại, Halys đủ sức kéo trận đấu vào thế giằng co.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 2-1.

Hấp dẫn 2 trận tứ kết đơn nữ Victoria Mboko - Karolina Muchova: Trận đấu cân kèo khi cả hai đều có phong độ rất cao (Mboko 8-2, Muchova 9-1 gần nhất). Dù Muchova từng thắng ở Doha, Mboko đang tiến bộ nhanh và đủ khả năng đòi lại món nợ trong thế trận sít sao. Dự đoán kết quả: Mboko thắng 2-1. Belinda Bencic - Coco Gauff: Gauff chiếm ưu thế đối đầu (4/6, thắng 4/5 trận gần nhất) và thể hiện bản lĩnh tốt hơn ở các trận căng thẳng. Bencic có thể kéo dài trận đấu, nhưng sự ổn định và tốc độ của Gauff vẫn là khác biệt. Dự đoán kết quả: Gauff thắng 2-1.

