Sinner hay nhất ATP 2024 nhưng không được coi trọng như Alcaraz

Các hạng mục chính Awards 2024 (công bố 9/12) Stefan Edberg Sportsmanship Award (Tinh thần thể thao): Danh sách đề cử gồm Carlos Alcaraz, Grigor Dimitrov, Casper Ruud, Dominic Thiem. Most Improved Player of the Year (Tay vợt tiến bộ nhất): Jack Draper, Tomas Machac, Giovanni Mpetshi Perricard, Alejandro Tabilo. Newcomer of the Year (Tay vợt trẻ xuất sắc nhất): Jakub Mensik, Juncheng Shang. Comeback Player of the Year (Tay vợt trở lại ấn tượng): Matteo Berrettini, Marin Cilic, Kei Nishikori. Coach of the Year (HLV xuất sắc nhất): Xavier Malisse (Alexei Popyrin), Emmanuel Planque (Giovanni Mpetshi Perricard), Michael Russell (Taylor Fritz), Brad Stine (Tommy Paul), James Trotman (Jack Draper).