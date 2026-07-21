Các tay vợt nữ phải xét nghiệm giới tính, huyền thoại 18 Grand Slam hoan nghênh

Tay vợt nữ phải xét nghiệm giới tính

Theo WTA, quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 21/7. Các tay vợt sẽ phải thực hiện xét nghiệm gen SRY, gen hỗ trợ xác định giới tính sinh học, thông qua mẫu ngoáy niêm mạc má hoặc xét nghiệm máu. Việc kiểm tra này chỉ được thực hiện một lần trong đời.

Theo quy định mới của WTA, các tay vợt nữ sẽ phải trải qua xét nghiệm di truyền xác định giới tính

Đây là sự thay đổi so với quy định trước đây, vốn cho phép các vận động viên chuyển giới thi đấu tại WTA Tour nếu họ khai báo giới tính là nữ và duy trì nồng độ testosterone dưới ngưỡng quy định trong hai năm trước khi thi đấu chuyên nghiệp.

Hiện không có trường hợp vận động viên chuyển giới nữ nào đang thi đấu ở đẳng cấp cao nhất của quần vợt nữ. Theo nhà báo Ben Rothenberg, "WTA là giải đấu hoặc hệ thống thi đấu thể thao nữ chuyên nghiệp độc lập đầu tiên bắt buộc tất cả vận động viên phải trải qua hình thức sàng lọc di truyền như vậy".

Trong tuyên bố, WTA cho biết: "Chính sách về điều kiện thi đấu dành cho nữ của WTA được xây dựng nhằm thúc đẩy cơ hội thi đấu bình đẳng trong quần vợt nữ chuyên nghiệp, đồng thời duy trì sự công bằng cho tất cả các tay vợt tham dự các giải đấu thuộc WTA.

Kể từ khi lần đầu được áp dụng vào năm 1975, chính sách này đã nhiều lần được rà soát để phù hợp với những thay đổi trong thể thao quốc tế. Sau đợt đánh giá gần nhất, bao gồm tham vấn các thành viên WTA và xem xét các tiêu chuẩn đang phát triển trong thể thao nữ, Hội đồng quản trị đã thông qua chính sách mới, có hiệu lực từ năm 2026, dựa trên giới tính sinh học.

Chính sách cập nhật nhằm thiết lập một tiêu chuẩn rõ ràng về điều kiện tham dự các giải đấu WTA. Tư cách đủ điều kiện sẽ được xác nhận thông qua quy trình sàng lọc bắt buộc một lần đối với gen SRY. Việc sàng lọc sẽ bắt đầu từ năm 2026, tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu, đồng thời đi kèm một chương trình trao đổi toàn diện với các tay vợt.

WTA hiểu rằng đây là một vấn đề nhạy cảm và phức tạp, đồng thời cam kết đối xử với mọi vận động viên bằng sự tôn trọng, cũng như triển khai chính sách một cách thận trọng và phù hợp. Thông tin chi tiết có trong toàn văn chính sách".

Huyền thoại hoan nghênh

Renee Richards là vận động viên chuyển giới nữ gần đây nhất từng thi đấu chuyên nghiệp trên WTA Tour, trong giai đoạn từ năm 1977 đến 1981. Sau đó, bà trở thành HLV của huyền thoại Martina Navratilova.

Trong khi đó, Navratilova, chủ nhân 18 danh hiệu Grand Slam đơn nữ, từ lâu đã công khai phản đối việc các vận động viên chuyển giới thi đấu ở các môn thể thao dành cho nữ. Bà hoan nghênh quyết định mới của WTA khi viết trên mạng xã hội X: "Đây là một bước đi đúng hướng của WTA".