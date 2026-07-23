Ngoại hạng Anh liên tiếp có "bom tấn 100 triệu bảng": Vì sao đại gia bạo chi?

Ngoại hạng Anh có "bom tấn 100 triệu bảng" thứ 8 trong lịch sử

Mới đây, Chelsea vừa khiến tất cả ngỡ ngàng khi chiêu mộ Morgan Rogers từ Aston Villa với giá lên tới 117 triệu bảng. Đó là số tiền lớn nhất dành cho một cầu thủ người Anh trong lịch sử chuyển nhượng, vượt qua kỷ lục của Arsenal và Declan Rice (105 triệu bảng).

Morgan Rogers gia nhập hàng ngũ "bom tấn" 100 triệu bảng của Ngoại hạng Anh

Nhìn lại lịch sử, cho tới ngày 22/7/2026, Ngoại hạng Anh đã chứng kiến 8 bản hợp đồng ở mức 100 triệu bảng trở lên. Đó là Jack Grealish (Man City, 100 triệu bảng), Declan Rice (Arsenal, 105 triệu), Enzo Fernandez (Chelsea, 106,8 triệu), Moises Caicedo (Chelsea, 115 triệu), Elliot Anderson (Man City, 116 triệu), Florian Wirtz (Liverpool, 116 triệu), Morgan Rogers (Chelsea, 117 triệu) và Alexander Isak (Liverpool, 125 triệu).

Thương vụ đầu tiên diễn ra cách đây 5 năm và thực sự nở rộ trong 2 năm gần đây. Không ai biết được liệu con số 8 ở trên sẽ bị thay bằng 9 hay 10 ngay trong mùa hè này hay không. Nên nhớ rằng, một vài ông lớn vẫn đang “im hơi lặng tiếng” trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian vừa qua.

Một câu hỏi được đặt ra là vì sao giá của các cầu thủ bị đẩy lên cao đến vậy? Nếu nhìn vào 8 cái tên kể trên thì mới chỉ có đúng Declan Rice tỏ ra xứng đáng với số tiền mà đội bóng đã chi ra, còn lại 5 cái tên chưa được như kỳ vọng. Anderson và Rogers chưa được kiểm chứng.

Lý do đầu tiên là ở chữ "tiền"

Trở lại với câu hỏi ở trên, lý do thứ nhất là bởi một chữ “tiền”. Các CLB hiện tại đã giàu hơn trước rất nhiều. Nhờ vào chính sách phát triển bền vững, các đội bóng ở Ngoại hạng Anh không gặp khó khăn về mặt tài chính sau khi COVID-19 đi qua.

Top 5 bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh

Thêm vào đó, số tiền thu về do ban tổ chức Ngoại hạng Anh chia sau mỗi mùa giải có thể nói là khổng lồ. Với chức vô địch mùa trước, Arsenal kiếm được gần 200 triệu bảng, trong khi đội bét bảng là Wolves cũng kiếm về tới 117,7 triệu bảng. Con số này còn cao hơn số tiền những đội vô địch La Liga, Ligue 1, Bundesliga hay Serie A kiếm được.

Nên nhớ rằng, tiền thưởng của Champions League cũng tăng đột biến trong 2 năm qua và các đội bóng Anh đa phần đều thi đấu tốt tại đấu trường này. Ngân sách rủng rỉnh là thời cơ tốt nhất để chiêu mộ cầu thủ “bom tấn” bởi họ không ngại cạnh tranh giá với bất kỳ đối thủ nào. Trong khi đó, những đội nhận được lời đề nghị cũng nhận thấy cơ hội tốt để kiếm tiền.

Họ không ngần ngại “chơi rắn” trên bàn đàm phán bởi biết rằng đội bóng này bỏ đi, đội bóng khác sẽ tới. Man United là ví dụ điển hình nhất trong câu chuyện này. Cả 8 cầu thủ kể trên đều từng rơi vào tầm ngắm của “Quỷ đỏ”, nhưng khi bị hét giá lên tới 100 triệu bảng, họ rời đi tìm mục tiêu khác và rồi Chelsea, Arsenal, Liverpool nhập cuộc và chốt kèo. Và đương nhiên, đó sẽ trở thành hiệu ứng dây chuyền nếu như bạn muốn có cơ hội cạnh tranh chức vô địch với đối thủ.

Câu chuyện lạm phát

Lý do thứ hai cho câu chuyện này là do lạm phát tại Anh. Theo chuyên gia tài chính người Anh Kieran Maguire, 8 thương vụ kể trên thậm chí còn chưa lọt được vào Top 11 thương vụ đắt giá nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh nếu tính theo phí quy đổi lạm phát trong năm 2026.

Danh sách 11 thương vụ đắt nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh nếu đổi theo tỉ giá lạm phát hiện tại

Đứng đầu trong danh sách này là thương vụ chiêu mộ Alan Shearer của Newcastle ở mùa giải 1996/97 với giá 15 triệu bảng. Quy đổi số tiền ấy vào thời điểm hiện tại, con số sẽ là 223,3 triệu bảng! Đó sẽ là số tiền chuyển nhượng kỷ lục thế giới chứ chẳng nói gì ở Anh.

Một điểm đáng chú ý là Man United có tới 5 cái tên nằm trong Top 10. Đó là Rio Ferdinand (số 2), Juan Sebastian Veron (số 3), Dwight Yorke (số 8), Paul Pogba (số 9) và Andy Cole (số 10). Thực tế, Wayne Rooney đứng thứ 11 cũng thuộc về Man United khi nếu tính theo giá hiện tại, cựu tiền đạo người Anh có giá lên tới 132,8 triệu bảng khi mới 18 tuổi!