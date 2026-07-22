Nóng nhất thể thao tối 22/7: Vinh Hiển đua ngôi vô địch giải pickleball châu Á tại Singapore

Trương Vinh Hiển dẫn đầu dàn tay vợt Việt Nam chinh phục PPA Tour Asia

Singapore Open được tổ chức tại The Sports Arena - Singapore Expo, khu phức hợp pickleball lớn nhất Singapore, mang đến cho các nhà vô địch nội dung đơn giải thưởng lên đến 2.000 USD, vô địch nội dung đôi giải thưởng lên đến 5.500 USD và quan trọng nhất là 500 điểm trên bảng xếp hạng PPA Rankings.

PPA Asia 500 - Leapmotor Singapore Open 2026 tiếp tục quy tụ những tay vợt hàng đầu khu vực, trong đó pickleball Việt Nam góp mặt với nhiều gương mặt đang có thứ hạng cao trên hệ thống PPA Tour Asia. Nổi bật là Trương Vinh Hiển, hạt giống số 1 nội dung đơn nam và đang nằm trong nhóm những tay vợt có phong độ ấn tượng nhất mùa giải.

Sau chức vô địch Panas Kuala Lumpur Open, HCV đôi nam tại Capital Securities Beijing Open cùng HCB MB Hanoi Cup, Trương Vinh Hiển tiếp tục được kỳ vọng sẽ cạnh tranh ngôi vô địch tại Singapore. Anh đăng ký tranh tài ở ba nội dung gồm đơn nam, đôi nam (đánh cặp cùng Kenta Miyoshi của Nhật Bản) và đôi nam nữ (đánh cặp cùng Sophia Huỳnh).

Ở nội dung nữ, Việt Nam có ba đại diện góp mặt, gồm Hồ Thị Trúc Tâm, Sophia Phương Anh và Sophia Huỳnh. Trong đó, Hồ Thị Trúc Tâm được xếp hạt giống số 3 nội dung đơn nữ và sẽ thi đấu ở cả ba nội dung: đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Sophia Phương Anh tham dự các nội dung đơn nữ, đôi nữ (đánh cặp cùng Sophia Huỳnh) và đôi nam nữ, trong khi Sophia Huỳnh góp mặt ở nội dung đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ cùng Trương Vinh Hiển.

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trọn vẹn PPA Asia 500 - Leapmotor Singapore Open 2026 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play từ ngày 23/7.

Federer - Nadal thân thiết sau khi giải nghệ

Federer - Nadal thân thiết sau khi giải nghệ

Roger Federer và Rafael Nadal vừa được bắt gặp cùng chơi golf tại sân Golf Santa Ponsa (Mallorca), đánh dấu màn hội ngộ mới nhất của hai huyền thoại quần vợt sau khi giải nghệ. Những hình ảnh thân thiết của cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý, gợi lại ký ức về thời kỳ hoàng kim của "Fedal", một trong những cặp kỳ phùng địch thủ vĩ đại nhất lịch sử thể thao.

Dù từng cạnh tranh quyết liệt trong hơn hai thập kỷ, Federer và Nadal luôn dành cho nhau sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Mối quan hệ bền chặt của họ tiếp tục được duy trì ngoài sân đấu, truyền cảm hứng về tinh thần thể thao và làm dấy lên kỳ vọng về những lần tái hợp trong các trận đấu biểu diễn hoặc sự kiện từ thiện trong tương lai.

Djokovic: Alcaraz và Sinner khiến tôi nhớ đến chính mình

Trong lần xuất hiện cùng siêu sao NBA LeBron James trên chương trình The Shop tại sự kiện Fanatics Fest ở New York, Novak Djokovic đã có những chia sẻ đáng chú ý về hai đối thủ trẻ đang thống trị quần vợt nam là Carlos Alcaraz và Jannik Sinner.

Alcaraz và Sinner mang đến thử thách đặc biệt với Djokovic

Theo tay vợt người Serbia, những cuộc đối đầu với Alcaraz và Sinner mang đến cảm giác hoàn toàn khác so với thời anh cạnh tranh với Roger Federer và Rafael Nadal. Nếu như "Big Three" sở hữu ba phong cách thi đấu rất khác biệt, thì Alcaraz và Sinner lại khiến Djokovic nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong quá khứ.

"Giờ đây, khi Alcaraz và Sinner là những thế lực thống trị quần vợt, hai chàng trai này khiến tôi nhớ đến bản thân mình rất nhiều. Tôi có cảm giác như đang thi đấu với chính mình của 10 hay 15 năm trước và điều đó thực sự khiến tôi đau lòng trên sân. Tôi biết cách giải mã họ, nhưng liệu tôi còn làm được điều đó hay không?", Djokovic chia sẻ.

Nhà vô địch 24 Grand Slam cho rằng chính sự tương đồng trong lối chơi và tinh thần thi đấu của Alcaraz lẫn Sinner khiến mỗi cuộc đối đầu trở nên khó khăn hơn về mặt tâm lý.

Sabalenka hé lộ lời khuyên đặc biệt từ Djokovic trước thềm US Open

Không chỉ tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ ngoài sân đấu, Novak Djokovic còn đóng vai trò như một "người thầy" của Aryna Sabalenka trong tập luyện và thi đấu. Chia sẻ với First & Red, tay vợt số 1 thế giới cho biết cô nhiều lần tìm đến huyền thoại người Serbia để xin lời khuyên, đặc biệt về khả năng trả giao bóng – kỹ năng được xem là điểm mạnh bậc nhất của chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam.

"Anh ấy sở hữu khả năng trả giao bóng hay nhất, nên tôi hỏi anh ấy tập trung vào điều gì khi trả giao. Anh ấy chỉ cho tôi tư thế đứng của mình, tôi thử áp dụng và đúng là phản xạ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều", Sabalenka tiết lộ.

Theo tay vợt người Belarus, Djokovic còn khuyên cô tập trung vào bản thân thay vì quá bận tâm đến đối thủ trong những thời điểm quyết định. Bên cạnh đó, cựu số 1 thế giới cũng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát áp lực bằng thiền, đi dạo giữa thiên nhiên hoặc giải tỏa cảm xúc đúng lúc để nhanh chóng lấy lại sự tập trung.

Những bài học từ Djokovic được kỳ vọng sẽ giúp Sabalenka có thêm sự tự tin trước thềm US Open 2026, nơi tay vợt 28 tuổi đặt mục tiêu chinh phục thêm một danh hiệu Grand Slam sau gần một năm trắng tay ở các giải đấu lớn.

Huyền thoại Panatta: “Sinner không có đối thủ nếu Alcaraz vắng mặt”

Huyền thoại quần vợt người Italia - Adriano Panatta cho rằng Jannik Sinner hiện không có đối thủ thực sự và cuộc cạnh tranh đỉnh cao chỉ trở nên hấp dẫn khi Carlos Alcaraz trở lại.

Sau khi Alcaraz dính chấn thương cổ tay phải hồi tháng 4, Sinner liên tiếp vô địch các giải Masters tại Madrid và Rome. Dù bất ngờ dừng bước ở vòng hai Roland Garros, tay vợt Italia vẫn thống trị mùa sân cỏ khi Alcaraz chưa thể trở lại và tiếp tục đăng quang Wimbledon. Panatta tin rằng sự tái xuất của Alcaraz sẽ giúp quần vợt trở lại thế cạnh tranh cân bằng.

Sinner đăng quang Wimbledon 2026

Panatta cho biết ông đang chờ đợi Alcaraz trở lại để chứng kiến màn so tài giữa hai tay vợt hàng đầu. Theo nhà vô địch Roland Garros 1976, Sinner hiện quá mạnh so với phần còn lại và chức vô địch Wimbledon thứ hai là minh chứng rõ ràng. Ông nhấn mạnh thể thao cần những cuộc cạnh tranh quyết liệt để trở nên hấp dẫn.

“Chỉ khi Sinner ở một bên và Carlos ở bên kia, quần vợt mới thực sự trở thành một cuộc chơi rộng mở, với màn đối đầu mà tất cả đều mong muốn”, Panatta nhận định.

George Russell bật khóc sau sự cố với Lewis Hamilton

George Russell thừa nhận anh đã “chai lì với sự thất vọng” sau khi hy vọng cạnh tranh chức vô địch F1 tiếp tục bị giáng một đòn mạnh tại Grand Prix Bỉ. Tay đua Mercedes chỉ trụ được khoảng 30 giây trước khi bị Lewis Hamilton va vào và đẩy ra bãi sỏi ngay vòng đầu.

Trong khi đó, đồng đội Kimi Antonelli giành chiến thắng thứ sáu mùa này, qua đó nới rộng cách biệt điểm số. Russell lau nước mắt vì tức giận và thất vọng, nhưng cho rằng vấn đề pin mới là nguyên nhân khiến anh bực bội nhất.

Russell cho biết pin không sạc ở cua đầu tiên khiến anh tiến vào Eau Rouge với mức năng lượng 0%, rơi vào tình thế nguy hiểm và bị ba chiếc xe vượt qua. Anh cho rằng lẽ ra mình không nên rơi vào hoàn cảnh đó, đồng thời xem vụ va chạm với Hamilton là “một sự cố trong cuộc đua”. Tuy nhiên, các trọng tài xác định Hamilton “hoàn toàn có lỗi” và phạt tay đua 7 lần vô địch thế giới 5 giây. Hamilton vẫn cán đích thứ tư và tránh được án phạt nặng hơn sau sự cố trong khu vực pit.

Ana Ivanovic tiết lộ từng chịu những cơn hoảng loạn nghiêm trọng

Cựu tay vợt Ana Ivanovic tiết lộ cô từng trải qua những cơn hoảng loạn nghiêm trọng trong suốt sự nghiệp, đặc biệt sau khi giành chức vô địch Roland Garros 2008. Trong cuộc trò chuyện với HLV Slaven Bilic, Ivanovic cũng kể lại thời điểm cô muốn chuyển sang tập luyện cá nhân để tiến bộ hơn.

Cô từng nói với mẹ rằng nếu gia đình không đủ khả năng chi trả thì thà dừng lại còn hơn tiếp tục tập luyện mà không phát triển. “Tôi chưa bao giờ nói về điều này, nhưng tôi từng chịu những cơn hoảng loạn rất nghiêm trọng”, Ivanovic chia sẻ.

Ivanovic từng đánh bại Dinara Safina 6-4, 6-3 trong trận chung kết Roland Garros 2008 để giành Grand Slam đầu tiên. Tuy nhiên, phía sau thành công ấy là những vấn đề tâm lý mà rất ít người biết đến. Cựu tay vợt Serbia cho biết áp lực thậm chí trở nên nghiêm trọng hơn sau khi cô đăng quang tại Paris. Đây là lần hiếm hoi Ivanovic công khai nói về cuộc chiến với sức khỏe tinh thần trong sự nghiệp.

Dustin Poirier khuyên Michael Chandler nên treo găng

Dustin Poirier cho rằng Michael Chandler đã đến lúc cân nhắc việc giải nghệ sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Thất bại mới nhất của Chandler đến khi anh bị Mauricio Ruffy hạ knock-out tại UFC White House.

Cựu vô địch Bellator hiện chỉ có thành tích 2 thắng, 6 thua tại UFC và đã bước sang tuổi 40. Dù Chandler tuyên bố sẵn sàng trở lại sau thất bại, Poirier tỏ ra khó hiểu trước quyết định tiếp tục thi đấu của người đồng nghiệp. Poirier đặt câu hỏi: “Michael Chandler, anh đang làm gì vậy?”.

Poirier cho biết ông nghe thông tin Chandler có thể chuyển lên thi đấu ở hạng bán trung. Tuy nhiên, võ sĩ người Mỹ cảnh báo quyết định này có thể khiến Chandler đối mặt với những thử thách còn khắc nghiệt hơn.

“Nếu các võ sĩ hạng 70 kg đã có thể ngăn cản anh và anh đang phải nhận quá nhiều sát thương, vậy những võ sĩ hạng 77 kg sẽ làm gì?”, Poirier gửi thông điệp đến Chandler. Sau chuỗi thất bại kéo dài, Poirier cũng đặt câu hỏi về động lực thi đấu của Chandler và muốn biết chính xác anh đang chiến đấu vì điều gì.