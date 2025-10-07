Zverev tố Sinner và Alcaraz được thiên vị, bị khán giả gọi là "kẻ lừa đảo"

🔥 Zverev cáo buộc sân đấu “thiên vị” cho Sinner và Alcaraz

Tay vợt số 3 thế giới Alexander Zverev đang trở thành tâm điểm của làng quần vợt sau khi gây ra một trong những tranh cãi lớn nhất tại Thượng Hải Masters 2025. Trước khi bị loại tại vòng 3, ngôi sao người Đức đã lên tiếng chỉ trích ban tổ chức giải đấu vì cho rằng mặt sân tại Thượng Hải được cố tình làm chậm lại để có lợi cho Carlos Alcaraz và Jannik Sinner.

Zverev (bên trái) sau khi cáo buộc về Sinner - Alcaraz, nhận trận thua sốc ở vòng 3 Thượng Hải Masters 2025

Zverev nói trong buổi họp báo tại Trung Quốc: “Các mặt sân ngày càng chậm, điều đó rõ ràng không phải ngẫu nhiên. Một số người được hưởng lợi từ điều này nhiều hơn phần còn lại”.

Phát biểu ấy ngay lập tức “đụng chạm” đến hai ngôi sao trẻ hàng đầu ATP, Alcaraz và Sinner vốn nổi tiếng với lối đánh bền bỉ từ cuối sân, thích hợp với mặt sân chậm. Nhưng vấn đề là, Alcaraz không thi đấu ở Thượng Hải, còn Sinner vừa rút lui vì chuột rút ở vòng ba.

Điều này khiến nhiều người cảm thấy lời tố cáo của Zverev vô căn cứ và có phần cay cú. Trong khi các tay vợt khác như Medvedev hay Rune chỉ phàn nàn nhẹ về điều kiện thời tiết ẩm ướt và bóng bay nặng, Zverev lại “đổ lỗi” cho ban tổ chức, khiến dư luận dậy sóng.

Không chỉ vậy, chính phong độ phập phù của Zverev cũng khiến người hâm mộ đặt câu hỏi, liệu vấn đề có thật sự nằm ở mặt sân, hay ở chính anh.

Từng vào bán kết ở hai Masters 1000 gần nhất (Canada và Cincinnati), Zverev được kỳ vọng sẽ tiến sâu tại Thượng Hải. Nhưng cú sảy chân chóng vánh trước đối thủ hạng 54 thế giới Arthur Rinderknech với tỷ số 6-4, 3-6, 2-6, đã khiến mọi lời biện minh của anh trở nên thiếu sức thuyết phục.

🤦‍♂️ Thất bại cay đắng và làn sóng chỉ trích

Ngày 6/10, tại vòng 3 Thượng Hải Masters 2025, Alexander Zverev tưởng chừng nắm chắc chiến thắng khi thắng set đầu 6-4 trước Arthur Rinderknech. Nhưng rồi anh tụt dốc không phanh, để đối thủ người Pháp thắng ngược 6-3, 6-2, một kết cục khiến khán giả ngỡ ngàng, còn mạng xã hội bùng nổ.

Ngay sau trận, làn sóng mỉa mai lan khắp Twitter (X) và Reddit. Người hâm mộ không tiếc lời châm biếm tay vợt Đức:

“ATP làm sân chậm lại cho Alcaraz, Sinner và… Rinderknech à?”, một tài khoản viết.

“Zverev là kẻ lừa đảo huyền thoại, có lẽ lớn nhất mọi thời đại”, người khác bày tỏ.

“Họ làm sân chậm để Rinderknech dễ thắng hơn thôi!”, thêm tài khoản châm biếm.

“Tôi thích cách anh ta kêu ca vì không được ưu ái, rồi sau đó tự mình thua luôn”, lời bình cực kỳ sâu cay.

Một fan còn châm chọc sâu cay: “Zverev đứng top 3 chỉ cho thấy ATP đang khủng hoảng. Anh ta sẽ lại "đánh rơi chiến thắng" ngay cả khi đối đầu với một tay vợt nghiệp dư, đây chẳng khác nào sự lừa đảo".

Sau trận thua, tay vợt 27 tuổi sẽ nghỉ một tuần trước khi đến Vienna dự Erste Bank Open (20-26/10), nơi anh từng đăng quang năm 2021. Đây sẽ là cơ hội để Zverev lấy lại tinh thần trước Paris Masters (27/10-2/11), giải đấu mà anh đang là đương kim vô địch.