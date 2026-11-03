TV360 công bố bản quyền phát sóng FIFA U-17 World Cup Qatar 2026

FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 – Sân chơi của những tài năng bóng đá trẻ

FIFA U-17 World Cup là sân chơi dành cho các đội tuyển U17 xuất sắc trên thế giới, nơi những cầu thủ trẻ có cơ hội thể hiện tài năng, bản lĩnh thi đấu và khẳng định mình trước các đối thủ quốc tế. Với sự tham dự của 48 đội tuyển, giải đấu năm 2026 hứa hẹn mang đến những cuộc cạnh tranh đa dạng giữa các nền bóng đá, đồng thời mở ra cơ hội khám phá những gương mặt triển vọng của bóng đá thế giới.

Sự góp mặt của U17 Việt Nam tại vòng chung kết là điểm nhấn đáng chú ý với người hâm mộ trong nước. Đối đầu với những đội tuyển đến từ nhiều châu lục, các cầu thủ trẻ Việt Nam có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và thử sức ở môi trường thi đấu đỉnh cao của bóng đá trẻ. Mỗi trận đấu vì thế không chỉ mang ý nghĩa cạnh tranh thành tích, mà còn là dịp để các cầu thủ thể hiện năng lực và hướng tới những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Diễn ra trong gần một tháng, FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 sẽ là dịp để người hâm mộ theo dõi hành trình của các đội tuyển trẻ, nhận diện những tài năng mới và cập nhật diễn biến của một trong những giải đấu đáng chú ý ở cấp độ bóng đá U17.

TV360 công bố bản quyền phát sóng, đồng hành cùng người hâm mộ

Với bản quyền phát sóng FIFA U-17 World Cup Qatar 2026, TV360 mang giải đấu đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt là những khán giả quan tâm đến hành trình của U17 Việt Nam tại vòng chung kết thế giới.

Việc phát sóng giải đấu góp phần mở rộng danh mục nội dung bóng đá quốc tế trên TV360, bổ sung lựa chọn theo dõi thể thao cho khán giả trên nền tảng truyền hình và giải trí số. Qua đó, người hâm mộ có thêm cơ hội cập nhật các trận đấu, theo dõi màn trình diễn của những cầu thủ trẻ triển vọng và đồng hành cùng đội tuyển U17 Việt Nam tại Qatar.

Người hâm mộ có thể theo dõi FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 trên TV360 từ ngày 19/11 đến 13/12/2026. Thông tin chi tiết về lịch phát sóng, các trận đấu và hình thức theo dõi sẽ được cập nhật trên các kênh thông tin chính thức của TV360.