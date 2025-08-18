Tài năng 17 tuổi ghi nhiều điểm nhất U21 Việt Nam tại giải bóng chuyền thế giới

Chủ công 17 tuổi Phạm Quỳnh Hương để lại dấu ấn đậm nét tại giải U21 bóng chuyền vô địch thế giới 2025, khi trở thành VĐV ghi nhiều điểm nhất của U21 Việt Nam, với tổng cộng 62 điểm. Đứng sau cô là Bùi Thị Ánh Thảo (57 điểm) và Lê Thùy Linh (53 điểm).

Phạm Quỳnh Hương có tương lai xán lạn

Dù nhiệm vụ chính là phòng thủ, Quỳnh Hương vẫn nhiều lần gánh vác hàng công, tỏa sáng đúng lúc để trở thành nguồn điểm số quan trọng nhất cho đội tuyển. Ở trận thua U21 Chile 1-3, cô ghi 17 điểm, còn trong chiến thắng trước U21 Cộng hòa Dominica, tay đập sinh năm 2008 tiếp tục để lại dấu ấn với 13 điểm.

Điều khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ ấn tượng không chỉ nằm ở số điểm, mà còn ở sự trưởng thành vượt tuổi. Ở tuổi 17, Quỳnh Hương thi đấu đầy bản lĩnh, cho thấy tố chất của một tay đập lớn.

Với chiều cao tiệm cận đàn chị Trần Thị Thanh Thúy, cô được kỳ vọng trở thành gương mặt kế thừa sáng giá. Nếu cải thiện thêm thể lực và sự đa dạng trong tấn công, chủ công thuộc CLB Binh chủng Thông tin hoàn toàn có thể trở thành mũi nhọn đáng gờm, đủ sức xuyên phá bất kỳ hàng chắn nào trong tương lai.

Không chỉ Quỳnh Hương, giải đấu lần này cũng chứng kiến màn trình diễn nổi bật của Lê Thùy Linh. Trong cuộc đối đầu với U21 Serbia - đội đang xếp hạng 8 thế giới, phụ công sinh năm 2009 ghi 13 điểm với hiệu suất 69%, gồm 9 điểm tấn công, 3 điểm chắn bóng và 1 điểm phát bóng.

Kết thúc hành trình tại giải vô địch thế giới, U21 Việt Nam cán đích ở vị trí 19/24, với thành tích 6 trận thắng và 2 trận thua nếu không tính án phạt của FIVB. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh sẽ trở về Việt Nam vào ngày 18-8.