Ngã ngửa tay vợt tennis bị cấm thi đấu 4 năm vì...hôn gái lạ

Một vụ án doping gây sốc vừa làm rúng động làng quần vợt quốc tế. Tay vợt người Venezuela Goncalo Oliveira đã chính thức bị treo vợt 4 năm, nhưng lý do mà anh đưa ra để biện minh khiến nhiều người phải “há hốc mồm”.

Goncalo Oliveira giải thích anh dính doping theo cách không ai ngờ

💥 Nụ hôn… định mệnh

Mọi chuyện bắt đầu từ một giải đấu ATP Challenger tại Manzanillo, Mexico vào tháng 11 năm ngoái. Sau khi trải qua kiểm tra doping định kỳ, Oliveira nhận kết quả dương tính với methamphetamine, một chất kích thích bị cấm nghiêm ngặt trong thể thao đỉnh cao.

Kết quả xét nghiệm cả mẫu A và B đều khẳng định sự hiện diện của chất này trong cơ thể anh. Đến tháng 1 năm nay, anh bị tạm đình chỉ thi đấu.

Và rồi, Oliveira bất ngờ “gây bão” khi giải thích rằng: anh không dùng chất cấm, mà chỉ… hôn một người phụ nữ trong quán bar.

😳 “Cô ấy đã uống thuốc lạ…”

Trong phiên điều trần, tay vợt 30 tuổi khai rằng đã gặp một người phụ nữ trong quán bar, sau đó cả hai có “màn hôn kéo dài đầy lãng mạn”. Người phụ nữ này sau đó cũng ra làm chứng, thừa nhận mình có “uống một viên thuốc khiến cảm thấy phấn khích, vui vẻ và tràn đầy năng lượng”.

Tuy nhiên, cô từ chối tiết lộ đó là loại chất gì. Oliveira thì khăng khăng rằng nụ hôn “truyền chất” chính là lý do anh bị dính doping.

Thế nhưng, Ủy ban phòng chống doping không đồng ý lập luận này. Hội đồng kỷ luật cho rằng tay vợt không đủ bằng chứng chứng minh việc nhiễm chất cấm qua đường hôn là “có khả năng cao xảy ra”. Lệnh cấm 4 năm chính thức được tuyên.

🕓 Treo vợt đến 2029

Với án phạt này, Oliveira chỉ có thể trở lại thi đấu vào đầu năm 2029, sau khi hoàn thành án treo vợt. Đây là một cú sốc lớn trong sự nghiệp của anh, người từng được xem là tài năng hiếm có của quần vợt Venezuela.

📜 Không phải lần đầu “nụ hôn” gây sóng gió

Đây không phải là trường hợp duy nhất giới thể thao chứng kiến lời biện minh kỳ lạ này. Trước đó, vào năm 2009, tay vợt Pháp Richard Gasquet từng thoát án phạt nhờ chứng minh kết quả dương tính với cocaine là do… hôn một cô gái trong hộp đêm tại Miami.

Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn như Gasquet. Với Oliveira, “nụ hôn định mệnh” đã khiến sự nghiệp anh bị chững lại suốt 4 năm trời.