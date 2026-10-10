Trực tiếp bóng đá Nam Định - Ninh Bình: Chủ nhà khủng hoảng lực lượng (V-League)
(18h, 10/10, Vòng 3) Nam Định gặp khó khi thiếu hàng loạt trụ cột, trong khi Ninh Bình đang có phong độ cao với 2 chiến thắng liên tiếp.
V-League | 18h, 10/10 | SVĐ Thiên Trường
Điểm
Nguyên Mạnh
Văn Tới
Đức Huy
Felix
Tyler Crawford
Caico
Romulo
Tuấn Anh
A Mít
Tuấn Hải
Văn Đạt
Điểm
Văn Lâm
Bảo Toàn
Tấn Tài
Lucas
Thanh Thịnh
Thành Trung
Đức Chiến
Lê Phát
Quang Nho
Fred
Lucao
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Nam Định: Khó khăn bủa vây
Nam Định khởi đầu V-League 2026/27 với chiến thắng 4-0 trước HAGL nhưng sau đó bất ngờ thua Đà Nẵng 0-3. Ở vòng 3, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục gặp khó khi Nguyễn Xuân Son nghỉ khoảng 2 tháng vì chấn thương đùi, Nguyễn Văn Toàn chưa hẹn ngày trở lại, còn Nguyễn Văn Vĩ chưa chắc ra sân.
Ngoài ra, Nam Định không có Ezequiel và Trần Văn Kiên do án treo giò. Hy vọng trên hàng công được đặt vào tân binh Phạm Tuấn Hải, dù chân sút sinh năm 1998 chưa ghi bàn nào tại giải chuyên nghiệp kể từ tháng 5.
Ninh Bình: Lực lượng dày, phong độ cao
Ninh Bình có nhiều lựa chọn nhân sự hơn trước chuyến làm khách tại Thiên Trường. Nguyễn Hoàng Đức và Trương Tiến Anh có thể được hạn chế thời lượng thi đấu sau thời gian liên tục phục vụ ĐT Việt Nam. Những phương án như Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Đức Chiến, Trần Thanh Trung, Trần Bảo Toàn và Dụng Quang Nho có thể khỏa lấp khoảng trống.
Ngay cả khi Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Tài Lộc vắng mặt dài hạn, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn có nhiều phương án thay thế. Với 2 chiến thắng liên tiếp và vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, Ninh Bình đang có phong độ nhỉnh hơn Nam Định trước cuộc đối đầu này.
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ĐT Việt Nam đã phải trả cái giá khá đắt cho chiến thắng 1-0 trước Philippines ở trận ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/10/2026 11:58 AM (GMT+7)