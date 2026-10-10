Trực tiếp bóng đá Nam Định - Ninh Bình: Chủ nhà khủng hoảng lực lượng (V-League)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Genoa vs Fiorentina
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Mainz 05 vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Chelsea vs Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Ipswich Town vs Fulham
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Barcelona vs Getafe
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Frosinone
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Frosinone - FRO Frosinone
-
Monaco vs Toulouse
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris Saint-Germain vs Le Mans
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Le Mans - LEM Le Mans
-
Real Madrid vs Villarreal
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs Bắc Ninh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Hull City vs Everton
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Coventry City vs Newcastle United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Lens vs Sporting CP
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Sabah vs Slavia Praha
Logo Sabah - SAB Sabah
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Villarreal vs Napoli
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Viking vs Bayern Munich
Logo Viking - VIK Viking
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atlético de Madrid vs Manchester United
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Inter Milan vs Club Brugge
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Galatasaray vs Barcelona
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Arsenal vs Lille
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Lille - LIL Lille
-
LASK vs Liverpool
Logo LASK - ASK LASK
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Real Betis vs Porto
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Porto - POR Porto
-
Roma vs Real Madrid
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bodø / Glimt vs Borussia Dortmund
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
AZ vs Hapoel Be'er Sheva
Logo AZ - AZ AZ
-
Logo Hapoel Be&#39;er Sheva - HBS Hapoel Be'er Sheva
-
Lech Poznań vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Lech Poznań - LPO Lech Poznań
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Olympique Lyonnais vs Crystal Palace
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Salzburg vs Milan
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Olympique Marseille vs Olympiakos Piraeus
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Celta de Vigo vs Juventus
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Benfica vs Celtic
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-

Trực tiếp bóng đá Nam Định - Ninh Bình: Chủ nhà khủng hoảng lực lượng (V-League)

Sự kiện: V-League 2026-27 Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Nam Định

(18h, 10/10, Vòng 3) Nam Định gặp khó khi thiếu hàng loạt trụ cột, trong khi Ninh Bình đang có phong độ cao với 2 chiến thắng liên tiếp.

   

V-League | 18h, 10/10 | SVĐ Thiên Trường

Nam Định
Trực tiếp bóng đá Nam Định - Ninh Bình: Chủ nhà khủng hoảng lực lượng (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Nam Định - Ninh Bình: Chủ nhà khủng hoảng lực lượng (V-League) - 1
Ninh Bình
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Nam Định - Ninh Bình: Chủ nhà khủng hoảng lực lượng (V-League) - 1
Nguyên Mạnh, Văn Tới, Đức Huy, Felix, Tyler Crawford, Caico, Romulo, Tuấn Anh, A Mít, Tuấn Hải, Văn Đạt
Trực tiếp bóng đá Nam Định - Ninh Bình: Chủ nhà khủng hoảng lực lượng (V-League) - 1
Văn Lâm, Bảo Toàn, Tấn Tài, Lucas, Thanh Thịnh, Thành Trung, Đức Chiến, Lê Phát, Quang Nho, Fred, Lucao

Nam Định: Khó khăn bủa vây

Nam Định khởi đầu V-League 2026/27 với chiến thắng 4-0 trước HAGL nhưng sau đó bất ngờ thua Đà Nẵng 0-3. Ở vòng 3, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục gặp khó khi Nguyễn Xuân Son nghỉ khoảng 2 tháng vì chấn thương đùi, Nguyễn Văn Toàn chưa hẹn ngày trở lại, còn Nguyễn Văn Vĩ chưa chắc ra sân.

Ngoài ra, Nam Định không có Ezequiel và Trần Văn Kiên do án treo giò. Hy vọng trên hàng công được đặt vào tân binh Phạm Tuấn Hải, dù chân sút sinh năm 1998 chưa ghi bàn nào tại giải chuyên nghiệp kể từ tháng 5.

Ninh Bình: Lực lượng dày, phong độ cao

Ninh Bình có nhiều lựa chọn nhân sự hơn trước chuyến làm khách tại Thiên Trường. Nguyễn Hoàng Đức và Trương Tiến Anh có thể được hạn chế thời lượng thi đấu sau thời gian liên tục phục vụ ĐT Việt Nam. Những phương án như Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Đức Chiến, Trần Thanh Trung, Trần Bảo Toàn và Dụng Quang Nho có thể khỏa lấp khoảng trống.

Ngay cả khi Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Tài Lộc vắng mặt dài hạn, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn có nhiều phương án thay thế. Với 2 chiến thắng liên tiếp và vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, Ninh Bình đang có phong độ nhỉnh hơn Nam Định trước cuộc đối đầu này.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

8

Liverpool - Man City 11.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man City
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 11/10
Thể lệ
Tiền đạo Xuân Son của ĐT Việt Nam dính chấn thương, tình hình hiện ra sao?
Tiền đạo Xuân Son của ĐT Việt Nam dính chấn thương, tình hình hiện ra sao?

ĐT Việt Nam đã phải trả cái giá khá đắt cho chiến thắng 1-0 trước Philippines ở trận ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/10/2026 11:58 AM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2026-27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN