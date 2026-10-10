Trực tiếp bóng đá Nam Định - Ninh Bình: Chủ nhà khủng hoảng lực lượng (V-League)

V-League | 18h, 10/10 | SVĐ Thiên Trường Nam Định 0 - 0 Ninh Bình (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nam Định vs Ninh Bình Ninh Bình Điểm Nguyên Mạnh Văn Tới Đức Huy Felix Tyler Crawford Caico Romulo Tuấn Anh A Mít Tuấn Hải Văn Đạt Điểm Văn Lâm Bảo Toàn Tấn Tài Lucas Thanh Thịnh Thành Trung Đức Chiến Lê Phát Quang Nho Fred Lucao Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nam Định Nam Định Ninh Bình Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Đức Huy, Felix, Tyler Crawford, Caico, Romulo, Tuấn Anh, A Mít, Tuấn Hải, Văn Đạt Văn Lâm, Bảo Toàn, Tấn Tài, Lucas, Thanh Thịnh, Thành Trung, Đức Chiến, Lê Phát, Quang Nho, Fred, Lucao

Nam Định: Khó khăn bủa vây

Nam Định khởi đầu V-League 2026/27 với chiến thắng 4-0 trước HAGL nhưng sau đó bất ngờ thua Đà Nẵng 0-3. Ở vòng 3, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục gặp khó khi Nguyễn Xuân Son nghỉ khoảng 2 tháng vì chấn thương đùi, Nguyễn Văn Toàn chưa hẹn ngày trở lại, còn Nguyễn Văn Vĩ chưa chắc ra sân.

Ngoài ra, Nam Định không có Ezequiel và Trần Văn Kiên do án treo giò. Hy vọng trên hàng công được đặt vào tân binh Phạm Tuấn Hải, dù chân sút sinh năm 1998 chưa ghi bàn nào tại giải chuyên nghiệp kể từ tháng 5.

Ninh Bình: Lực lượng dày, phong độ cao

Ninh Bình có nhiều lựa chọn nhân sự hơn trước chuyến làm khách tại Thiên Trường. Nguyễn Hoàng Đức và Trương Tiến Anh có thể được hạn chế thời lượng thi đấu sau thời gian liên tục phục vụ ĐT Việt Nam. Những phương án như Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Đức Chiến, Trần Thanh Trung, Trần Bảo Toàn và Dụng Quang Nho có thể khỏa lấp khoảng trống.

Ngay cả khi Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Tài Lộc vắng mặt dài hạn, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn có nhiều phương án thay thế. Với 2 chiến thắng liên tiếp và vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, Ninh Bình đang có phong độ nhỉnh hơn Nam Định trước cuộc đối đầu này.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn