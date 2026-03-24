Rực lửa tennis Miami Open: Medvedev, Aliassime đồng loạt thua sốc

Medvedev, Aliassime đồng loạt thua sốc

Chạm trán hạt giống số 18 Francisco Cerundolo, hạt giống số 9 Daniil Medvedev có khởi đầu "thảm họa" khi để đối thủ đè bẹp 6-0 ở set 1. Phải tới set 2, á quân Indian Wells mới lấy lại phong độ để thắng lại 6-4.

Medvedev thua đau

Bước sang set 3, tưởng chừng mọi thứ sẽ suôn sẻ với Medvedev nhờ break-point ngay game cầm giao bóng mở màn của Cerundolo. Tuy nhiên trong ngày thăng hoa, tay vợt người Argentina khiến "Gấu Nga" đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Anh liên tiếp đoạt lại 2 break-point ở game 2 và 12 quyết định, qua đó thắng 7-5.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 (tỷ số các set: 6-0. 4-6, 7-5) nghiêng về Cerundolo. Nhờ vậy, anh sẽ tiến vào vòng 4 gặp hạt giống số 31 Ugo Humbert.

Chung số phận với Medvedev là Félix Auger-Aliassime. Thậm chí, hạt giống số 7 còn gác vợt trước đối thủ không được xếp hạng hạt giống Térence Atmane 6-3, 1-6, 6-3 sau 3 set.