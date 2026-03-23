Korda chạm mốc "khủng" khi hạ Alcaraz, tiết lộ chiến thuật gây sốc số 1 thế giới

Chiến thắng gây địa chấn tại Miami Open 2026 đã gọi tên Sebastian Korda, khi tay vợt người Mỹ quật ngã số 1 thế giới Carlos Alcaraz sau màn rượt đuổi nghẹt thở (6-3, 5-7, 6-4). Không chỉ là cú sốc về kết quả, cách Korda “đi đường vòng” để giành chiến thắng mới thực sự khiến giới chuyên môn phải bàn luận.

Korda (bên phải) bất ngờ đánh bại Alcaraz (bên trái) tại vòng 3 Miami Open 2026

Chiến thắng lịch sử và cột mốc đáng nhớ

Bước vào vòng 3 Miami Open, Korda, xếp hạng 36 thế giới, bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Alcaraz, người đang có phong độ cực cao với 17 trận thắng đầu mùa 2026.

Tuy nhiên, kịch bản trên sân lại diễn ra theo hướng khó tin. Korda khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng 6-3 ở set 1, trước khi bỏ lỡ cơ hội kết thúc trận đấu ở set 2 khi dẫn 5-4. Sự chững lại khiến anh thua liền 5 game, để Alcaraz lội ngược dòng thắng 7-5, đẩy trận đấu vào set quyết định.

Trong bối cảnh áp lực dâng cao, Korda thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc. Tay vợt người Mỹ nhanh chóng lấy lại sự ổn định, thi đấu chắc chắn để khép lại trận đấu với chiến thắng 6-4 ở set 3 sau 2 giờ 19 phút.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Korda đánh bại một tay vợt số 1 thế giới, cột mốc lớn nhất từ trước tới nay của anh. Đồng thời, anh cũng trở thành một trong số ít tay vợt Mỹ làm được điều này kể từ năm 2015, cho thấy sự trở lại mạnh mẽ sau quãng thời gian chấn thương.

Là người Mỹ tiếp theo hạ được số 1 thế giới ở Miami Open

“Đi đường vòng”, chiến thuật tạo nên cú sốc

Sau trận đấu, Korda thừa nhận anh đã phải “đi đường vòng” để giành chiến thắng: “Tôi chắc chắn đã chọn con đường không hề dễ dàng. Có nhiều áp lực hơn tôi mong muốn, nhưng tôi hài lòng vì đã giữ được niềm tin và kết thúc tốt trận đấu”.

Thực tế, “đi đường vòng” là cách nói vui, phản ánh rõ chiến thuật thi đấu của Korda. Thay vì mạo hiểm tấn công liên tục như trước đây, anh chủ động chơi đơn giản, kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai lầm.

Sự thay đổi này đến từ quá trình làm việc với HLV mới, Ryan Harrison. Korda tiết lộ: “Trước đây, khi gặp các tay vợt hàng đầu, tôi thường đánh quá tay và mắc lỗi. Lần này, mục tiêu chỉ là chơi "bình thường", không cố làm điều gì quá mức”.

Chiến thuật tưởng chừng “an toàn” ấy lại trở thành chìa khóa giúp Korda đánh bại một trong những tay vợt toàn diện nhất thế giới. Anh duy trì tỷ lệ giao bóng một cao (75% ở set đầu), kiểm soát bóng tốt và đặc biệt là giữ được sự tỉnh táo ở thời khắc quyết định.

Ở vòng tiếp theo, anh sẽ đối đầu tay vợt trẻ Martin Landaluce, với mục tiêu tái lập thành tích tốt nhất là vào tứ kết (2021, 2025). Sau những chấn thương và giai đoạn sa sút, Korda đang cho thấy hình ảnh của một tay vợt sắc sảo khi đạt thể trạng tốt nhất. Và nếu tiếp tục duy trì chiến thuật “đi đường vòng” đầy tỉnh táo, anh hoàn toàn có thể tạo nên thêm những bất ngờ tại Miami Open năm nay.