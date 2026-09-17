Hấp dẫn ASIAD 17/9: Bóng chuyền nữ Việt Nam mở toang cửa tứ kết, bóng đá nữ đấu Nhật Bản

Ngày thi đấu 17/9 tại ASIAD 2026 chứng kiến hai thái cực đầy kịch tính của Đoàn Thể thao Việt Nam. Trong khi các cô gái bóng chuyền hừng hực khí thế trên đỉnh bảng sau chiến thắng ngày ra quân, thì tuyển bóng đá nữ phải bước vào trận chiến "sinh tử" trước ngọn núi lớn Nhật Bản.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rộng cửa thắng Hong Kong (Trung Quốc)

Bóng chuyền nữ: Thừa thắng xông lên, thâu tóm vé tứ kết

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa khiến cả đấu trường ASIAD ngỡ ngàng bằng màn ra quân hủy diệt Qatar 3-0 với các tỷ số set kỷ lục: 25-3, 25-8 và 25-9. Chiến thắng thần tốc này giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tạm giành ngôi đầu Bảng D nhờ hiệu số điểm trội hơn Hàn Quốc.

Vào lúc 14h chiều nay, tuyển Việt Nam sẽ đụng độ Hong Kong (Trung Quốc) tại nhà thi đấu Park Arena Komaki. Đối thủ đã để thua dễ dàng 0-3 trước Hàn Quốc và bộc lộ rất nhiều lỗ hổng phòng ngự. Xét về đẳng cấp, chiều cao bám chắn và uy lực của các chủ công, Việt Nam hoàn toàn vượt trội. Giới chuyên môn nhận định một chiến thắng "3 sao" nữa nằm chắc trong tầm tay các cô gái áo đỏ, qua đó chính thức giành vé vào tứ kết sớm một lượt trận.

Bóng đá nữ: Trận chiến sinh tử trước "chị đại" Nhật Bản

Trái ngược với niềm vui bóng chuyền, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang đối mặt với áp lực nghẹt thở tại bảng E. Thất bại sát nút 1-2 đáng tiếc trước Đài Loan (Trung Quốc) ở ngày ra quân đẩy các cô gái của chúng ta vào thế chân tường. Nghiệt ngã thay, thử thách lúc 17h30 lại là chủ nhà Nhật Bản, thế lực đẳng cấp thế giới vừa hủy diệt Thái Lan đến 8 bàn không gỡ.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) gặp thử thách cực đại ngày đấu 17/9

Nhật Bản ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt với lối chơi kiểm soát khoa học và áp đặt thế trận tầm cao. Đối đầu đối thủ vượt trội về mọi mặt, mục tiêu thực tế nhất của tuyển nữ Việt Nam là một thế trận phòng ngự rực lửa, chủ động lùi sâu dựng xe buýt nhiều tầng để hạn chế tối đa số bàn thua. Hiệu số bàn thắng bại lúc này mang ý nghĩa sống còn, bởi nó là chìa khóa duy nhất giúp Việt Nam cạnh tranh tấm vé vớt dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Teqball: Lịch thi đấu dày đặc

Hôm nay cũng chứng kiến cuộc tra tấn thể lực khủng khiếp đối với bộ môn Teqball. Tuyển thủ Trương Giang Ba sẽ phải cày ải liên tiếp 5 trận vòng loại đơn nam từ 7h đến 11h30 trước các đối thủ Indonesia, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc và Lào. Ngay sau đó vào buổi chiều, tuyển Việt Nam tiếp tục đụng độ hai đối thủ sừng sỏ Ấn Độ và Hàn Quốc ở nội dung đôi nam.

Lịch thi đấu ASIAD ngày 17/9