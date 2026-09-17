Hấp dẫn ASIAD 17/9: Bóng chuyền nữ Việt Nam mở toang cửa tứ kết, bóng đá nữ đấu Nhật Bản
Ngày 17/9, thể thao Việt Nam hướng đến hai trận đấu đáng chú ý, bóng chuyền nữ gặp Hong Kong (Trung Quốc), trong khi bóng đá nữ đối đầu chủ nhà Nhật Bản.
Ngày thi đấu 17/9 tại ASIAD 2026 chứng kiến hai thái cực đầy kịch tính của Đoàn Thể thao Việt Nam. Trong khi các cô gái bóng chuyền hừng hực khí thế trên đỉnh bảng sau chiến thắng ngày ra quân, thì tuyển bóng đá nữ phải bước vào trận chiến "sinh tử" trước ngọn núi lớn Nhật Bản.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rộng cửa thắng Hong Kong (Trung Quốc)
Bóng chuyền nữ: Thừa thắng xông lên, thâu tóm vé tứ kết
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa khiến cả đấu trường ASIAD ngỡ ngàng bằng màn ra quân hủy diệt Qatar 3-0 với các tỷ số set kỷ lục: 25-3, 25-8 và 25-9. Chiến thắng thần tốc này giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tạm giành ngôi đầu Bảng D nhờ hiệu số điểm trội hơn Hàn Quốc.
Vào lúc 14h chiều nay, tuyển Việt Nam sẽ đụng độ Hong Kong (Trung Quốc) tại nhà thi đấu Park Arena Komaki. Đối thủ đã để thua dễ dàng 0-3 trước Hàn Quốc và bộc lộ rất nhiều lỗ hổng phòng ngự. Xét về đẳng cấp, chiều cao bám chắn và uy lực của các chủ công, Việt Nam hoàn toàn vượt trội. Giới chuyên môn nhận định một chiến thắng "3 sao" nữa nằm chắc trong tầm tay các cô gái áo đỏ, qua đó chính thức giành vé vào tứ kết sớm một lượt trận.
Bóng đá nữ: Trận chiến sinh tử trước "chị đại" Nhật Bản
Trái ngược với niềm vui bóng chuyền, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang đối mặt với áp lực nghẹt thở tại bảng E. Thất bại sát nút 1-2 đáng tiếc trước Đài Loan (Trung Quốc) ở ngày ra quân đẩy các cô gái của chúng ta vào thế chân tường. Nghiệt ngã thay, thử thách lúc 17h30 lại là chủ nhà Nhật Bản, thế lực đẳng cấp thế giới vừa hủy diệt Thái Lan đến 8 bàn không gỡ.
Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) gặp thử thách cực đại ngày đấu 17/9
Nhật Bản ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt với lối chơi kiểm soát khoa học và áp đặt thế trận tầm cao. Đối đầu đối thủ vượt trội về mọi mặt, mục tiêu thực tế nhất của tuyển nữ Việt Nam là một thế trận phòng ngự rực lửa, chủ động lùi sâu dựng xe buýt nhiều tầng để hạn chế tối đa số bàn thua. Hiệu số bàn thắng bại lúc này mang ý nghĩa sống còn, bởi nó là chìa khóa duy nhất giúp Việt Nam cạnh tranh tấm vé vớt dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.
Teqball: Lịch thi đấu dày đặc
Hôm nay cũng chứng kiến cuộc tra tấn thể lực khủng khiếp đối với bộ môn Teqball. Tuyển thủ Trương Giang Ba sẽ phải cày ải liên tiếp 5 trận vòng loại đơn nam từ 7h đến 11h30 trước các đối thủ Indonesia, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc và Lào. Ngay sau đó vào buổi chiều, tuyển Việt Nam tiếp tục đụng độ hai đối thủ sừng sỏ Ấn Độ và Hàn Quốc ở nội dung đôi nam.
Lịch thi đấu ASIAD ngày 17/9
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Trực tiếp
|
Bóng chuyền nữ ASIAD - vòng bảng
|
Thứ năm, 17/09/2026
|11:00
|Hàn Quốc
|Qatar
|11:00
|Kazakhstan
|Philippines
|14:00
|Hong Kong (Trung Quốc)
|Việt Nam
|14:00
|Đài Loan (Trung Quốc)
|Mông Cổ
|17:00
|Kyrgyzstan
|Thái Lan
|17:20
|Indonesia
|Nepal
|
Bóng đá nữ ASIAD - vòng bảng
|
Thứ năm, 17/09/2026
|12:00
|Uzbekistan
|Trung Quốc
|14:00
|Thái Lan
|Đài Loan (Trung Quốc)
|14:00
|Bangladesh
|Hàn Quốc
|17:00
|Hong Kong (Trung Quốc)
|Philippines
|17:30
|Việt Nam
|Nhật Bản
|17:30
|Myanmar
|Triều Tiên
|Teqball ASIAD - đơn nam - vòng loại
|
Thứ năm, 17/09/2026
|07:00
|Zaid Eidanz (Kuwait)
|Friday Saw (Myanmar)
|07:00
|Kudaiberdi Abdilazizovich Aidarbekov (Kyrgyzstan)
|Chinguun Ganzorig (Mông Cổ)
|07:00
|Yoga Ardika Putra (Indonesia)
|Trương Giang Ba (Việt Nam)
|07:30
|Akinori Wase (Nhật Bản)
|Prince Agustin (Philippines)
|07:30
|Junsuk Lee (Hàn Quốc)
|Alisa (Lào)
|07:30
|Kudaiberdi Abdilazizovich Aidarbekov (Kyrgyzstan)
|Friday Saw (Myanmar)
|08:00
|Junsuk Lee (Hàn Quốc)
|Prince Agustin (Philippines)
|08:00
|Yoga Ardika Putra (Indonesia)
|Alisa (Lào)
|08:00
|Ali Jalil Mezher Alelayawia (Iraq)
|Chinguun Ganzorig (Mông Cổ)
|08:30
|Akinori Wase (Nhật Bản)
|Trương Giang Ba (Việt Nam)
|08:30
|Ali Jalil Mezher Alelayawia (Iraq)
|Kudaiberdi Abdilazizovich Aidarbekov (Kyrgyzstan)
|08:30
|Zaid Eidanz (Kuwait)
|Chinguun Ganzorig (Mông Cổ)
|09:00
|Akinori Wase (Nhật Bản)
|Alisa (Lào)
|09:00
|Prince Agustin (Philippines)
|Trương Giang Ba (Việt Nam)
|09:00
|Yoga Ardika Putra (Indonesia)
|Junsuk Lee (Hàn Quốc)
|10:00
|Yoga Ardika Putra (Indonesia)
|Akinori Wase (Nhật Bản)
|10:00
|Ali Jalil Mezher Alelayawia (Iraq)
|Zaid Eidanz (Kuwait)
|10:00
|Chinguun Ganzorig (Mông Cổ)
|Friday Saw (Myanmar)
|10:30
|Junsuk Lee (Hàn Quốc)
|Trương Giang Ba (Việt Nam)
|10:30
|Alisa (Lào)
|Prince Agustin (Philippines)
|10:30
|Zaid Eidanz (Kuwait)
|Kudaiberdi Abdilazizovich Aidarbekov (Kyrgyzstan)
|11:00
|Akinori Wase (Nhật Bản)
|Junsuk Lee (Hàn Quốc)
|11:00
|Yoga Ardika Putra (Indonesia)
|Prince Agustin (Philippines)
|11:00
|Ali Jalil Mezher Alelayawia (Iraq)
|Friday Saw (Myanmar)
|11:30
|Alisa (Lào)
|Trương Giang Ba (Việt Nam)
|Teqball ASIAD - đôi nam - vòng loại
|
Thứ năm, 17/09/2026
|14:00
|Thái Lan
|Philippines
|14:00
|Kuwait
|Mông Cổ
|14:00
|Ấn Độ
|Việt Nam
|14:30
|Ấn Độ
|Hàn Quốc
|14:30
|Iraq
|Lào
|14:30
|Thái Lan
|Indonesia
|15:00
|Indonesia
|Philippines
|15:00
|Kuwait
|Nhật Bản
|15:00
|Iraq
|Lebanon
|15:30
|Hàn Quốc
|Việt Nam
|15:30
|Lebanon
|Lào
|15:30
|Nhật Bản
|Mông Cổ
|
Cricket nữ ASIAD 2026 – - tứ kết
|
Thứ năm, 17/09/2026
|07:00
|Bangladesh
|Trung Quốc
|12:00
|Pakistan
|Thái Lan
|
Bóng rổ nữ - vòng bảng
|
Thứ năm, 17/09/2026
|11:00
|Indonesia
|Thái Lan
|14:00
|Philippines
|Kazakhstan
|17:00
|Nhật Bản
|Hong Kong (Trung Quốc)
Song Sera được kỳ vọng trở thành niềm hy vọng vàng của Hàn Quốc tại ASIAD 2026. Nhà vô địch thế giới hướng tới cú đúp kiếm ba cạnh nữ, sau khi từng...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/09/2026 22:53 PM (GMT+7)