Video tennis Alcaraz - Norrie: Kịch tính 3 set, cú sốc "tiểu Nadal" (Paris Masters)

Alcaraz trở lại thi đấu sau hơn một tháng kể từ chức vô địch thứ tám trong mùa giải tại Tokyo (Nhật Bản) cuối tháng 9, nhưng anh thể hiện phong độ dưới sức trong cuộc chạm trán thứ tám trước Norrie. Hạt giống số 1 mắc tới 19 lỗi đánh hỏng trong set hai, liên tục gặp vấn đề về nhịp độ và di chuyển, điều hiếm thấy ở anh. Chung cuộc, Norrie thắng với tỷ số 4-6, 6-3, 6-4 để giành vé vào vòng ba.

Alcaraz thua sốc ngay trận ra quân Paris Masters

Dù thắng set đầu, Alcaraz vẫn loay hoay tìm cảm giác bóng, đến mức phải có cuộc trao đổi khá căng thẳng với HLV Juan Carlos Ferrero sau khi thua set hai. Trận thua này chấm dứt chuỗi 17 trận thắng liên tiếp của "tiểu Nadal" tại các giải Masters 1000, bắt đầu từ tháng 3 ở Miami, nơi anh cũng từng dừng bước ngay trận mở màn.

Với thất bại này, Alcaraz có nguy cơ mất ngôi số 1 thế giới trong tuần tới. Nếu Sinner lên ngôi vô địch tại Paris Masters, tay vợt người Italia sẽ trở lại vị trí số 1 ATP lần đầu tiên kể từ sau US Open. Dẫu vậy, trong cuộc đua “Tay vợt số 1 năm 2025”, Alcaraz vẫn đang chiếm ưu thế với khoảng cách 2.040 điểm trên bảng xếp hạng PIF ATP Live Race To Turin.

Về phần mình, Norrie đã tận dụng triệt để cơ hội. Tay vợt thuận tay trái người Anh lần đầu tiên lọt vào vòng 1/8 tại một giải Masters 1000 kể từ Rome Open 2023, đồng thời cân bằng thành tích tốt nhất của anh ở Paris Masters (vòng 3, năm 2021). Tay vợt 30 tuổi từng vô địch Indian Wells 2021, danh hiệu Masters 1000 duy nhất trong sự nghiệp.

Ngay từ những pha bóng đầu tiên, Norrie đã thể hiện sự tự tin. Cả hai tay vợt đều chủ động tấn công, và bước ngoặt đến ở game 2-2 của set đầu, khi Norrie mắc lỗi giao bóng kép. Alcaraz tận dụng cơ hội, tung cú đánh thuận tay chéo sân uy lực để giành break và sau đó thắng set 1.

Tuy nhiên, thế trận đảo chiều ở set hai. Alcaraz đánh mất cảm giác, không bắt nhịp được với những cú quả nặng của Norrie. Tay vợt người Anh kiểm soát tốt các pha bóng bền và buộc trận đấu phải bước sang set quyết định.

Trước set ba, Alcaraz và HLV Ferrero lại có cuộc trao đổi bên lề, song tình hình không cải thiện. Tay vợt người Tây Ban Nha mất break ở game thứ bảy sau khi Norrie tung cú đánh trái tay chéo sân chuẩn xác. Dưới áp lực, Norrie cứu thành công hai break point ở game kế tiếp và giữ vững bình tĩnh để khép lại trận đấu sau 2 giờ 23 phút.

Ở vòng tiếp theo, Norrie sẽ chạm trán người thắng trong cặp Valentin Vacherot và Arthur Rinderknech, hai tay vợt là anh em họ.