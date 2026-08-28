Phân nhánh US Open: Alcaraz chung nhánh với Djokovic, chờ đại chiến phân định đối đầu

Hành trình bảo vệ chức vô địch US Open của Carlos Alcaraz năm nay hứa hẹn gặp rất nhiều trở ngại, khi kết quả phân nhánh xếp anh vào nhánh đấu có rất nhiều đối thủ có phong độ cao. Lớn nhất trong số đó không ai khác chính là Novak Djokovic.

Alcaraz - Djokovic dễ gặp nhau ở bán kết US Open

4 tháng sau chấn thương cổ tay, sự trở lại của Alcaraz được ấn định sẽ là tại New York nhưng anh cũng sẽ chung nhánh với Nole, tức họ có thể gặp nhau ở bán kết nếu tiến xa được tới đó. Hai tay vợt đang có thành tích đối đầu ngang nhau sau 10 trận và đây sẽ là cơ hội để một bên bứt lên, khi sự nghiệp của Djokovic không biết khi nào dừng lại.

Nhưng trước khi tới bán kết, Alcaraz có thể gặp Ben Shelton, nhà vô địch tại Montreal Open, hoặc Arthur Fils, người vừa đăng quang Cincinnati Open, tức cả 2 tay vợt vô địch những giải Masters 1000 gần nhất. Với trận mở màn, Alcaraz sẽ đụng độ Roman Safiullin, người đã thắng 2 set trước Alcaraz tại Paris Masters 2023.

Tuy nhiên Fils cũng sẽ có một trận đấu lớn của riêng mình trước khi nghĩ đến điều gì xa xôi hơn, khi anh gặp Stefanos Tsitsipas ở vòng 1. Ben Shelton sẽ mở màn chiến dịch săn cúp trên sân nhà với trận gặp Tallon Griekspoor.

Về phần Djokovic, anh sẽ gặp Mariano Navone ở vòng 1. Đối thủ của Djokovic ở vòng 2 có thể là cựu Á quân Wimbledon Matteo Berrettini, hoặc Stan Wawrinka, người không những sắp giải nghệ mà còn sắp trở lại giải đấu mà tròn 10 năm trước anh đã đánh bại chính Djokovic ở chung kết để giành chức vô địch.

Alexander Zverev

Trong khi đó, nhánh bên kia sẽ có Alexander Zverev là tay vợt hạt số 1 và anh sẽ chạm trán Lorenzo Sonego (Italia) ở trận ra quân. Tay vợt người Đức có thể đụng độ Alex De Minaur ở tứ kết, nhưng nhánh này cũng có ngôi sao trẻ Rafael Jodar và cựu Á quân năm 2022 Casper Ruud thi đấu.

Hạt giống số 3 Felix Auger-Aliassime và hạt giống số 5 Flavio Cobolli cũng nằm chung nhánh với Zverev và hành trình của họ cũng có thể đưa đến những đối thủ khó nhằn. Cobolli rất có thể sẽ gặp cựu Á quân năm 2024 Taylor Fritz ở vòng 4, trong khi Auger-Aliassime có khả năng sẽ đương đầu với tay vợt gốc Việt Learner Tien, hạt giống số 14.