Nữ võ sĩ 19 tuổi tỉnh lại kỳ diệu sau khi hôn mê vì bị knock-out

Thoát hôn mê sau cú knock-out nguy hiểm

Camarillo tung ra hàng loạt cú đánh mạnh vào đầu, khiến Sio gục xuống sàn.

Isis Sio gặp sự cố nghiêm trọng trong trận đấu với Jocelyn Camarillo tại sự kiện của ProBoxTV. Ngay trong trận mở màn, võ sĩ 19 tuổi liên tiếp phải hứng chịu những đòn đánh mạnh vào vùng đầu trước khi gục xuống sàn trong trạng thái bất tỉnh chỉ sau hơn một phút thi đấu.

Trận đấu lập tức bị dừng lại khi Sio có dấu hiệu co giật, khiến đội ngũ y tế phải nhanh chóng vào cuộc. Cô được cố định trên cáng và đưa rời khỏi sàn đấu trong sự lo lắng của khán giả. Ngay sau đó, Sio được chuyển đến Trung tâm Y tế Loma Linda University Health để tiến hành điều trị khẩn cấp.

Tại đây, các bác sĩ quyết định đặt cô vào trạng thái hôn mê nhân tạo nhằm giảm áp lực lên não và theo dõi chấn thương. Đây là biện pháp thường được áp dụng trong các ca chấn thương đầu nghiêm trọng trong thể thao đối kháng.

Sau vài ngày điều trị tích cực, tình trạng của Sio đã có những chuyển biến đáng khích lệ. Theo thông báo từ ban tổ chức, cô đã tỉnh lại, được rút ống thở và hiện có thể tự hô hấp. Dù vẫn cần theo dõi thêm, nhưng đây được xem là tín hiệu tích cực bước đầu.

Sự nghiệp non trẻ đối mặt nhiều thử thách

Nữ võ sĩ người Mỹ Isis Sio hiện đã thoát khỏi trạng thái hôn mê sau cú knock-out nghiêm trọng.

Việc Sio tỉnh lại không chỉ mang đến sự nhẹ nhõm cho gia đình mà còn khiến người hâm mộ và đối thủ Jocelyn Camarillo cảm thấy an tâm. Trên mạng xã hội, Camarillo đã bày tỏ sự xúc động khi biết tin đối thủ của mình đã qua cơn nguy hiểm.

Đáng chú ý, đây đã là trận thua knock-out thứ hai liên tiếp của Sio trong sự nghiệp chuyên nghiệp còn rất ngắn. Trước đó, cô cũng từng bị hạ gục trong trận đấu hồi tháng 1, cho thấy những khó khăn mà tay đấm trẻ này đang phải đối mặt khi bước lên sân chơi đỉnh cao.

Gia nhập boxing chuyên nghiệp từ tháng 9, Sio hiện sở hữu thành tích 1 thắng và 3 thất bại. Trong khi đó, Camarillo tiếp tục duy trì chuỗi bất bại với thành tích 6-0 và có chiến thắng knock-out đầu tiên trong sự nghiệp.

Sự việc lần này một lần nữa cho thấy mức độ khắc nghiệt của quyền Anh chuyên nghiệp, đặc biệt với những võ sĩ trẻ còn thiếu kinh nghiệm, khi mỗi trận đấu đều tiềm ẩn những rủi ro lớn về thể chất và sự nghiệp.