Giải quyền Anh Zuffa Boxing lần đầu “cập bến”, phát độc quyền trên FPT Play

Zuffa Boxing là giải quyền Anh trực thuộc TKO Group Holdings - công ty sở hữu cả UFC và WWE. Giải đấu này nhanh chóng trở thành tâm điểm của làng quyền Anh thế giới sau sự kiện “superfight” hạng siêu trung (super middleweight) giữa Canelo Álvarez và Terence Crawford vào cuối năm 2025.

Với định hướng của nhà đồng sáng lập - ông Dana White (cũng là Chủ tịch UFC®) - Zuffa Boxing được vận hành tương tự mô hình UFC. Trong đó, mỗi card đấu được xây dựng theo chiều sâu, có câu chuyện rõ ràng; các võ sĩ được phát triển hình ảnh dài hạn; đồng thời đặt trọng tâm vào những trận “dream match” và “superfight” thay vì dàn trải số lượng.

Những thay đổi này đưa Zuffa Boxing trở thành giải quyền Anh tập trung, nơi các tay đấm hàng đầu từ nhiều nhà tổ chức sự kiện khác nhau có thể gặp nhau trong cùng một sự kiện. Đây là điều gần như bất khả thi với cách tổ chức độc lập của các giải trước đó. Ngoài ra, Zuffa Boxing cũng tạo ra một hệ thống đai vô địch thống nhất cho mỗi hạng cân. Yếu tố này được kỳ vọng tạo ra bước tiến mang tính cách mạng với môn boxing thế giới, gián tiếp giúp người hâm mộ dễ theo dõi hơn.

Với tần suất dự kiến chỉ từ 2–4 sự kiện mỗi năm, Zuffa Boxing được định vị như một giải quyền Anh cao cấp, nơi mỗi sự kiện đều mang tính đặc biệt, mỗi trận đấu đều là tâm điểm. Đây không chỉ là một giải đấu mới, mà là nỗ lực tái cấu trúc boxing hiện đại, đưa môn thể thao này tiến gần hơn tới mô hình thành công mà MMA đã đạt được trong hai thập kỷ qua.

Hai tay đấm Canelo Álvarez và Terence Crawford giao đấu lần đầu tiên trong sự nghiệp tại sự kiện Zuffa Boxing.

Theo thỏa thuận bản quyền đã đạt được, tất cả các sự kiện của Zuffa Boxing trong liên tục 3 mùa giải từ từ năm 2026 - 2028 sẽ được phát trực tiếp và độc quyền trên các nền tảng của FPT Play. Ngay trong tháng 1, khán giả Việt Nam có thể thưởng thức 6 trận đấu, bao gồm 3 trận Prelims và 3 trận Main Card, trong sự kiện Zuffa Boxing 1 vào ngày 24/01.

FPT Play hiện là dịch vụ truyền hình thuần Việt được ưa chuộng hàng đầu đối với khán giả mọi độ tuổi với hơn 35 triệu người đăng ký tài khoản. Với tầm nhìn chiến lược, FPT Play liên tục đầu tư và phát sóng độc quyền nhiều nội dung đẳng cấp quốc tế. Đơn vị đã và đang sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng nhiều giải đấu thể thao cao cấp, mang đến cho khán giả những trải nghiệm thể thao đa dạng, chất lượng vượt trội và cập nhật thường xuyên, thuộc nhiều bộ môn khác nhau như bóng đá, bóng rổ, eSports, golf và pickleball… Đáng chú ý như Ngoại hạng Anh, FIFA Club World Cup 2025™, NBA, PPA Tour Asia, eSports World Cup 2025…

Đón xem các sự kiện Zuffa Boxing trên hệ thống FPT Play tại website https://fptplay.vn hoặc tại Ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị Smart TV, Smart Phone, FPT Play Box.