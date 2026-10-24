Nữ thần trượt tuyết nước Mỹ khoe dáng ngọc tuổi 42, hẹn hò trai đẹp trẻ hơn 1 giáp

Lindsey Vonn vẫn đang là một trong những ngôi sao thể thao được ngưỡng mộ nhất nước Mỹ. Vận động viên từng giành huy chương vàng Olympic 2010 vẫn đang trong quá trình hồi phục sau một cú ngã tại sự kiện Milano Cortina 2026, khiến cô bị gãy xương chày ở chân trái.

Lindsey Vonn vẫn là gương mặt gây chú ý tại các sự kiện thời trang

Năm nay 42 tuổi và đã có nhiều năm thành công trong sự nghiệp thể thao, Vonn sống một cuộc sống xa hoa khi thường xuyên mặc những y phục thời thượng và dự các sự kiện giải trí uy tín. Vonn hay xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới để quảng bá cho những lĩnh vực kinh doanh mà cô đầu tư, trong đó cô hay ngồi hàng ghế đầu ở các sự kiện thời trang.

Từ năm 2020, Lindsey Vonn đã hợp tác với hãng thời trang thể thao SPORT để thiết kế dòng sản phẩm mang tên “Legacy”, trong đó có các sản phẩm dành cho người trượt tuyết. Vonn là người mẫu chính cho những sản phẩm này, cô thậm chí còn để ngực trần trong một bộ ảnh quảng bá cho chuỗi sản phẩm mới năm nay.

Vonn là một trong nữ ngôi sao thể thao giàu có nhất của làng thể thao Mỹ với trị giá tài sản 15 triệu USD. Cô hiện có biệt thự ở Miami, Utah lẫn tại khu Beverley Hills chuyên dành cho các ngôi sao Hollywood của Los Angeles. Đây được xem là thành quả xứng đáng cho một sự nghiệp mà Vonn đã trải qua rất nhiều chấn thương khi thi đấu, khi cô luôn có sự đầu tư thông minh để không lo lắng về tài chính khi giải nghệ.

Vẻ đẹp thời đỉnh cao sự nghiệp của Lindsey Vonn

Vonn thực tế không phải họ gốc của Lindsey, cô tên thật là Lindsey Kildow nhưng đã đổi họ sau khi kết hôn vào năm 2007 với ngôi sao trượt tuyết Thomas Vonn. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm, nhưng Lindsey Vonn lúc này đã nổi tiếng với họ mới nên cô đã giữ họ Vonn cho mục đích thương mại.

Rất thành công trong sự nghiệp thể thao, Vonn cũng có lịch sử tình trường đầy rẫy những người trong làng thể thao. Cô có 2 năm hẹn hò với Tiger Woods và cũng từng đi lại với những người thuộc giới HLV hoặc cầu thủ bóng bầu dục & hockey. Sau 4 năm hẹn hò với chủ một doanh nghiệp rượu, tháng 9 năm nay Vonn lại hẹn hò với một VĐV khác khi cô công bố quan hệ với Matthieu Bailet, VĐV trượt tuyết người Pháp kém cô 12 tuổi.

Vonn công bố quan hệ tình ái với VĐV trượt tuyết Matthieu Bailet

Vonn đang dành phần lớn năm nay để chữa chấn thương sau khi gặp tai nạn trong thi đấu hồi tháng 2, và cuộc tình mới đang khiến cô phấn chấn phần nào. Vonn đã được tạp chí Time lựa chọn trong danh sách 100 VĐV ảnh hưởng nhất năm 2026, và cô vẫn lạc quan để ngỏ khả năng tiếp tục thi đấu dù đã ở độ tuổi đa số đồng nghiệp giải nghệ.