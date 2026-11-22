Chelsea có màn khởi đầu khá tốt trước Leeds. Phút 25, Rogers thả bóng xuống, Emegha tự tin sút rất căng vào góc gần, mở tỷ số cho Chelsea.

Emegha ăn mừng bàn mở tỷ số của Chelsea

Leeds không hề nao núng và gỡ hòa sau đó chỉ 3 phút. Calvert-Lewin thả bóng xuống cho Okafor. Dù đứng trước mặt là nhiều cầu thủ Chelsea nhưng Okafor vẫn tự tin sút chéo góc, qua đó chọc thủng lưới Chelsea.

Trong thời gian còn lại của hiệp một, Leeds còn có vài lần dồn ép Chelsea. Nhưng thủ môn Martinez đã thi đấu tốt để giúp "The Blues" chưa phải nhận bàn thua thứ 2.

Sang hiệp hai, Leeds chơi thăng hoa bất ngờ. Phút 50, họ được hưởng phạt đền khi Rogers để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Calvert-Lewin đánh bại thủ môn Martinez, nâng tỷ số lên 2-1 cho Leeds.

Sang phút 58, Leeds ghi bàn thứ 3. Okafor lập công để hoàn tất cú đúp bàn thắng ở trận này. Trong khi đó, Chelsea sụp đổ hoàn toàn sau khi nhận 3 bàn thua. Họ thi đấu rất thiếu sức sống.

Leeds quá hay

Đến cuối trận, Chelsea còn nhận bàn thua thứ 4. Aaronson lập công để ấn định màn ngược dòng ngỡ ngàng với tỷ số 4-1 cho Leeds.

Tỷ số chung cuộc: Chelsea 1-4 Leeds (H1: 1-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Chelsea: Emegha 25' (Rogers)

Leeds: Okafor 28' (Calvert-Lewin), 58', Calvert-Lewin 53', Aaronson 90+1' (Wilson)

Đội hình xuất phát:

Chelsea: Martinez, Chavarria, Fofana, Colwill, Acheampong, Caicedo, Lavia, Emegha, Estevao, Rogers, Palmer

Leeds: Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Tanaka, Ampadu, Gudmundsson, Longstaff, Okafor, Calvert Lewin