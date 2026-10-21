Nữ thần điền kinh 19 tuổi phá kỷ lục châu Âu, "đóa hồng" xé gió trên đường chạy

Cơn lốc 12 giây 86 làm rúng động điền kinh thế giới

Mùa hè năm 2024, giải vô địch điền kinh U18 châu Âu chứng kiến một cú sốc lớn khi cô gái 17 tuổi Laura Frlickova bước lên vạch xuất phát tại Banska Bystrica. Ngay từ vòng chạy thử, vận động viên người Slovakia đã lao đi như một cơn lốc, cán đích với thời gian kinh ngạc 12,86 giây ở nội dung 100m vượt rào.

Laura gây chú ý với tốc độ vượt rào ấn tượng, nhan sắc cuốn hút và khát vọng vươn tới đấu trường Olympic.

Thành tích này không chỉ thiết lập kỷ lục U18 châu Âu mới mà còn là thời gian chạy nhanh thứ hai trong lịch sử thế giới ở lứa tuổi này. Cô tiếp tục băng băng về đích trong trận chung kết để mang về tấm HCV đầu tiên trong lịch sử cho thể thao quốc gia tại giải đấu, thâu tóm cú đúp danh hiệu vận động viên nữ trẻ xuất sắc nhất năm và phát hiện của năm tại quê nhà.

Nhan sắc thiên thần và thần thái Gen Z gây sốt truyền thông

Bên cạnh tài năng thiên bẩm và sải chân mạnh mẽ, cô còn sở hữu sức hút truyền thông đặc biệt nhờ vẻ đẹp rạng rỡ và cuốn hút. Mái tóc vàng nổi bật, đôi mắt sâu thẳm cùng nụ cười rạng rỡ đầy năng lượng giúp cô nhanh chóng được người hâm mộ ưu ái gọi bằng danh hiệu "Nữ thần đường chạy thế hệ mới".

Laura từng gây tiếng vang lớn khi cán đích 100m vượt rào trong 12,86 giây tại giải U18 châu Âu năm 2024

Khác với vẻ dịu dàng trong những bức ảnh đời thường, khi bước vào vạch xuất phát, cô toát lên thần thái tự tin, bản lĩnh và đầy cá tính của một thế hệ Gen Z năng động. Sự kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc thiên thần và phong cách thể thao mạnh mẽ đã giúp cô lọt vào mắt xanh của thương hiệu nhà tài trợ trang phục lớn với tư cách là một vận động viên đại diện.

Bản lĩnh đóa hồng thép trước thềm Olympic

Sự hòa quyện giữa sắc đẹp và tài năng tiếp tục được chứng minh khi thiên thần điền kinh này bứt phá ở các cấp độ cao hơn. Bất chấp những giai đoạn khó khăn vì chấn thương và áp lực bùng nổ từ truyền thông sau chức vô địch châu Âu, đóa hồng thép nhanh chóng trở lại mạnh mẽ để thiết lập kỷ lục U20 quốc gia mới.

Ở tuổi 19, nữ vận động viên Slovakia hướng tới những cột mốc lớn hơn

Đến nay, ở tuổi 19, cô khẳng định vị thế vững chắc trong nhóm những tài năng trẻ xuất sắc nhất hành tinh khi ghi tên mình vào chung kết thế giới nội dung 100m vượt rào tại giải vô địch điền kinh U20 thế giới. Với nền tảng kỹ thuật toàn diện từ nhảy cao, nhảy xa trước đây cùng sắc vóc vượt trội, cô đang hướng thẳng đến mục tiêu chinh phục đấu trường Olympic và định nghĩa lại tương lai của nội dung chạy vượt rào thế giới.