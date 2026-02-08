Bạo loạn, biểu tình chống lại Thế vận hội mùa Đông

Chưa đầy 1 ngày sau lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông 2026, hàng ngàn người đã đổ ra đường, hướng về Làng VĐV. Một số người tham gia đã ném bom khói và bom xăng vào lực lượng an ninh, một số lao vào tấn công bằng tay chân.

Cảnh sát đã phải dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông. Nhưng nhiều người vẫn không từ bỏ. Tình hình căng thẳng đến nỗi cảnh sát Italia đã phải điều động lực lượng hỗ trợ.

Có thể nói, lực lượng an ninh ở Milan đang phải vận hành hết công suất. Có 6 ngàn người được điều động bảo vệ Thế vận hội mùa Đông. Theo truyền thông địa phương, con số này "vẫn là chưa đủ".

Cảnh sát Italia đang phải căng mình bảo vệ an ninh cho Thế vận hội mùa Đông

Những người phản đối Thế vận hội mùa Đông chủ yếu chỉ trích tác động của sự kiện đến hệ sinh thái bị coi là “mong manh” ở miền Bắc Italia. Họ không hài lòng về việc sử dụng tuyết nhân tạo tốn nhiều nước và năng lượng trong khi một số người dân không có đủ năng lượng để sưởi ấm qua mùa Đông này.

"Thế vận hội này được quảng cáo là bền vững và không tốn chi phí", Alberto di Monte, một trong những người tổ chức cuộc tuần hành, lên tiếng chỉ trích. “Tuy nhiên, họ vẫn chi hàng tỷ euro để xây dựng đường sá thay vì bảo vệ các dãy núi”.

Ông Giovanni Gaiani thì chỉ trích quyết định chặt hạ hàng trăm cây để xây dựng đường đua xe trượt tuyết phục vụ cho Thế vận hội. “Ô nhiễm môi trường, thiếu nhà ở, chi phí tăng vọt, nhưng họ vẫn cứ đốn cây chỉ để tạo nên những thứ phi lý”.

Một người biểu tình khác chỉ trích Thế vận hội vì "chúng không mang lại bất kỳ sự giàu có nào cho thành phố". Theo ông, chúng “đã rút cạn tiền từ phúc lợi xã hội, trường học công lập và chăm sóc sức khỏe”.