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Kết quả thi đấu tennis Thượng Hải Masters 2026 mới nhất

Sự kiện: ATP Tour

Kết quả Thượng Hải Masters 2026 được cập nhật từ ngày 7/10 đến 18/10, theo sát hành trình của Djokovic, Alcaraz, Zverev cùng các tay vợt hàng đầu tại giải Masters 1000 ở Trung Quốc.

Kết quả Vòng loại 1

Thứ 2, ngày 05/10/2026
Lịch thi đấu
aziz-vs-federico
Aziz Dougaz
-
Federico Cina
-
11:00
06/10
roman-vs-shintaro
Roman Safiullin
-
Shintaro Mochizuki
-
11:00
06/10
liam-vs-nikoloz
Liam Draxl
-
Nikoloz Basilashvili
-
11:00
06/10

Xem thêm Lịch thi đấu

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Jannik Sinner
 Italy 25 11,000 16
2
Alexander Zverev
 Germany 29 9,630 19
3
Carlos Alcaraz
 Spain 23 5,060 16

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Bảng xếp hạng tennis mới nhất
Bảng xếp hạng tennis mới nhất

(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật nhanh và chính xác nhất bảng xếp hạng tennis tổng hợp.

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/10/2026 22:52 PM (GMT+7)
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