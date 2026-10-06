Kết quả thi đấu tennis Thượng Hải Masters 2026 mới nhất
Kết quả Thượng Hải Masters 2026 được cập nhật từ ngày 7/10 đến 18/10, theo sát hành trình của Djokovic, Alcaraz, Zverev cùng các tay vợt hàng đầu tại giải Masters 1000 ở Trung Quốc.
Kết quả Vòng loại 1
aziz-vs-federico
Aziz Dougaz
-
Federico Cina
-
11:00
06/10
roman-vs-shintaro
Roman Safiullin
-
Shintaro Mochizuki
-
11:00
06/10
liam-vs-nikoloz
Liam Draxl
-
Nikoloz Basilashvili
-
11:00
06/10
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|25
|11,000
|16
|2
|
Alexander Zverev
|Germany
|29
|9,630
|19
|3
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|23
|5,060
|16
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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/10/2026 22:52 PM (GMT+7)