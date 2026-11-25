FIFA chính thức trao quyền đăng cai World Cup nữ 2031 cho Mỹ, Mexico, Costa Rica và Jamaica. Đây sẽ là kỳ World Cup nữ đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự và lần đầu tiên được tổ chức tại 4 quốc gia.

ĐT nữ Tây Ban Nha đang là nhà ĐKVĐ World Cup nữ khi lên ngôi ở giải đấu năm 2023 (Ảnh: Reuters)

Quyết định được thông qua tại Đại hội bất thường của FIFA tổ chức trực tuyến với sự tham gia của các liên đoàn thành viên. Hồ sơ đăng cai năm 2031 do Mỹ dẫn dắt, với sự đồng tham gia của Mexico, Costa Rica và Jamaica.

Theo kế hoạch, World Cup nữ 2027 sẽ diễn ra ở Brazil là giải đấu cuối cùng có 32 đội tuyển. Châu Á có 6 suất tham dự gồm Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc và Philippines. Khi World Cup nữ được mở rộng lên 48 đội, châu Á sẽ tăng thêm suất, mở ra cơ hội cho các đội tuyển như Việt Nam, Thái Lan hay Đài Bắc Trung Hoa.

ĐT nữ Việt Nam có thêm cơ hội trở lại sân chơi World Cup (Ảnh: AFC)

Cũng tại đại hội, FIFA trao quyền tổ chức giải năm 2035 cho Anh, Scotland, xứ Wales và Ireland. Cả hai hồ sơ đều không có đối thủ cạnh tranh và được các liên đoàn thành viên biểu quyết tán thành.

Theo đề xuất của nhóm đồng chủ nhà năm 2031, các trận đấu có thể diễn ra tại 20 thành phố, trong đó có 14 thành phố của Mỹ, bốn thành phố của Mexico, cùng San Jose của Costa Rica và Kingsto của Jamaica. Với việc mở rộng từ 32 lên 48 đội tuyển, giải đấu sẽ có tổng cộng 104 trận.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh hai kỳ World Cup cần tạo động lực phát triển lâu dài cho bóng đá nữ. Bên cạnh thành công trên sân cỏ, FIFA kỳ vọng các giải đấu sẽ truyền cảm hứng cho thêm nhiều phụ nữ và trẻ em gái tham gia môn thể thao này, đồng thời mở rộng cơ hội cho nữ giới trong các lĩnh vực huấn luyện, trọng tài và quản lý bóng đá.

Đây sẽ là lần thứ ba Mỹ tổ chức World Cup bóng đá nữ, sau các năm 1999 và 2003. Giải đấu năm 2031 tiếp tục nối dài chuỗi sự kiện bóng đá quốc tế lớn tại Mỹ, sau FIFA Club World Cup năm 2025 và World Cup bóng đá nam năm 2026 do nước này đồng đăng cai cùng Canada và Mexico.