"Trai hư" nước Pháp vừa phỏng vấn vừa văng tục mặc MC van xin, làng tennis sốc nặng

Giải quần vợt Queen's Club Championships 2026 vừa chứng kiến một trong những sự cố phỏng vấn hy hữu và hỗn loạn nhất lịch sử nhà đài BBC. Tay vợt "ngựa chứng" người Pháp Corentin Moutet đã liên tiếp văng tục ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, bất chấp những lời van xin và can ngăn bất lực từ người dẫn chương trình.

Moutet tỏ ra thiếu lịch sự khi chửi thề liên tiếp trên sóng truyền hình trực tiếp

Màn chửi thề ngay trên sóng trực tiếp

Sự việc diễn ra ngay sau khi Moutet (27 tuổi) giành chiến thắng nghẹt thở sau 3 set đấu căng thẳng trước người đồng hương Giovanni Mpetshi Perricard (6-7, 6-4, 7-6). Trận đấu này vốn đã bị kéo dài qua hai ngày do điều kiện ánh sáng không đảm bảo, và bản thân Moutet cũng đã có tranh cãi nảy lửa với trọng tài James Keothavong trước đó khi từ chối tiếp tục thi đấu vào tối muộn thứ Hai.

Khi MC sân đấu Jenny Drummond tiến đến phỏng vấn và hỏi Moutet về cảm giác khi phải đối đầu với những cú giao bóng sấm sét của đối thủ, tay vợt người Pháp đã thẳng thắn chia sẻ: "Thật sự rất ức chế. Tôi đã có điểm quyết định trận đấu (match point) ở loạt giao bóng hai của cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại nã một cú giao bóng tốc độ 142 dặm/giờ thẳng vào tôi. Lúc đó tôi kiểu, (f***)..."

Phát hiện sự cố, MC Jenny Drummond ngay lập tức ngắt lời và khẩn khoản: "Xin vui lòng không văng tục trên sóng". Thế nhưng, thay vì dừng lại, Moutet lại thản nhiên đáp trả bằng một loạt từ ngữ thô tục thêm nhiều lần nữa.

Nỗ lực cứu vãn bất lực của ban tổ chức

Tình huống diễn ra quá nhanh khiến MC Drummond vô cùng sững sờ. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, gửi lời xin lỗi đến khán giả truyền hình và ra điều kiện cho Moutet: "Không, không, không. Được rồi Corentin, tôi sẽ hỏi anh một câu hỏi cuối cùng. Xin lỗi tất cả mọi người vì ngôn từ vừa rồi. Tôi sẽ hỏi anh thêm một câu nữa, vì vậy làm ơn hãy giữ ngôn ngữ sạch sẽ, được chứ"?

Nữ MC tiếp tục đặt câu hỏi về cảm giác của Moutet khi có được chiến thắng đầu tiên trên mặt sân cỏ tuần này sau những thất bại trước đó. Và một lần nữa, câu trả lời của tay vợt 27 tuổi lại là những từ chửi thề ngay trên sóng trực tiếp của đài BBC Two và nền tảng iPlayer.

Đến lúc này, MC Drummond buộc phải cắt ngắn và chấm dứt ngay buổi phỏng vấn trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ khán giả tại sân Queen's Club.

Tay vợt Pháp hối lỗi sau đó nhưng khả năng anh sẽ phải nhận án phạt từ ban tổ chức

Lời xin lỗi muộn màng và nguy cơ "bay màu" tiền thưởng

Sau khi đoạn video phỏng vấn được ban tổ chức giải đấu đăng tải lên Instagram, Moutet đã để lại bình luận xoa dịu: "Tôi chỉ đang đùa thôi, hy vọng mọi người không bị xúc phạm. Cảm ơn vì sự yêu thương".

Theo tiết lộ từ cựu tay vợt Andrew Castle, người đang làm nhiệm vụ bình luận cho BBC, Moutet sau đó đã chủ động xuống hậu trường để tìm gặp trực tiếp MC Jenny Drummond, đại diện nhà đài và ban tổ chức để gửi lời xin lỗi sâu sắc.

“Cậu ấy đã cư xử rất quý ông ở hậu trường. Tôi nghĩ cậu ấy thực sự ngạc nhiên về phản ứng của mọi người và đó là một sai lầm trong nhận thức. Dù hành vi trên sân là rất tệ, nhưng cách cậu ấy hối lỗi sau đó rất chân thành”, Andrew Castle chia sẻ.

Tuy nhiên, lời xin lỗi muộn màng này khó có thể giúp "trai hư" nước Pháp thoát khỏi án phạt cực nặng. Tờ Sky Sports đưa tin, ban tổ chức Queen's Club Championships đang xem xét đưa ra một án phạt tài chính nghiêm khắc.

Dù Moutet đã bỏ túi ít nhất 33.000 bảng Anh (khoảng hơn 1 tỷ VNĐ) cho tấm vé vào vòng 2, nhưng nhiều khả năng anh sẽ bị ban tổ chức "tước" đi một phần lớn số tiền thưởng này trước khi bước vào trận đấu tiếp theo gặp Alejandro Davidovich Fokina. Đây không phải lần đầu tiên Moutet dính phốt, khi trước đó vào năm 2022 anh từng bị Liên đoàn Quần vợt Pháp cắt tài trợ vì suýt lao vào tẩm quất đối thủ ngay trên sân đấu.