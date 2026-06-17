Tennis đỉnh cao ATP 500: Zverev đấu tứ kết với Shelton, Tien - Medvedev gặp thách thức

Learner Tien - Felix Auger-Aliassime: Khoảng 19h30, 17/6 (vòng 2 đơn nam Halle Open)

Tien đang tiếp tục cho thấy sự trưởng thành vượt bậc trong mùa giải 2026. Sau khi lọt tới vòng 3 Roland Garros, tay vợt 19 tuổi người Mỹ khởi đầu mùa sân cỏ bằng chiến thắng thuyết phục 6-2, 6-4 trước Max Schoenhaus ở vòng 1 Halle Open. Tien không để mất game giao bóng nào, đồng thời tạo ra tới 10 cơ hội bẻ game, qua đó khẳng định khả năng thích nghi rất nhanh trên mọi mặt sân.

Tien (bên trái) sẽ chạm trán hạt giống số 2 Halle Open, Felix (bên phải)

Thử thách tiếp theo dành cho tay vợt số 19 thế giới là hạt giống số 2 Felix Auger-Aliassime. Ngôi sao người Canada vừa trải qua trận mở màn không hề dễ dàng trước Nuno Borges khi phải cần tới 3 set mới giành vé đi tiếp. Dù vậy, sân cỏ vẫn là môi trường lý tưởng cho Auger-Aliassime, người sở hữu một trong những cú giao bóng uy lực nhất ATP Tour và luôn là mối đe dọa lớn ở các giải đấu trên mặt sân nhanh.

Đây là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán nhau. Xét về kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và khả năng khai thác lợi thế giao bóng, Auger-Aliassime vẫn nhỉnh hơn. Tuy nhiên, sự ổn định trong các loạt bóng cuối sân cùng khả năng phòng ngự phản công của Tien hoàn toàn có thể khiến trận đấu trở nên cân bằng. Nếu tay vợt trẻ người Mỹ duy trì hiệu suất trả giao như vòng trước, anh đủ sức gây nhiều khó khăn cho đối thủ Canada.

Dù vậy, ở những thời điểm quyết định, bản lĩnh và sức công phá từ cú giao bóng nhiều khả năng sẽ tạo ra khác biệt cho Auger-Aliassime trong một trận đấu được dự báo giằng co.

Dự đoán kết quả: Felix Auger-Aliassime thắng 2-1.

Terence Atmane - Daniil Medvedev: Khoảng 21h, 17/6 (vòng 2 đơn nam Halle Open)

Atmane tiếp tục hành trình tại Halle Open sau chiến thắng nhọc nhằn trước Martin Landaluce ở vòng mở màn. Tay vợt người Pháp phải cần tới loạt tie-break set quyết định mới giành vé đi tiếp, qua đó có chiến thắng đầu tiên trên sân cỏ mùa này. Tuy nhiên, thử thách dành cho Atmane ở vòng 2 sẽ lớn hơn rất nhiều khi đối thủ là Daniil Medvedev.

Medvedev (bên trái) được đánh giá cao hơn so với đối thủ Atmane (bên phải)

Cựu số 1 thế giới khởi đầu chiến dịch Halle 2026 đầy thuyết phục bằng chiến thắng 6-3, 6-4 trước Tomas Martin Etcheverry. Medvedev cho thấy sự sắc bén trong các game trả giao và khả năng kiểm soát những loạt bóng cuối sân, những yếu tố luôn giúp anh trở thành đối thủ cực kỳ khó chịu trên mặt sân cỏ. Tay vợt người Nga cũng từng hai lần vào chung kết Halle và đang hướng tới thêm một lần tiến sâu tại giải đấu này.

Hai tay vợt từng gặp nhau tại Australian Open 2024, thời điểm Medvedev ngược dòng đánh bại Atmane sau khi thua set đầu tiên. Dù Atmane sở hữu lối chơi giàu tốc độ và thuận tay trái có thể tạo ra một số khó khăn nhất định, sự ổn định, kinh nghiệm cùng chất lượng trả giao vượt trội vẫn là lợi thế lớn của Medvedev.

Nếu duy trì phong độ như trận ra quân, tay vợt số 7 thế giới nhiều khả năng sẽ không mất quá nhiều thời gian để giành vé vào tứ kết.

Dự đoán kết quả: Daniil Medvedev thắng 2-0.

Marcelo Melo/Alexander Zverev - Flavio Cobolli/Ben Shelton: Khoảng 21h, 17/6 (tứ kết đôi nam Halle Open)

Marcelo Melo và Alexander Zverev sẽ chạm trán bộ đôi Flavio Cobolli/Ben Shelton ở tứ kết đôi nam Halle Open 2026. Đây là trận đấu rất đáng chú ý khi Zverev vừa đánh bại Cobolli trong trận chung kết Roland Garros cách đây hơn một tuần, trong khi Shelton từng vượt qua chính Cobolli ở chung kết Munich hồi tháng 4.

Zverev (bên trái) đấu Shelton (bên phải) ở trận tứ kết đôi nam

Melo mang đến kinh nghiệm dày dạn của một cựu số 1 đôi thế giới và hai lần vô địch Halle, còn Zverev đang hưng phấn sau danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Ở phía bên kia, Cobolli và Shelton sở hữu lối chơi giàu sức mạnh, đặc biệt là những cú giao bóng uy lực của tay vợt người Mỹ rất phù hợp với mặt sân cỏ.

Xét về khả năng phối hợp và kinh nghiệm đánh đôi, Melo/Zverev nhỉnh hơn đôi chút. Tuy nhiên, sức trẻ cùng khả năng tạo đột biến của Cobolli/Shelton hứa hẹn sẽ khiến trận đấu diễn ra giằng co với nhiều game giao bóng được giữ vững.

Dự đoán kết quả: Marcelo Melo/Alexander Zverev thắng 2-1.

Lịch thi đấu tennis ngày 17/6