Video tennis Medvedev – Etcheverry: Đẳng cấp lên tiếng đúng lúc (Halle Open)

Hạt giống số 4, Daniil Medvedev đối đầu với Tomas Etcheverry để tranh vé vào tứ kết Halle Open 2026. Trận đấu hấp dẫn ngay từ game đầu tiên khi Medvedev phải đối mặt với 2 nguy cơ mất break nhưng Etcheverry không tận dụng được.

Medvedev

Tay vợt người Nga có câu trả lời ở ngay game liền sau và có điểm break đầu tiên ở cơ hội thứ ba rồi vươn lên dẫn 4-1. Medvedev bỏ lỡ 2 cơ hội đoạt break thứ hai trong set ở game 6 và phải trả giá ở ngay game liền sau. Thế nhưng, Etcheverry lại không giữ được sự hưng phấn và mất thêm một điểm break ở game 8 và thua 3-6 trong set 1.

Sang set 2, kịch bản tương tự lại xảy ra khi Medvedev phải cứu nguy cơ mất break trước rồi đoạt điểm break ở game 3. Sau đó, trận đấu trở nên giằng co khi hai tay vợt giành giật nhau từng điểm số.

Game 10, Etcheverry có 3 cơ hội đòi lại break nhưng không tận dụng được và chấp nhận thua 4-6 trong set 2 qua đó thua chung cuộc 0-2 trước Medvedev.