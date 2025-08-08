Cô gái 18 tuổi hạ 4 nhà vô địch Grand Slam, tạo địa chấn quần vợt thế giơi

Victoria Mboko, cô gái 18 tuổi đến từ Toronto, Canada, đã làm nên lịch sử quần vợt khi đăng quang ngôi vô địch giải Canadian Open 2025 (National Bank Open) đầy ấn tượng và cảm xúc. Cô đã xuất sắc vượt qua 4 nhà vô địch Grand Slam để lên ngôi hậu, tạo nên một cơn địa chấn quần vợt thế giới.

Mboko trở thành hiện tượng thú vị ở giải đấu mà sao tennis không tham dự

Mboko là tay vợt Canada đầu tiên trong lịch sử vô địch Canadian Open và là tay vợt trẻ thứ năm đăng quang tại giải kể từ khi định dạng Tier I/WTA 1000 ra đời năm 1990. Việc cô vượt qua bốn nhà vô địch Grand Slam trong cùng một giải đấu ở tuổi 18 và 335 ngày chỉ thua kém huyền thoại Serena Williams (US Open 1999, 17 tuổi và 338 ngày) là thành tích đáng kinh ngạc và khẳng định tài năng trẻ này là một ngôi sao sáng của làng tennis đương đại.

🎾 Hành trình tại Canadian Open 2025

Victoria Mboko vào giải với suất đặc cách và có thứ hạng không cao, vị trí 85 thế giới, nhưng cô đã có hành trình tuyệt vời để lên ngôi vô địch, gồm các chiến thắng.

Vòng 1 đánh bại Kimberly Birrell (Australia), vòng 2 vượt qua Sofia Kenin (Mỹ), cựu vô địch Australian Open, vòng 3 hạ Maria Bouzkova (Cộng hòa Czech). Vòng 4 cô đánh bại giống số 1 Coco Gauff (Mỹ, thứ hạng 3 thế giới) với tỉ số 6-1, 6-4 chỉ sau 62 phút. Đây là chiến thắng chấn động bởi Gauff là đương kim vô địch Roland Garros 2025.

Tứ kết thắng Jessica Bouzas Maneiro (Tây Ban Nha). Bán kết vượt qua Elena Rybakina (Kazakhstan), nhà vô địch Wimbledon 2022. Và ở trận chung kết, tay vợt 18 tuổi đánh bại Naomi Osaka, ngôi sao 4 lần vô địch Grand Slam, với tỉ số 2-6, 6-4, 6-1. Mboko đã chơi kiên cường dù thi đấu với cái cổ tay bị chấn thương.

🚀 Thiết lập những kỷ lục và thành tích nổi bật

Là tay vợt Canada đầu tiên vô địch Canadian Open ở nội dung đơn nữ kể từ khi giải đấu thuộc kỷ nguyên Mở năm 1968.

Thắng 4 nhà vô địch Grand Slam trong một giải đấu ở 18 tuổi 335 ngày, chỉ đứng sau Serena Williams (17 tuổi 338 ngày) năm 1999.

Mboko chưa dám tin về thành tích mà mình đã tạo ra

Là nhà vô địch trẻ thứ năm ở Canadian Open tính từ năm 1990 khi giải đổi thành Tier I / WTA 1000.

Hạng 85 thế giới khi vô địch, là tay vợt hạng thấp thứ hai vô địch WTA 1000 từ khi định dạng này xuất hiện năm 1990, chỉ đứng sau Kim Clijsters (hạng 133 tại Indian Wells 2005).

Là người thứ ba trong lịch sử Canadian Open vô địch khi bị thua set đầu (lội ngược dòng), sau Margaret Court (1970) và Martina Hingis (2000).

Năm 2025, cô đạt thành tích thắng 53 trận thua 9 trong các giải mà cô tham dự.

🎉 Cô gái 18 tuổi vỡ òa sau thành tích khó quên

Mboko thể hiện sự dũng cảm, bản lĩnh, chững chạc và sự tự tin đáng nể ở tuổi 18. Dù bị thương cổ tay ngay vòng bán kết, cô vẫn có mặt trên sân chung kết và giành chiến thắng đầy cảm xúc trước Naomi Osaka, trước sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Cô chia sẻ: "Tôi chỉ muốn nói với bản thân, đừng bao giờ ngừng tin tưởng mình. Tôi thật sự không tưởng tượng được khoảnh khắc này lại đến nhanh đến vậy".

Victoria Mboko sinh năm 2006 tại Charlotte, Bắc Carolina, Mỹ, trong gia đình di cư từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Gia đình chuyển đến Toronto, Canada, nơi cô lớn lên và phát triển sự nghiệp quần vợt. Cô bắt đầu chơi tennis từ rất nhỏ dưới ảnh hưởng của các anh chị trong gia đình.

Victoria Mboko từ một tay vợt vô danh ngoài top 300 đầu năm 2025, thăng tiến thần tốc với chuỗi ấn tượng từ các giải ITF đến WTA, đến vô địch một trong những giải đấu quan trọng nhất trên thế giới ở tuổi 18.

Ngay sau chung kết Canadian Open, các tay vợt sẽ chuyển sang Mỹ tranh tài ở Cincinnati Open. Theo kết quả bốc thăm, hai tay vợt vừa dự chung kết Canadian Open Victoria Mboko, Naomi Osaka đều thi đấu từ vòng hai tại Cincinnati. Mboko sẽ có cuộc đối đầu hấp dẫn với hạt giống số 16 người Nga, Diana Shnaider, trong trận ra quân.