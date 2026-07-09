Nóng nhất thể thao sáng 9/7: Djokovic và 16 tay vợt khác bị phạt ở Wimbledon 2026

Djokovic và 16 tay vợt khác bị phạt nặng ở Wimbledon 2026

Ban tổ chức Wimbledon gần đây đã công bố danh sách các tay vợt bị chịu án phạt. Djokovic là 1 trong 17 người bị phạt. "Nole" phải nộp phạt 5600 bảng vì có những lời lẽ tục tĩu khi thi đấu.

Nhiều khả năng những lời của Djokovic đến ở trận gặp Safiullin. Tay vợt từng 24 lần vô địch Grand Slam đã nhận được lời cảnh cáo chính thức từ trọng tài vì la hét "vớ vẩn" và có một số từ chửi thề bằng tiếng Serbia sau khi bị dẫn trước 2-0 trong set thứ 3.

Djokovic bị phạt

Alcaraz hồi phục nhanh chóng

Alcaraz đang tiến gần hơn đến việc trở lại tập luyện đầy đủ sau thời gian dài nghỉ dưỡng do chấn thương. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin chỉ còn vài ngày nữa là "tiểu Nadal" sẽ nhận được sự cho phép của đội ngũ huấn luyện để trở lại tập luyện. Anh đã không thi đấu kể từ ngày 14/4 do chấn thương cổ tay.

Kell Brook muốn đấu Chris Eubank Jr

Kell Brook cho biết bản thân sẵn sàng trở lại để đấu Chris Eubank Jr nếu nhận được khoảng thưởng xứng đáng: "Chắc chắn rồi, nếu có lời đề nghị phù hợp, tôi sẽ thượng đài. Tôi và Eubank Jr đều đã từng đối đầu nhau. Nếu chúng ta có thể thương lượng và trả cho tôi mức giá xứng đáng, trận đấu đó có thể diễn ra. Nếu không, tôi cũng hạnh phúc".

Serena Williams vẫn muốn tiếp tục thi đấu

Huấn luyện viên Rennae Stubbs tiết lộ Serena Williams đang hướng tới việc tiếp tục thi đấu sau khi thất bại ở Wimbledon: "Cô ấy muốn cố gắng tiếp tục. Tất cả phụ thuộc vào cô ấy. Chúng tôi đánh giá mọi việc Serena Williams muốn làm hiện tại dựa trên những gì cô ấy mong muốn.

Cô ấy có rất nhiều thứ phải cân nhắc, gia đình, công việc kinh doanh của cô ấy. Nhưng mục tiêu của cô ấy là tiếp tục tiến lên".