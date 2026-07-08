Nóng nhất thể thao sáng 8/7: Nadal mở chuỗi khách sạn vì… chán

Nadal mở chuỗi khách sạn vì… chán

Trong cuộc phỏng vấn cho tạp chí Forbes, Rafael Nadal cho biết việc anh mở chuỗi khách sạn mang tên “Zel” (gần đây nhất đã mở khách sạn thứ 4) là bởi anh không thích cuộc sống nhàm chán sau tennis và muốn làm gì đó có mục đích. “Tôi đã mở chuỗi khách sạn này từ năm 2022 và tôi biết mình sẽ có thứ đáng để bận rộn, thay vì ngồi nhà nếm trải sự nhàm chán. Mục tiêu của tôi là luôn tiến về phía trước”, Nadal nói.

Rafael Nadal

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chốt danh sách dự SEA V.League

HLV Federico Rampazzo đã hoàn tất danh sách 17 tuyển thủ dự giải SEA V.League 2026 của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. 17 cầu thủ bao gồm Đinh Văn Duy, Phan Công Đức, Trần Hoài Phương, Nguyễn Ngọc Thuân, Dương Văn Tiên, Tăng Ngọc Hiếu, Trần Minh Đức, Trần Anh Tú, Bùi Xuân Tiến, Phạm Quốc Dư, Lý Văn Chường, Đinh Văn Phương, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Thanh Tùng, Trịnh Duy Phúc và Cao Đức Hoàng. Đây sẽ là giải đấu quốc tế đầu tiên của tuyển bóng chuyền nam kể từ SEA Games 33 năm ngoái.

UFC chọn võ sỹ dự bị cho Holloway

Các nguồn tin cho biết trong trường hợp trận đấu giữa Conor McGregor và Max Holloway phải thay đổi do Holloway bị chấn thương, Mauricio Ruffy sẽ là người thế chỗ cho Holloway. Ruffy đã đánh bại Michael Chandler hồi tháng trước và đã được UFC đặt vé đưa từ Brazil bay tới Las Vegas để làm võ sỹ dự bị.

Pacquiao có thể chờ Mayweather

Việc Floyd Mayweather bị khởi kiện đã khiến kế hoạch đối đầu võ sỹ người Mỹ của Manny Pacquiao hồi tháng trước bị hoãn. Theo tin từ báo chí Philippines, Pacquiao đã được khuyên đối đầu nhà vô địch hạng bán trung IBF Liam Paro hoặc nhà vô địch hạng bán trung WBA Rolly Romero, dù vậy Pacquiao có thể sẽ chờ Mayweather hơn bởi ý nghĩa cá nhân của trận đấu này với anh.